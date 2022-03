Κίεβο: Στην αντεπίθεση περνούν οι ουκρανικές δυνάμεις - "Καταλάβαμε το δημαρχείο της Μαριούπολης" λένε οι Τσετσένοι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.30

Καθηλωμένος πέριξ των πόλεων που πολιορκεί βρίσκεται ο ρωσικός στρατός, ενώ στην περίπτωση του Κίεβου υπάρχουν αναφορές πως υποχωρεί με τις ουκρανικές δυνάμεις να κερδίζουν χώρο γύρω από την πρωτεύουσα. Ο ρωσικοί βομβαρδισμοί εναντίον αμάχων και η ένταση των αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λογκάνσκ, Μαριούπολη) και έχουν αναζωπυρωθεί στο Χάρκοβο, ενώ μες στο 24ωρο έχουν εξαπολύσει πάνω από 100 βομβαρδιστικές επιθέσεις στο Κίεβο.

Ειδικότερα, η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα της έχουν απωθήσει ρωσικές δυνάμεις από κάποιες περιοχές γύρω από το Κίεβο, αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα περικυκλώσει και θα καταλάβει την πόλη.

"Σε μερικούς τομείς ο εχθρός έχει οπισθοχωρήσει περισσότερο από 74 χιλιόμετρα, σε κάποιους άλλους τομείς ο εχθρός βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων" δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξάντερ Μοτουζιάνικ σε τηλεοπτική ενημέρωση.

Χωρίς να επικαλείται κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ανέφερε επίσης ότι το Κρεμλίνο έχει αποστείλει πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Λευκορωσία για να ενισχύσει τα στρατεύματα του που επιτίθενται στο Κίεβο.

Στο μεταξύ, ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το δημαρχείο της Μαριούπολης. "Οι άντρες αναφέρουν μέσω ραδιοεπικοινωνίας ότι απελευθέρωσαν το κτίριο της διοίκησης της Μαριούπολης κι ότι ύψωσαν τη σημαία μας", έγραψε ο Καντίροφ στο Telegram, υποστηρίζοντας πως οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν "εγκαταλείψει τις θέσεις τους".

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ίδιος πρόσθεσε πως άλλες ρωσικές μονάδες προωθούνται παράλληλα σε αυτό το μεγάλο λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς. "Με τη βοήθεια του Αλλάχ, η Μαριούπολη σύντομα θα καθαριστεί πλήρως", σημείωσε.

Kadyrov is claiming that the Chechen forces had taken control of the Mariupol administration building. #russia #ukraine #UkraineRussiaWar #putin #adfc #kiev #kyiv #Mariupol #chechen #kadirov #kharkiv #Chernihiv pic.twitter.com/Sw1j2NfMuH

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, συνεχίζονται οι σφοδρές ανταλλαγές πυρών στο προάστιο Ιρπίν, ενώ δεκάδες άνθρωποι έφυγαν σήμερα για να γλυτώσουν από τις μάχες στα περίχωρα του Κιέβου, σε μια ζώνη που η Ουκρανία διαβεβαιώνει πως ανακατέλαβε από τη Ρωσία.

Στο Χάρκοβο, 6 νεκροί και 15 τραυματίες ήταν ο απολογισμός από τον ρωσικό βομβαρδισμό στο σημείο παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στο ταχυδρομείο Nova Poshta στην πόλη, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί πάνω από 250 ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, περίπου 60 περισσότερες από το προηγούμενο 24ωρο, με τους κύριους στόχους να εντοπίζονται σε περιοχές μέσα και γύρω από το Κίεβο, την Τσερνίχιβ και το Χάρκοβο.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε το ρωσικό αποβατικό πλοίο Orsk το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική θάλασσα.

Τη Δευτέρα η Μόσχα ανέφερε ότι το Orsk είχε ελλιμενιστεί στο Μπερντιάνσκ. "Ναι, καταστράφηκε" είπε η υφυπουργός άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, όταν ρωτήθηκε για το αποβατικό. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, το πλοίο ήταν σε θέση να μεταφέρει 45 θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 400 ανθρώπους.

Video of the Black Sea Fleet's Saratov Project 1171 large landing ship on fire in the port of Berdyansk and two Project 775-class large landing ships departing port. At least one of the two is also on fire.https://t.co/5ogDVTpkC3 pic.twitter.com/s7hDcSKtwQ