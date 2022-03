Κίεβο: Στην αντεπίθεση οι ουκρανικές δυνάμεις για ανακατάληψη εδαφών - Ρωσικό χτύπημα σε δεξαμενές καυσίμων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.10

Καθηλωμένος πέριξ των πόλεων που πολιορκεί βρίσκεται ο ρωσικός στρατός, ενώ στην περίπτωση του Κίεβου υπάρχουν αναφορές πως υποχωρεί με τις ουκρανικές δυνάμεις να κερδίζουν χώρο γύρω από την πρωτεύουσα. Ο ρωσικοί βομβαρδισμοί εναντίον αμάχων και η ένταση των αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λογκάνσκ, Μαριούπολη) και έχουν αναζωπυρωθεί στο Χάρκοβο, ενώ μες στο 24ωρο έχουν εξαπολύσει πάνω από 100 βομβαρδιστικές επιθέσεις στο Κίεβο.

Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε δεξαμενές καυσίμων στο Κίεβο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη οφείλεται σε ρωσικό βομβαρδισμό σε θέση του ουκρανικού στρατού.

Οι Ρώσοι φαίνεται να "χτύπησαν" μία από τις αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα.

❗️Russian army destroyed the last biggest fuel stock of Ukrainian army near Kiev.#UkraineWar pic.twitter.com/JkIMjekyBu — Dmitry Skorobutov (@dskorobutov) March 24, 2022

Νωρίτερα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματα της έχουν απωθήσει ρωσικές δυνάμεις από κάποιες περιοχές γύρω από το Κίεβο, αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα περικυκλώσει και θα καταλάβει την πόλη.

"Σε μερικούς τομείς ο εχθρός έχει οπισθοχωρήσει περισσότερο από 74 χιλιόμετρα, σε κάποιους άλλους τομείς ο εχθρός βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων" δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξάντερ Μοτουζιάνικ σε τηλεοπτική ενημέρωση.

Χωρίς να επικαλείται κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ανέφερε επίσης ότι το Κρεμλίνο έχει αποστείλει πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Λευκορωσία για να ενισχύσει τα στρατεύματα του που επιτίθενται στο Κίεβο.

Στο μεταξύ, ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το δημαρχείο της Μαριούπολης. "Οι άντρες αναφέρουν μέσω ραδιοεπικοινωνίας ότι απελευθέρωσαν το κτίριο της διοίκησης της Μαριούπολης κι ότι ύψωσαν τη σημαία μας", έγραψε ο Καντίροφ στο Telegram, υποστηρίζοντας πως οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν "εγκαταλείψει τις θέσεις τους".

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ίδιος πρόσθεσε πως άλλες ρωσικές μονάδες προωθούνται παράλληλα σε αυτό το μεγάλο λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς. "Με τη βοήθεια του Αλλάχ, η Μαριούπολη σύντομα θα καθαριστεί πλήρως", σημείωσε.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αυτοανακηρυχθείσσς "δημοκρατίας" του Ντονέτσκ ισχυρίζεται ότι έφτασε στη Μαριούπολη, για να επιβλέψει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το "υπουργείο Πληροφοριών" του Ντονέτσκ δείχνει τον Ντένις Πουσίλιν να επισκέπτεται ένα "κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας" που οργάνωσε ο ρωσικός στρατός σε ένα υπόστεγο, με δεκάδες ανθρώπους να παραλαμβάνουν τρόφιμα. Η αυθεντικότητα αυτού του βίντεο δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί προς το παρόν.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, συνεχίζονται οι σφοδρές ανταλλαγές πυρών στο προάστιο Ιρπίν, ενώ δεκάδες άνθρωποι έφυγαν σήμερα για να γλυτώσουν από τις μάχες στα περίχωρα του Κιέβου, σε μια ζώνη που η Ουκρανία διαβεβαιώνει πως ανακατέλαβε από τη Ρωσία.

Στο Χάρκοβο, 6 νεκροί και 15 τραυματίες ήταν ο απολογισμός από τον ρωσικό βομβαρδισμό στο σημείο παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στο ταχυδρομείο Nova Poshta στην πόλη, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί πάνω από 250 ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, περίπου 60 περισσότερες από το προηγούμενο 24ωρο, με τους κύριους στόχους να εντοπίζονται σε περιοχές μέσα και γύρω από το Κίεβο, την Τσερνίχιβ και το Χάρκοβο.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε το ρωσικό αποβατικό πλοίο Orsk το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική θάλασσα.

