Ουκρανός ΥΠΕΞ: Λάβαμε πρόσθετες δεσμεύσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ

Η Ουκρανία έλαβε πρόσθετες δεσμεύσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Dmytro Kuleba.

"Λάβαμε πρόσθετες υποσχέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η αμυντική μας συνεργασία", δήλωσε ο Κουλέμπα στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε πως συμφώνησε με τις ΗΠΑ να αυξηθούν οι πιέσεις προς την ΕΕ, για να επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία.

Να σημειωθεί πως ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε σήμερα συνάντηση στη Βαρσοβία με τους ουκρανούς υπουργούς Εξωτερικών και Αμυνας στη διάρκεια της συνάντησής τους με τους αμερικανούς ομολόγους τους, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του AFP που ήταν παρούσα.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος συναντήθηκε για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με υψηλά ιστάμενους ουκρανούς αξιωματούχους, είχε ανεπίσημη συνομιλία με τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα δίπλα στον οποίο κάθισε σε ένα μακρύ τραπέζι όπου κάθονταν επίσης ο ουκρανός υπουργός Αμυνας Ολέξιι Ρεζνίκοφ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Λόιντ Οστιν.

Η συνάντηση διεξήχθη σε μια αίθουσα του ξενοδοχείου της Βαρσοβίας, όπου διανυκτέρευσε ο Μπάιντεν και όπου είχαν τοποθετηθεί η ουκρανική και η αμερικανική σημαία.

Ο Μπάιντεν είχε συνάντηση τον Κουλέμπα στην Ουάσινγκτον στις 22 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τη ρωσική εισβολή. Ο Μπλίνκεν είχε επίσης συναντήσει τον Κουλέμπα στην Πολωνία, στο ουκρανικό σύνορο, στις 5 Μαρτίου.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Πολωνία ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη Βαρσοβία με τους Πολωνούς ηγέτες.

Θα επισκεφθεί επίσης ένα κέντρο Ουκρανών προσφύγων και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία για την Ουκρανία όπου, σε ένα μήνα πολέμου, χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 135 παιδιά, σύμφωνα με το Κίεβο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Oleksii Reznikov δήλωσε το Σάββατο ότι ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών Dmytro Kuleba είχαν κοινή συνάντηση με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ για πρώτη φορά.

"Συζητάμε τρέχοντα θέματα & συνεργασία στις πολιτικές και αμυντικές κατευθύνσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ", ανέφερε ο Ρεζνίκοφ στο Twitter, αναρτώντας φωτογραφία από τη συνάντηση στη Βαρσοβία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

O Ντμίτρο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο twitter δήλωσε πως η συνάντηση υπουργών και των δύο χαρτοφυλακίων ''μας επιτρέπει να αναζητήσουμε πρακτικές αποφάσεις τόσο στον πολιτικό όσο και στον αμυντικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσουμε την ικανότητα της Ουκρανίας να αποκρούσει τη ρωσική επιθετικότητα''.

