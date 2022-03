Πέθανε η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαντλίν Ολμπράιτ - Μια ματιά στη ζωή της

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.56

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαντλίν Ολμπράιτ, η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε σε αυτό το πόστο σε αμερικανική κυβέρνηση, πέθανε σήμερα σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της σε δελτίο Τύπου.

Πίεσε ώστε η συμμαχία να παρέμβει στη Βοσνία, προσπάθησε να μειώσει την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και υπερασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο.

Επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μεταξύ 1997 και 2001, στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Μπιλ Κλίντον, η Ολμπράιτ πέθανε από καρκίνο, είπαν οι συγγενείς της, οι οποίοι αποχαιρέτισαν "μια ακούραστη υπερασπίστρια της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Η είδηση ​​του θανάτου της έρχεται καθώς οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, ετοιμάζονται να συναντηθούν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο κορυφής για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε ένα άρθρο των New York Times , που γράφτηκε τον περασμένο μήνα λίγο πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ολμπράιτ υποστήριξε ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν θα έκανε "ιστορικό λάθος" στην εισβολή στην Ουκρανία και προειδοποίησε για καταστροφικό κόστος για τη χώρα του.

"Αντί να ανοίξει το μονοπάτι της Ρωσίας προς το μεγαλείο, η εισβολή στην Ουκρανία θα εξασφάλιζε τη δυσφήμιση του κ. Πούτιν αφήνοντας τη χώρα του διπλωματικά απομονωμένη, οικονομικά ανάπηρη και στρατηγικά ευάλωτη μπροστά σε μια ισχυρότερη, πιο ενωμένη δυτική συμμαχία", έγραψε η Ολμπράιτ.

Ακολουθεί μια ματιά στη ζωή της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ

Προσωπικά

Ημερομηνία Γέννησης: 15 Μαΐου 1937

Τόπος γέννησης: Πράγα, Τσεχοσλοβακία

Όνομα γέννησης: Marie Jana Korbelova

Πατέρας: Josef Korbel, διπλωμάτης

Μητέρα: Mandula Korbel

Γάμος: Joseph Albright (1959-1983, διαζευγμένη)

Παιδιά: Katharine, 1967; Anne και Alice (δίδυμα), 1961

Εκπαίδευση: Wellesley College, BA, 1959, Πανεπιστήμιο Columbia, MA, 1968, Πανεπιστήμιο Columbia, Ph.D., 1976

Θρησκεία: Ανατράφηκε Ρωμαιοκαθολική, προσηλυτίστηκε στους Επισκοπικούς

Άλλες αλήθειες

- Η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

- Γνωστή για το ότι φοράει καρφίτσες ή διακοσμητικές καρφίτσες για να μεταφέρει τα μηνύματά της στην εξωτερική πολιτική.

- Η οικογένειά της δραπέτευσε από την Τσεχοσλοβακία 10 ημέρες μετά τη ναζιστική εισβολή.

- Η Ολμπράιτ έμαθε αργότερα στη ζωή της για την εβραϊκή κληρονομιά της οικογένειάς της.

Χρονοδιάγραμμα

- 1976-1978 - Επικεφαλής νομοθετικός βοηθός του γερουσιαστή Edmund Muskie του Μέιν.

- 1978-1981 - Υπηρετεί ως μέλος του προσωπικού του Λευκού Οίκου και σύνδεσμος του Κογκρέσου για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Μπρεζίνσκι στην κυβέρνηση Κάρτερ.

- 1981 - Ανώτερη συνεργάτις σε θέματα Σοβιετικής και Ανατολικής Ευρώπης στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

- 1982-1993 - Υπηρετεί σε διπλό πόστο στη Σχολή Εξωτερικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Georgetown: ερευνήτρια καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και διευθύντρια του Προγράμματος Women in Foreign Service.

- 1984 - Εργάζεται ως συντονίστρια εξωτερικής πολιτικής για την ανεπιτυχή προεδρική εκστρατεία του Γουόλτερ Μόντεϊλ.

- 1984-1993 - Αντιπρόεδρος του Εθνικού Δημοκρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.

- 1988 - Ανώτερη σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής για την ανεπιτυχή προεδρική εκστρατεία του Μάικλ Δουκάκη.

- 1989-1993 - Πρόεδρος του Κέντρου Εθνικής Πολιτικής.

- 1990 - Εργάζεται ως διερμηνέας και σύμβουλος του προέδρου της Τσεχοσλοβακίας Βάτσλαβ Χάβελ κατά την πρώτη του κρατική επίσκεψη.

- 1992 - Σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του υποψηφίου για την προεδρία Μπιλ Κλίντον.