Τη Δευτέρα η Μόσχα ανέφερε ότι το Orsk είχε ελλιμενιστεί στο Μπερντιάνσκ. "Ναι, καταστράφηκε" είπε η υφυπουργός άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, όταν ρωτήθηκε για το αποβατικό. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, το πλοίο ήταν σε θέση να μεταφέρει 45 θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 400 ανθρώπους.

Video of the Black Sea Fleet's Saratov Project 1171 large landing ship on fire in the port of Berdyansk and two Project 775-class large landing ships departing port. At least one of the two is also on fire.https://t.co/5ogDVTpkC3 pic.twitter.com/s7hDcSKtwQ — Rob Lee (@RALee85) March 24, 2022

Ukraine’s navy says it sunk the Russian ship Orsk near the port city of Berdyansk https://t.co/36qPoHLnCt pic.twitter.com/x2uXlJmGyP — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 24, 2022

Οι ρωσικές κινήσεις στο ουκρανικό έδαφος

Στο διπλωματικό πεδίο, την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι η ρωσική εισβολή αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια εδώ και μία γενιά.

"Ενεργοποιήσαμε τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αναπτύξαμε στοιχεία της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και τοποθετήσαμε 40.000 στρατιώτες στην ανατολική πτέρυγα", ανακοίνωσε ο Στολτενμπεργκ μετά τις συνομιλίες.

Παράλληλα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι το ΝΑΤΟ θα κάνει περισσότερα προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι έχει διαμορφωθεί μια "νέα πραγματικότητα ασφάλειας". Όπως τόνισε, η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία αλλάζει το περιβάλλον της ασφάλειας μακροπρόθεσμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το ΝΑΤΟ έχει προετοιμαστεί γι' αυτό.

Οι χώρες της G7 και της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα επιβάλουν κυρώσεις σε κάθε συναλλαγή που θα περιλαμβάνει τα αποθέματα χρυσού της Ρωσίας, ώστε να εμποδισθεί η Μόσχα να παρακάμψει τα χρηματοπιστωτικά μέτρα απομόνωσης της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Είναι "σαφές ότι κάθε συναλλαγή που θα περιλαμβάνει χρυσό σε σχέση με την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας καλύπτεται από τις ισχύουσες κυρώσεις", γνωστοποιεί ο Λευκός Οίκος, την ώρα που στις Βρυξέλλες διεξάγονται μία σειρά συνόδων κορυφής αφιερωμένων στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανάμεσά τους μία σύνοδος της G7 και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε επίσημα ότι μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επικαλέστηκε "αξιόπιστες αναφορές" για σκόπιμη στόχευση αμάχων και αδιάκριτες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής πολυκατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων. Κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης αρνήθηκε ότι η Ρωσία διέπραξε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, στην πρωινή του έκθεση πληροφοριών, υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν "σχεδόν σίγουρα υποστεί χιλιάδες απώλειες" κατά την εισβολή τους και προσέθεσε: "Η Ρωσία είναι πιθανό τώρα να επιδιώξει να κινητοποιήσει το εφεδρικό και στρατεύσιμο ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς και ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ξένους μισθοφόρους, για να αντικαταστήσει αυτές τις σημαντικές απώλειες. Δεν είναι σαφές πώς αυτές οι ομάδες θα ενσωματωθούν στις ρωσικές χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία και ο αντίκτυπος που θα έχει αυτό στη μαχητική αποτελεσματικότητα".

Την ίδια ώρα, χωρίς αιτιολόγηση παραιτήθηκε ο υπουργός Γεωργίας της Ουκρανίας.

Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Η πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, όπως ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η Ιρίνα Βερεστσούκ ανακοίνωσε ότι 10 Ρώσοι στρατιωτικοί ανταλλάχθηκαν με 10 Ουκρανούς. "Επίσης, σήμερα στείλαμε 11 Ρώσους πολίτες ναυτικούς στη Ρωσία, τους οποίους διασώσαμε από πλημμυρισμένο πλοίο κοντά στην Οδησσό", σημείωσε η Βερεστσούκ. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανταλλαγής, 19 Ουκρανοί πολίτες ναυτικοί από το διασωστικό πλοίο Sapphire επιστρέφουν στο σπίτι τους.

