Οι Ρώσοι μπήκαν στη Μαριούπολη - Ξέρουμε ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε υπερηχητικό πύραυλο λένε οι ΗΠΑ

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα μέσα στην πολιορκημένη νότια πόλη της Μαριούπολης, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε ο Guardıan. Λίγη ώρα πριν είχε γίνει γνωστό ότι ρωσικά πλοία που βρίσκονται στη Θάλασσα του Αζόφ βομβάρδιζαν την πόλη με πυραύλους κρουζ.

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποθέματα πυρομαχικών και τροφίμων που θα διαρκέσουν "όχι περισσότερο από τρεις ημέρες" .

Πολύ πιθανή κρίνουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ την είσοδο της Λευκορωσίας στον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, στο εγγύς μέλλον, την ώρα που πηγή του CNN δήλωσε ότι λευκορωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εισβάλουν στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, με χιλιάδες στρατιώτες να ετοιμάζονται να αναπτυχθούν στη γειτονική χώρα.

Η Ρωσία έχει αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στη νότια Λευκορωσία, μόλις 18 μίλια από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να είναι "κολλημένες", καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις "συνεχίζουν να αποκρούουν" τις προσπάθειες να καταλάβουν την πολιορκημένη νότια πόλη της Μαριούπολης.

Την ίδια ώρα σε... χακάρισμα αποδίδεται η δημοσιοποίηση του αριθμού των νεκρών στρατιωτών από την πλευρά της Ρωσίας που έγινε χτες από την Komsomolskaya Pravda. Η εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι η ιστοσελίδα της παραβιάστηκε μετά την ανακοίνωση ότι 9.861 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και 16.153 τραυματίστηκαν. Το άρθρο αφαιρέθηκε αργότερα και η εφημερίδα εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι "η διεπαφή διαχειριστή του ιστότοπου παραβιάστηκε και δημοσιεύτηκε μια ψεύτικη είδηση". Όμως έρευνα του ρωσικού BBC αποκάλυψε ότι οι ρωσικές αρχές πιέζουν με κάθε τρόπο για μη δημοσιοποίηση των θανάτων των Ρώσων στρατιωτών.

Πέραν αυτών το ουκρανικό έδαφος και ο ουκρανικός λαός συνεχίζουν για 27η μέρα να υπομένουν τα χτυπήματα του ρωσικού στρατού... όσοι τουλάχιστον από αυτούς δεν εγκατέλειψαν τη χώρα σε αναζήτηση σωτηρίας.

Σειρήνες ηχούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στις περιφέρειες Κιέβου, Χαρκόβου, Νικολάεφ, Τσερκάσα, Ιβάνο-Φρανκίβσκ, Λβίβσκα.

Ζίτομιρ: Η Ρωσία βομβάρδισε την πόλη στα δυτικά του Κιέβου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια και σπίτια, ενώ βολές πυροβολικού δέχτηκε και το Μαλίν.

Μακάριβ: Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις του ανακατέλαβαν την πόλη Μακάριβ, κοντά στο Κίεβο. Στην τελευταία του ενημέρωση, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι τα στρατεύματά του απώθησαν τις ρωσικές δυνάμεις από την πόλη, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας. Μπορεί η πόλη να έχει "καθαριστεί", ανάμεσα όμως από αυτήν και το Κίεβο οι Ρώσοι εθεάθησαν από την Maxar να έχουν παραταχθεί και να βάλουν εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Κίεβο: Ο φωτορεπόρτερ Μαξ Λέβιν εξαφανίστηκε στις 13 Μαρτίου μεταξύ του χωριού Μοσούν και του Χούτα Μεζιχίρσκα ακριβώς στα βόρεια του Κιέβου, όπου έλαβε χώρα σκληρή μάχη εκείνη την ημέρα. Οδήγησε με το αυτοκίνητό του στη Χούτα Μεζιχίρσκα και πήγε με την κάμερά του στην κατεύθυνση Μοσούν. Το τελευταίο μήνυμα είναι στις 11:23 π.μ.. Μία ομοβροντία του ρωσικού πυροβολικού στη βόρεια συνοικία Όμπολον του Κιέβου είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Μπορισπίλ: Ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπορισπίλ, στα ανατολικά του Κιέβου, προέτρεψε την Τρίτη τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη αν μπορούν λόγω των μαχών που διεξάγονται σε κοντινή απόσταση.

Ντνίπρο: Δύο φορές βομβαρδίστηκε σήμερα η πόλη Λόζοβα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο Πάβλογκραντ. Λίγο μετά τις 19.00 ώρα Ελλάδας έγινε γνωστό ότι στο Πάβλογκραντ, στόχος των βομβαρδισμών ήταν ο σιδηροδρομικός σταθμός Pavlohrad-2, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σούμι: Στο Τρόστιανετς, ανάμεσα στο Σούμι και το Χάρκοβο, αργά το βράδυ της Τρίτης προκλήθηκαν πυρκαγιές μετά από συγκρούσεις των δύο στρατών αλλά και βομβαρδισμών πυροβολικού.

Χάρκοβο: Σχεδόν χίλια κτίρια έχουν καταστραφεί στο Χάρκοβο εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών, όπως ανακοίνωσε η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας σύμφωνα με το BBC. Ο επικεφαλής του Χάρκοβο, Oleh Syniehubov, δήλωσε ότι η πόλη βομβαρδίστηκε 84 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν ανελέητα το Χάρκοβο, το οποίο απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, για περισσότερες από τρεις εβδομάδες. Τουλάχιστον 500 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην πόλη, σύμφωνα με τους Ουκρναούς αξιωματούχους.

Λουγκάνσκ: Στο Σεβεροντόνετσκ, οι Ρώσοι χτυπούν με όλμους ένα παιδικό νοσοκομείο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να πιάσει φωτιά το νοσοκομείο και επτά παιδιά με 15 ενήλικες να αναγκαστούν να απομακρυνθού εσπευσμένα από αυτό.

Ντονέτσκ: Η πόλη Αβντίιβκα, πολύ κοντά στο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ήταν στόχος μιας ρωσικής επίθεσης χθες βράδυ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και 19 να τραυματιστούν, δήλωσε σήμερα η Λιουντμίλα Ντενίσοβα, επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό Κοινοβούλιο.

Μαριούπολη: Η Ρωσία άρχισε να βάλλει στην πόλη της Μαριούπολης από την Αζοφική Θάλασσα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μια ομάδα περίπου επτά πλοίων για να εξαπολύσει τις επιθέσεις. Ο αξιωματούχος είπε ότι μερικά από τα πλοία μπορεί να είναι ναρκαλιευτικά και μερικά πλοία αποβατικά, αλλά ορισμένα από τα πλοία είναι πλοία επιφανείας (καταδρομικά, αντιτορπιλικά, φρεγάτες και κορβέτες) που συμμετείχαν στην επίθεση στην πολιορκημένη πόλη τις τελευταίες 24 ώρες. Λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στη Μαριούπολη.

Footage on telegram this evening shows what appears to be several cruise missile launches from a Russian ship in the Black Sea. pic.twitter.com/6DU5VNsGgQ