Ρωσία: Μυστήριο με τον Σοϊγκού - Έχει "εξαφανιστεί" από τις 11 Μαρτίου

Ερωτήματα για το τι συμβαίνει στον στενό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία εγείρει η "εξαφάνιση" ενός εκ των πιο στενών συνεργατών του, του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ουκρανικής εφημερίδας Pravda σε συνεργασία με ιστοτόπους ερευνητικής δημοσιογραφίας με έδρα το Λονδίνο, ο Σοϊγκού έχει να κάνει δημόσια εμφάνιση από τις 11 Μαρτίου πράγμα που σημαίνει ότι τις τελευταίες 12 από τις 28 μέρες του πολέμου στην Ουκρανία είναι άφαντος.

Ukraine newspapers cite Russian sources: Russian defense minister Sergei Shoigu has disappeared from public view since March 11, reportedly with "heart problems." https://t.co/00KXatWw2J — David Frum (@davidfrum) March 23, 2022

Η απουσία του είναι ηχηρή καθώς ο Σοϊγκού δεν είχε ως τώρα αυτό που θα λέγαμε μια διακριτική παρουσία στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Χαρακτηριστικό δε της σημασίας που απέδιδε στην παρουσία του υπουργείου του και του ιδίου προσωπικά στα ΜΜΕ είναι, όπως αναφέρεται στο ουκρανικό ρεπορτάζ, ότι από όταν ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου Άμυνας η υπηρεσία Τύπου ενισχύθηκε σημαντικά από έμπειρα στελέχη της ενημέρωσης.

Μέχρι τις 11 Μαρτίου, ο Σοϊγκού εμφανιζόταν καθημερινά στη ρωσική τηλεόραση. Οι πληροφορίες του ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και πιο συγκεκριμένα καρδιολογικά προβλήματα, όπως φέρεται να έχει δηλώσει στην εφημερίδα πρόσωπο από το προσωπικό του περιβάλλον.

11 Μαρτίου: Η τελευταία εμφάνιση - 18 Μαρτίου: Η τελευταία αναφορά

Στις 11 Μαρτίου, όταν το ρωσικό κοινό τον είδε για πρώτη φορά, ο Σοϊγκού παρασημοφόρησε αξιωματικούς του ρωσικού στρατού που λάμβαναν μέρος στην - κατά την επίσημη φρασεολογία του Κρεμλίνου - "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" της Ρωσίας στην Ουκρανία με σκοπό την "αποστρατιωτικόποίησή" της και την "αποναζιστικοποίηση" της χώρας.

Αν λοιπόν στις 11 Μαρτίου οι Ρώσοι είδαν τον Σοϊγκού στις οθόνες τους για τελευταία φορά, το Κρεμλίνο έδωσε άλλο ένα σημάδι ζωής για τον κραταιό υπουργό Άμυνας στις 18 Μαρτίου.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε "την πρόοδο της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία" με τα μόνιμα μέλη του συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας. Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, ο Σοϊγκού παραβρέθηκε σε αυτή την συνάντηση από την οποία ωστόσο, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα ούτε βίντεο ούτε φωτογραφίες.

Την ίδια μέρα, το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Channel One - που έγινε ευρέως γνωστό όταν η τηλεοπτική παραγωγός Μαρίνα Οσιανίκοβα ύψωσε πανό κατά του πολέμου και κατά του Πούτιν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του βραδινού δελτίου ειδήσεων - μετάδωσε ρεπορτάζ με θέμα παρασημοφορήσεις που έκανε ο Σοϊγκού.

Russian defence minister Sergei Shoigu vanishes 'with heart problems' https://t.co/uLnq2DFJ5F @MailOnline — Simon Richards #StandWithUkraine 🇺🇦🇬🇧 (@simplysimontfa) March 23, 2022

Αν και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ αναφερόταν ότι η τελετή είχε λάβει χώρα εκείνη τη μέρα, δηλαδή στις 18 Μαρτίου, τα πλάνα είναι πανομοιότυπα με αυτά στο τελευταίο βίντεο της 11ης Μαρτίου.

Η δε τελευταία ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Άμυνας έχει ημερομηνία 11 Μαρτίου.

Όσο για την αγαπημένη του κόρη Ξένια, αν και η ίδια παραμένει δραστήρια στα κοινωνικά της δίκτυα, φωτογραφία με τον μπαμπά της έχει πάρα πολλές μέρες να δείξει στους ακολούθους της.

Άλλη μια εξαφάνιση: Αγνοείται και ο αρχηγός του Γεν. Επιτελείου Στρατού Γερασίμοφ

Ο Σοϊγκού δεν φαίνεται να είναι ο μόνος "εξαφανισθείς" του στενού κύκλου του Πούτιν.

Αντίστοιχη είναι η περίπτωση του αρχηγού του γενικού επιτελείου στρατού της Ρωσίας Βαλέρι Γερασίμοφ.

Πούτιν κατά υπηρεσιών πληροφοριών

"Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Πούτιν επιτέθηκε στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την διαβόητη πλέον συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου ο Πούτιν επέπληξε δημόσια τον διευθυντή της SVR, της υπηρεσίας πληροφοριών, μια υπηρεσία που θεωρείται διάδοχος της KGB.

Δυόμιση εβδομάδες αργότερα, μάθαμε νέα για το τμήμα ξένων πληροφοριών της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB. Τώρα γνωρίζουμε για δύο άτομα, δύο ανώτερους αξιωματούχους σε αυτό το τμήμα, που ανακρίθηκαν και τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό", εξήγησε στο αμερικανικό περιοδικό New Yorker o Αντρέι Σολντάτοφ.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο Αντρέι Σολντάτοφ είναι ότι "ο Πούτιν δεν πιστεύει ότι το συνολικό σχέδιο εισβολής ή οι στρατιωτικές του διαστάσεις ήταν απαραίτητα λάθος. Αλλά είναι έξαλλος με το πόσες πληροφορίες έφτασαν στην Αμερική".

"Την περασμένη εβδομάδα, μάθαμε ότι ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς αναγκάστηκε να παραιτηθεί και πιθανότατα θα αντιμετωπίσει και κάποιου είδους ποινική έρευνα. Και δεν είναι μόνο η Εθνική Φρουρά. Πρόκειται για πρώην στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας πολύ κοντά στον Πούτιν πριν ενταχθεί στην Εθνική Φρουρά.

O Αντρέι Σολντάτοφ, ερευνητής δημοσιογράφος, ειδικός σε θέματα υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, ζει στο Λονδίνο από το 2020 και μαζί με την Ιρίνα Μπορογκάν έχουν γράψει το βιβλίο "The Compatriots: The Brutal and Chaotic History of Russian’s Exiles, Émigrés and Agents Abroad", ενώ είναι και οι ιδρυτές του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας Agentura.ru που πλέον έχει αποκλειστεί από το Κρεμλίνο.

ΠΗΓΗ: Thetoc.gr