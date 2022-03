Ουκρανία: Οι Ρώσοι επιχειρούν να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στο Ντονμπάς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:42

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να συγκεντρώνουν τις προσπάθειές τους για να επιχειρήσουν την περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων στις αυτονομιστικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην τελευταία του έκθεση πληροφοριών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Είπε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν από την κατεύθυνση του Χαρκόβου στα βόρεια και της Μαριούπολης στα νότια.

Ωστόσο, το πεδίο της μάχης σε όλη τη βόρεια Ουκρανία "παραμένει σε μεγάλο βαθμό στατικό, με τις τοπικές ουκρανικές αντεπιθέσεις να εμποδίζουν τις ρωσικές προσπάθειες αναδιοργάνωσης των δυνάμεών τους".

