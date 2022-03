Ανανεώνεται η θητεία Στόλτενμπεργκ στο ΝΑΤΟ λόγω Ουκρανίας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.15

Η θητεία του Γενς Στόλτενμπεργκ ως γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ παρατείνεται εκτάκτως έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, δηλαδή για ακόμη έναν χρόνο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε επισήμως ο ίδιος μέσω Twitter, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση των ηγετών των 30 χωρών - μελών της Συμμαχίας.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J