Ρωσικές δυνάμεις εμποδίζουν την απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη

Ρωσικές δυνάμεις εμπόδισαν σήμερα άμαχους πολίτες να εγκαταλείψουν την υπό πολιορκία πόλη της Μαριούπολης, αν και οι ουκρανικές αρχές είχαν προετοιμάσει 40 λεωφορεία για την απομάκρυνσή τους, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρένα Βερετσούκ.

Μιλώντας σε τηλεοπτική ενημέρωση, η Ουκρανή αξιωματούχος δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο οι ρωσικές δυνάμεις εμπόδιζαν τους ανθρώπους να φύγουν.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών αμάχων στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τους 1.000 από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - προειδοποιώντας ότι "τα πραγματικά στοιχεία είναι σημαντικά υψηλότερα".

"Οι περισσότερες απώλειες αμάχων που καταγράφηκαν προκλήθηκαν από τη χρήση εκρηκτικών όπλων με ευρεία περιοχή πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών από βαρύ πυροβολικό και συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων, καθώς και βομβαρδισμούς με πυραύλους και αέρα", σύμφωνα με την OHCHR.

Σε ανακοίνωσή του, το όργανο του ΟΗΕ περιέγραψε τους 1.035 θανάτους αμάχων ως "214 άνδρες, 160 γυναίκες, 14 κορίτσια και 28 αγόρια, καθώς και 48 παιδιά και 571 ενήλικες των οποίων το φύλο είναι ακόμη άγνωστο".

Η κατάσταση στις ουκρανικές πόλεις

Ιβάνο-Φρανκίβσκ: Όπως ανέφερε ο δήμαρχος οι ουκρανικές δυνάμεις της πόλης προσπαθούσαν να καταρρίψουν ρωσικά drone που έκαναν περιπολίες γύρω από την πόλη.

Ιζιούμ: Οι μάχες συνεχίζονται γύρω από την πολιορκημένη πόλη Ιζιούμ, ενημέρωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας μέσω Facebook σήμερα. Σχεδόν όλο το Ιρπίν έχει επιστρέψει στα χέρια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.

Τσερνόμπιλ: Αρκετές πυρκαγιές στην αποκλεισμένη ζώνη του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ έχουν πλέον κατασβεστεί, άλλες όμως δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Σύμφωνα με τον επικεφαλής του οργανισμού, τον Ραφαέλ Γκρόσι, τέσσερις πυρκαγιές κατασβέστηκαν.

Κίεβο: Μάχες εκτυλίσσονται επίσης στον βορρά. Βομβαρδισμοί του ρωσικού πυροβολικού αναφέρθηκαν στις πόλεις Καλίνιβκα, Γκορίνκα, Ρομάνιβκα και σε βορειοανατολικά προάστια του Κιέβου. Τα ρωσικά στρατεύματα αποθαρρύνονται όλο και περισσότερο, σύμφωνα με τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, και κινδυνεύουν να περικυκλωθούν στα προάστια του Κιέβου.

Τσερνιχίβ: Συνεχίζονται οι μάχες μέσα και γύρω από την πόλη. Όπως ανακοινώθηκε χτες, η ποσότητα αμμωνίας που εκλύθηκε στον αέρα μετά από τη ρωσική επίθεση, δεν είναι σε μη φυσιολογικά επίπεδα και σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν εμπνέει ανησυχία. Ο δήμαρχος του Chernihiv είπε ότι το νεκροταφείο της βόρειας ουκρανικής πόλης δεν μπορεί να αντέξει όλους τους νεκρούς, καθώς η ρωσική επίθεση επηρεάζει τον άμαχο πληθυσμό. Κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές πλαισιώνουν τους δρόμους με ερείπια, ενώ οι φωτιές που εξακολουθούν να καίνε γεμίζουν τον αέρα με βαρύ καπνό, όπως φαίνεται σε ένα νέο βίντεο από τον δήμαρχο Vladyslav Atroshenko.

Βομβαρδισμός στο Τσερνιχίβ

Χάρκοβο: Στο Χάρκοβο, ανατολικά, όπου συνεχίζουν να δίνονται σφοδρές μάχες, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη 15 ως 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και αντιμετωπίζουν "πολύ σθεναρή" αντίσταση από τους Ουκρανούς. Παρ' όλα αυτά, όπως ανακοίνωσε η τοπική διοίκηση, τις τελευταίες 24 ώρες μόνο, η πόλη δέχτηκε 44 βολές από άρματα μάχης, howitzer και όλμους και άλλες 140 βολές από πυραυλικά MLRS και πυραύλους Kalibr.

