Αντεπιτίθενται οι Ουκρανοί, "μαζεύει" τους στόχους η Μόσχα: "Εστιάζουμε στο Ντονμπάς"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.20

Μπαίνοντας σήμερα στον δεύτερο μήνα των πολεμικών της επιχειρήσεων στην Ουκρανία και αντιμετωπίζοντας τη σθεναρή αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων που ανακαταλαμβάνουν εδάφη, η Μόσχα φαίνεται να επιχειρεί μια αναδίπλωση ως προς τους στόχους της εισβολής της εστιάζοντας στο Ντονμπάς.

Με φόντο και τις σαρωτικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση σε βάρος της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει το Κρεμλίνο να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία, η Μόσχα προχώρησε σε έναν απολογισμό του πρώτου μήνα των στρατιωτικών της επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη φάση της "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης”, όπως χαρακτηρίζει την εισβολή, έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και πλέον θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην περιοχή του Ντονμπάς, στα ανατολικά της χώρας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με τη σημερινή ανακοίνωσή του θέτει πλέον πιο περιορισμένους στόχους μετά τη σκληρή ουκρανική αντίσταση που έχει αντιμετωπίσει εδώ και έναν μήνα από την έναρξη της εισβολής.

Ειδικότερα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία ελέγχουν πλέον το 93% της περιοχής του Λουγκάνσκ και το 54% της περιοχής του Ντονέτσκ, των δύο αυτοανακυρηχθεισών "Λαϊκών Δημοκρατιών" που αναγνώρισε πρόσφατα η Μόσχα και είναι γνωστές συνολικά ως Ντονμπάς.

"Οι κύριοι στόχοι του πρώτου σταδίου της επιχείρησης έχουν σε γενικές γραμμές επιτευχθεί”, δήλωσε ο Σεργκέι Ρουντσκόι, επικεφαλής της Κύριας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου.

"Το μάχιμο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έχει μειωθεί σημαντικά, γεγονός που… καθιστά δυνατή την εστίαση των βασικών προσπαθειών μας στην επίτευξη του κύριου στόχο, την απελευθέρωση του Ντονμπάς”, υποστήριξε.

Το Γενικό Επιτελείο της Ρωσίας δήλωσε, πάντως, ότι η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα συνεχιστεί έως ότου οι ρωσικές δυνάμεις ολοκληρώσουν τους στόχους που έχουν τεθεί, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι είναι αυτοί.

Ο ρωσικός στρατός είχε εξετάσει δύο επιλογές για την επιχείρησή του στην Ουκρανία, η μία περιορισμένη στο Ντονμπάς και η δεύτερη σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, προτού επιλέξει να προχωρήσει με τη δεύτερη, τόνισε ο Ρουντσκόι.

Επιπλέον, η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για 1.351 Ρώσους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία και 3.825 τραυματίες. Ο ουκρανικός στρατός από τη μεριά του ισχυρίζεται ότι από την έναρξη της εισβολής έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης περίπου 15.000 Ρώσοι στρατιώτες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πάντως, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν πόλεις ανατολικά του Κιέβου και οι ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να καταλάβουν την πρωτεύουσα υποχώρησαν σε υπερεκτεταμένες γραμμές ανεφοδιασμού, ανέφερε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας την Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές ως ένδειξη αλλαγής της δυναμικής στο πεδίο της μάχης.

Ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αρχίσει να αποσύρονται από τις περιοχές στις οποίες είχαν αναπτυχθεί αφού υπέστησαν βαριές απώλειες, ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο σε ενημέρωσή του για την κατάσταση στα πεδία των μαχών νωρίς σήμερα. Ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν στη Ρωσία καθώς έχασαν τους μισούς τους άνδρες, κατά την ίδια πηγή.

Η κατάσταση στα μέτωπα είναι "πρακτικά παγωμένη", σύμφωνα με τον Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλο του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος δήλωσε πως ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε στη νότια Ουκρανία. "Τα στρατεύματά μας (…) σκότωσαν τον διοικητή του 49ου στρατού της νότιας περιφέρειας της Ρωσίας, τον στρατηγό Ιάκοφ Ρεζάντσεφ, σε έναν βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Τσορνομπάιφκα", που βρίσκεται στην περιοχή της Χερσώνας", ανέφερε

Ρωσικές μονάδες συνεχίζουν τον αποκλεισμό στις πόλεις Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο, ενώ ετοιμάζονται για νέα επίθεση στην Ιζιούμ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ακομη ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν εν μέρει να δημιουργήσουν έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία από έδαφος στην περιοχή του Ντόνετσκ: "Ο εχθρός πέτυχε εν μέρει στη δημιουργία ενός χερσαίου διαδρόμου μεταξύ της προσωρινά κατεχόμενης Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και μέρους της περιοχής του Ντόνετσκ".

Στο πεδίο της μάχης, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πύραυλοι έπληξαν ουκρανική στρατιωτική μονάδα στο Ντνίπρο, με άγνωστο αριθμό θυμάτων. Ο κυβερνήτης της περιοχής Βαλέντιν Ρεζνίτσενκο έκανε λόγο για "σοβαρή καταστροφή".

Πυραυλικές επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων σημειώθηκαν επίσης κοντά στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, με την αστυνομία να κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς. Αποκλεισμένη από τους Ρώσους είναι η πόλη Τσερνίχιβ, στην βόρεια Ουκρανία, με τον περιφερειακό κυβερνήτη να αναφέρει ότι η πόλη δέχεται πυρά από πυροβολικό και πολεμικά αεροσκάφη.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία είναι δύσκολες και διέψευσε αναφορές ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση τεσσάρων από τα έξι βασικά ζητήματα, όπως μετέδωσε το Reuters. "Δεν υπάρχει συναίνεση με τη Ρωσία στα τέσσερα σημεία", δήλωσε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Facebook.

Από την πλευρά του ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει μια συνολική συμφωνία στις συνομιλίες με το Κίεβο που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, χωρίς τα οποία η επίτευξη συμφωνίας δεν είναι εφικτή. Όπως μετέδωσε το Interfax, o Μεντίνσκι υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές έχουν πετύχει συγκλίσεις σε δευτερεύονται θέματα, αλλά δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο σε σημεία-κλειδιά.

Η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι παρατηρητές λαμβάνουν πληροφορίες για ομαδικούς τάφους στην Μαριούπολη, μεταξύ των οποίων για έναν που φαίνεται ότι έχει 200 σορούς. "Λαμβάνουμε αυξανόμενες πληροφορίες για ομαδικούς τάφους που βρίσκονται εκεί", δήλωσε η Ματίλντα Μπόγκνερ σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι κάποια από τα στοιχεία που έχουν προέρχονται από δορυφορικές εικόνες.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική βομβιστική επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης στις 16 Μαρτίου, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο. Αυτός ο αριθμός επιβεβαιώνεται από μάρτυρες που βρίσκονταν εκεί. Ένας μάρτυρας λέει ότι πέθαναν και έγκυες γυναίκες που μεταφέρθηκαν από ένα βομβαρδισμένο νοσοκομείο.

New video shows the aftermath of last week's Russian airstrike on a theatre-turned-shelter in Mariupol, Ukraine, which reportedly claimed the lives of around 300 people. @NewDay's @JohnBerman is joined by @AsamiTerajima, reporter for The Kyiv Independent, to discuss the footage. pic.twitter.com/mPVLVlS5Vn