- 27 Ιανουαρίου 1993 - Επιβεβαιώνεται ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

- 23 Ιανουαρίου 1997 - Η Ολμπράιτ ορκίζεται ως 64η υπουργός Εξωτερικών.

- 23 Απριλίου 1997 - Καταθέτει για την επέκταση του ΝΑΤΟ σε ακροάσεις ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας των ΗΠΑ.

- 23-24 Οκτωβρίου 2000 - Επισκέπτεται την Πιονγκγιάνγκ της Βόρειας Κορέας και γίνεται ο υψηλότερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέφτηκε ποτέ τη χώρα ή συνάντησε τον ηγέτη της, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

- 20 Ιανουαρίου 2001 - Η Ολμπράιτ εγκαταλείπει το αξίωμα όταν λήγει η δεύτερη θητεία της Κλίντον και ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους εγκαινιάζεται.

- 2001 - Ιδρύει την παγκόσμια εταιρεία στρατηγικής The Albright Group LLC.

- Χειμώνας 2001 ως σήμερα - Υπηρετεί ως πρόεδρος του Εθνικού Δημοκρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.

- 2003 – Κυκλοφορεί το βιβλίο της "Κυρία Γραμματέας: Αναμνήσεις".

- 23 Μαρτίου 2004 - Καταθέτει κατά τις ακροάσεις της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου για το τι έκανε η ίδια και η κυβέρνηση Κλίντον για την καταπολέμηση της Αλ Κάιντα και της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια της οκταετίας της Κλίντον στην εξουσία.

- 2005 ως σήμερα - Μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Εξωτερικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Georgetown.

- 2006 - Κυκλοφορεί το βιβλίο της "The Mighty and the Almighty: Reflections on America, God, and World Affairs".

- Ιανουάριος 2007 - Σχηματίζει ένα hedge fund που ειδικεύεται στις αναδυόμενες αγορές, την Albright Capital Management.

- 2008 - Εκδίδεται το βιβλίο της "Υπόμνημα προς τον εκλεγμένο πρόεδρο: Πώς μπορούμε να επαναφέρουμε τη φήμη και την ηγετικότητα της Αμερικής".

- 2009 - Εκδίδεται το βιβλίο της "Read My Pins: Stories from a Diplomat's Jewel Box".

- 2009 - Η Albright Group LLC συγχωνεύεται με τη Stonebridge International, δημιουργώντας την παγκόσμια στρατηγική συμβουλευτική εταιρεία Albright Stonebridge Group (ASG). Η Ολμπράιτ είναι συμπρόεδρος.

- Μάιος 2010 - Η Ολμπράιτ προεδρεύει μιας επιτροπής του ΝΑΤΟ για το μέλλον του συνασπισμού. Το πάνελ δημοσιεύει μια έκθεση με τίτλο "ΝΑΤΟ 2020: Εξασφαλισμένη ασφάλεια, δυναμική δέσμευση".

- 18 Ιουνίου 2010 - "Read My Pins: The Madeleine Albright Collection ", μια έκθεση με περισσότερες από 200 διάσημες καρφίτσες της Albright, ανοίγει στο Smithsonian.

- 2012 - Εκδίδεται το βιβλίο της "Χειμώνας της Πράγας: Προσωπική ιστορία μνήμης και πολέμου, 1937-1948".

- 29 Μαΐου 2012 - Λαμβάνει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

- 31 Ιανουαρίου 2017 - Η Ολμπράιτ λέει στον Κρις Κουόμο του CNN ότι πιστεύει ότι η αμφιλεγόμενη ταξιδιωτική απαγόρευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι "απλώς εξ ολοκλήρου αντιαμερικανική" και αντίκειται στις θεμελιώδεις αξίες της Αμερικής.

- 10 Απριλίου 2018 - Κυκλοφορεί το βιβλίο της "Φασισμός: Προειδοποίηση".

- 26 Φεβρουαρίου 2019 - Κατά τη διάρκεια ακρόασης της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλώνει ότι οφείλει μια συγγνώμη στον Αμερικανό γερουσιαστή Μιτ Ρόμνεϊ επειδή τον κορόιδευε όταν είπε ότι η Ρωσία ήταν ο "γεωπολιτικός εχθρός" της Αμερικής κατά τη διάρκεια της προεδρικής του εκστρατείας το 2012. Λέει, "νομίζω ότι υποτιμήσαμε αυτό που συνέβαινε στη Ρωσία".

- 14 Απριλίου 2020 - Κυκλοφορεί το βιβλίο της Albright " Hell and Other Destinations: A 21st Century Memoir".