Ντόνετσκ: Στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά) οι περισσότερες ουκρανικές μονάδες δέχονται πυρά, ανέφεραν οι ουκρανοί στρατηγοί. Βομβαρδίστηκε το προάστιο Μπαχμούτ. To ρωσικό πυροβολικό έριξε βολές εναντίον της πόλης Οχερέτινε.

Λουγκάνσκ: Στη γειτονική περιφέρεια Λουγκάνσκ, οι μάχες επικεντρώνονται στη Ρουμπίζνε (60.000 κάτοικοι), στη Σεβεροντονιέτσκ (100.000) και στην Ποπάσνα (20.000). Στη Ρουμπίζνε συγκεκριμένα ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε πυρομαχικά ανάφλεξης με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα άτομα και να τραυματιστούν άλλα εννέα.

Ένα από τα σημεία της επίθεσης στο Ρουμπίζνε

Μαριούπολη: Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν και να αποκλείουν τη Μαριούπολη, όπου οι κάτοικοι έχουν ξεμείνει από νερό και τρόφιμα και εκτιμάται ότι το 90% των κτιρίων της πόλης έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί.

Οι αρχές της πολιορκημένης Μαριούπολης ανακοίνωσαν σήμερα ότι περί τους 15.000 πολίτες έχουν αρπαγεί και παρανόμως εκτοπισθεί στην Ρωσία μετά την κατάληψη τμημάτων της πόλης από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι λεωφορεία που μετέφεραν πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που η Μόσχα αποκάλεσε πρόσφυγες από την Μαριούπολη διέσχισαν τα σύνορα προς την Ρωσία τις τελευταίες ημέρες.

Η κατάσταση στη Μαριούπολη (Όπως ήταν από δορυφόρο στις 21.00 το βράδυ της Τετάρτης)

Μπερντιάνσκ: Στο λιμάνι που αποτελεί σημείο απόβασης των ρωσικών δυνάμεων, μία ουκρανική επίθεση διέλυσε ένα αποβατικό κλάσης Alligator (project 1171 Tapir). Αποτέλεσμα αυτού, όπως μεταδίδεται είναι να ξεκινήσουν την απομάκρυνση τα ρωσικά πλοία από το λιμάνι του Μπερντιάνσκ.

Οδησσός: Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν διαπιστώνει καμία μεταβολή γύρω από την Οδησσό. Ενώ εκτοξεύθηκαν πολλοί πύραυλοι εναντίον θέσεων στην Οδησσό από ρωσικά πλοία στην αρχή της εβδομάδας, αυτό δεν επαναλήφθηκε προχθές Τρίτη ούτε προχθές Τετάρτη, είπε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Συμφωνήθηκε να ανοίξουν 7 ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Συμφωνία επετεύχθη για τη δημιουργία σήμερα 7 ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις της Ουκρανίας, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης. Η Ιρίνα Βερεστσούκ πρόσθεσε ότι οι άμαχοι που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την Μαριούπολη, την πόλη-λιμάνι στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, θα βρουν μεταφορικά μέσα στην κοντινή Μπερντιάνσκ. Ωστόσο η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία δεν επιτρέπει τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου για τη διέλευση αμάχων από ή προς το κέντρο της Μαριούπολης.

Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα οι Ρώσοι

Ανώτεροι Ρώσοι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν απορρίψει κλήσεις από τους ομολόγους τους των ΗΠΑ πριν από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου την Πέμπτη.

"Κατά τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν των ΗΠΑ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Μαρκ Μίλι ζήτησαν και συνεχίζουν να επιδιώκουν τηλεφωνήματα με τους Ρώσους ομολόγους τους. Ο υπουργός Σόιγκου και ο στρατηγός Γκερασίμοφ έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να εμπλακούν. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η δέσμευση μεταξύ των ηγετών άμυνας των ΗΠΑ και της Ρωσίας είναι κρίσιμης σημασίας αυτή τη στιγμή", δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι σε δήλωσή του.

Το CNN ανέφερε προηγουμένως ότι η τελευταία γνωστή φορά που ο Όστιν μίλησε για τελευταία φορά με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου ήταν στις 18 Φεβρουαρίου. Ο Μίλι μίλησε για τελευταία φορά με τον Αρχηγό του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ στις 11 Φεβρουαρίου.