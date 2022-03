Το Τσερνίχιβ χωρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα - Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για "απάνθρωπες" τακτικές

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.23

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέα αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε αρκετές πόλεις το βράδυ της Κυριακής.

Η πρωτεύουσα Κίεβο και οι πόλεις Λουζκ, Ρίβνε και Χάρκοβο ήταν ανάμεσα σε αυτές όπου ακούστηκαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις. Χώρος αποθήκευσης καυσίμων βρίσκεται στις φλόγες στο Λουζκ (βορειοδυτικά). Στο μεταξύ, στρατιωτικός εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν βλέπει σημάδια ότι οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το σχέδιο περικύκλωσης του Κιέβου.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ακούστηκαν πρακτικά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η ουκρανική ηγεσία κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό πως εφαρμόζει "απάνθρωπες τακτικές", αναφερόμενο στον "μερικό ή πλήρη αποκλεισμό ανθρωπιστικών διαδρόμων" και "τον αποκλεισμό πολιορκημένων πόλεων", σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Κατά τον ίδιο, συνεχίζονται οι "πυραυλικές επιθέσεις" εναντίον ουκρανικών πόλεων ενώ η Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι καίριας στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα, ισοπεδώνεται. Η Ρωσία "δεν έχει πια γλώσσα, ανθρωπιά, πολιτισμό", τόνισε παράλληλα ο κ. Ποντόλιακ, "μόνο πυραύλους, βόμβες και σκοπό να σβήσει (την Ουκρανία) από το πρόσωπο της Γης".

Η Μαριούπολη βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής και πρέπει να εκκενωθεί πλήρως, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης σύμφωνα με το Reuters,

Ο δήμαρχος Vadym Boichenko δήλωσε ότι περίπου 160.000 πολίτες έχουν παγιδευτεί στην πόλη χωρίς ρεύμα. 26 λεωφορεία περίμεναν για να εκκενώσουν τους αμάχους, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν είχαν συμφωνήσει να τους δώσουν ασφαλή διέλευση, είπε.

"Η Ρωσία παίζει μαζί μας", είπε. Η Ρωσία από τη μεριά της αρνείται ότι στοχεύει αμάχους και κατηγορεί την Ουκρανία για την επανειλημμένη αποτυχία να συμφωνήσει για ασφαλείς διαδρόμους για τους παγιδευμένους αμάχους.

Στη διπλωματική σκακιέρα, το Κρεμλίνο ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να ξεκινήσουν στην Τουρκία την Τρίτη, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν από κοντά, παρά την μικρή πρόοδο των διαπραγματεύσεων μέχρι στιγμής, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σε αντίστοιχη δήλωση προέβη και η εκπρόσωπος του κυβερνώντος ουκρναικού κόμματος "Υπηρέτης του Λαού", Yuliia Paliichuk στο Telegram, επικαλούμενη τον David Arakhamia, εκπρόσωπο της ουκρανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με το Ukrinform. "Οι συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας μπορεί να ξεκινήσουν την Τρίτη 29 Μαρτίου, από τις 10:00 π.μ.", ανέφερε η Paliichuk.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Κυριακή να φιλοξενήσει η Κωνσταντινούπολη τις συνομιλίες, οι οποίες, όπως ελπίζει η Άγκυρα, θα οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η Τουρκία ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από τη Δευτέρα, αλλά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι αυτό είναι απίθανο, καθώς οι διαπραγματευτές θα φτάσουν στην Τουρκία τη Δευτέρα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στην ιδέα μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είπε επίσης ότι οι συνομιλίες δεν έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει καμία ουσιαστική πρόοδο ή πρόοδο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα από τη μεριά του ότι οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρνανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ανταλλαγή απόψεων τώρα θα ήταν αντιπαραγωγική, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων θα πρέπει να γίνει "μόλις φτάσουμε κοντά σε συμφωνία στα βασικά ζητήματα".

Νωρίτερα σήμερα, υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε πριν από τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων στην Τουρκία ότι δεν αναμένει κάποια σημαντική πρόοδο.

"Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος στα κύρια ζητήματα", δήλωσε τη Δευτέρα ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Vadym Denysenko, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν να προσφέρουν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο μεταξύ υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

"Η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν να γίνουν εγγυητές της ασφάλειάς μας στο μέλλον", δήλωσε ο Ihor Zhovkva, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στην Τουρκία.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι επιθυμεί νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρουν στην Ουκρανία προστασία από μια ομάδα συμμάχων σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλιτσκό ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια μικρή χαλάρωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το CNN.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Κλιτσκό είπε: "Φίλοι! Σημαντική πληροφορία! Η απαγόρευση της κυκλοφορίας αλλάζει στο Κίεβο και την περιοχή.

"Από σήμερα, 28 Μαρτίου, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα αρχίζει μια ώρα αργότερα και θα τελειώνει μια ώρα νωρίτερα. Θα διαρκεί από τις 21:00 ( τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) έως τις 6:00 το πρωί".

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν προηγουμένως ότι η σχολική εκπαίδευση στην πρωτεύουσα θα συνεχιστεί διαδικτυακά τη Δευτέρα. Ο Κλιτσκό ακύρωσε επίσης ένα σχέδιο για παρατεταμένη απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επιτυχείς αντεπιθέσεις γύρω από το Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας, κατά τον διοικητή των δυνάμεων στην περιοχή.

Ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ ανέφερε μέσω Telegram πως ρωσικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν χθες από αρκετές τοποθεσίες.

"Απωθούμε τις δυνάμεις κατοχής προς την κατεύθυνση των συνόρων" της Ουκρανίας με τη Ρωσία, ανέφερε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατοικία χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο χωριό Οσκίλ, στην περιφέρεια Ιζιούμ, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της τετραμελής οικογένεια.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις ανέφεραν ότι αποκρούστηκαν πέντε επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στην καθημερινή επιχειρησιακή τους ενημέρωση, σύμφωνα με το BBC.

Οι εκτεταμένες καταστροφές έχουν αφήσει χωρίς νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα τον πληθυσμό του Τσερνίχιβ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν την πόλη αυτή στη βόρεια Ουκρανία.

Η παροχή φυσικού αερίου εξακολουθεί να λειτουργούν εν μέρει, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης.

Η υποδομή της πόλης καταστράφηκε από "έντονες μάχες", αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιδιόρθωση των ζημιών, έγραψε το Σάββατο στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την Τσερνίχιβ στον ουκρανικό βορρά για κάποιο καιρό. Κεντρικός δρόμος της πόλης, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οδηγεί στο Κίεβο.

Ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στο γραφείο του εκπροσώπου του Προέδρου της Ουκρανίας στην Κριμαία, το οποίο βρίσκεται στη Χερσώνα.

Οι στρατιώτες έσπασαν τις πόρτες του κτιρίου και αφαίρεσαν την ουκρανική σημαία, σύμφωνα με το NEXTA.

#Russian troops broke into the office of the #Ukrainian presidential representative office in #Crimea, which is located in #Kherson due to the annexation of the peninsula.



The soldiers broke down the doors in the building and removed the Ukrainian flag. pic.twitter.com/TdRm5K3eiD