Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Μπάιντεν και "27" συζήτησαν για ενεργειακή απεξάρτηση από Ρωσία

Πρώτη ημέρα της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες η οποία επικεντρώνεται στις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, αλλά και στα κύματα των ανατιμήσεων στα αγαθά, με μείζον ζήτημα μια συνολική απάντηση στην ενεργειακή κρίση.

Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ο οποίος απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες και αποχώρησε γύρω στις 22.45, με τη συζήτηση να συνεχίζεται για την Ουκρανία.

LIVE NOW with @POTUS Joe Biden ahead of the meeting with EU leaders #EUCO https://t.co/UUUjIJW0oU

At #EUCO members of the European Council just finished the meeting with @POTUS and will now continue debate on #Ukraine



To ensure confidentiality there are no mobile devices in the room. pic.twitter.com/rsDZ4jajv1