Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο - Οι κάτοικοι της Μπορισπίλ καλούνται να φύγουν από την πόλη

Καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία για 27η μέρα, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποτύχει να καταλάβουν κάποια μεγάλη ουκρανική πόλη και καταφεύγουν όλο και περισσότερο σε μαζικές καταστροφές κατοικημένων περιοχών με αεροπορικές επιδρομές, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και πυροβολικό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει την παρουσία της στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας τα τελευταία 24ωρα. "Εκτός από τη χρήση πολλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ο εχθρός χρησιμοποιεί βομβαρδιστικά, επιθετικά και μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους προς διάφορες κατευθύνσεις", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας. Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις διαθέτουν αποθέματα πυρομαχικών και τροφίμων που θα διαρκέσουν "όχι περισσότερο από τρεις ημέρες". Συνεχίζονται παράλληλα οι βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο, Σούμι και Τσερνίχιβ.

Αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και στο Κίεβο την Τρίτη σύμφωνα με το CNN, ενώ η πόλη συνεχίζει να βρίσκεται υπό 35ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας.

Μία από τις εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρή που ενεργοποίησε τους συναγερμούς των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, μετέδωσε το CNN. Σημειώνεται ότι το Κίεβο βρίσκεται υπό απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 7:00 π.μ. της Τετάρτης.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ρωσίας είναι να θέσει υπό τον έλεγχό της την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αλλά η προσπάθειά της να το κάνει συνιστά "αυτοκτονία", δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολέξι Αρεστόβιτς. Οι ενεργές εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία μπορεί να τελειώσουν σε δύο με τρεις εβδομάδες, σημείωσε επίσης ο ίδιος.

Στο μεταξύ ουκρανική αντικατασκοπεία ενημέρωσε πως απέτρεψε πιθανή απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, επικαλούμενο την ουκρανική αντικατασκοπεία, μετέδωσε πως ομάδα ρώσων σαμποτέρ, υπό τη διοίκηση πράκτορα της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, συνελήφθη στα σύνορα της Ουκρανίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ομάδα, που αριθμούσε περίπου 25 μέλη, φέρεται να είχε αποστολή να εκτελέσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πάντα σύμφωνα με την ουκρανική αντικατασκοπεία, η ομάδα σχεδίαζε να μεταμφιεστεί, φορώντας στολές του ουκρανικού στρατού, για να μπει στην πρωτεύουσα.

Το Κίεβο έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ομάδες της ρωσικής κατασκοπείας έχουν προσπαθήσει να φθάσουν στο Κίεβο και να εξοντώσουν τον πρόεδρο Ζελένσκι από το ξέσπασμα του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις του ανακατέλαβαν την πόλη Μακάριβ, κοντά στο Κίεβο.

Στην τελευταία του ενημέρωση, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι τα στρατεύματά του απώθησαν τις ρωσικές δυνάμεις από την πόλη, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας.

"Χάρη στις ηρωικές ενέργειες των υπερασπιστών μας, η κρατική σημαία της Ουκρανίας υψώθηκε πάνω από την πόλη Μακαρίβ, ο εχθρός απορρίφθηκε", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στο Facebook. Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον ουκρανικό ισχυρισμό. Η ανακοίνωση έρχεται όμως τρεις ημέρες μετά την επίθεση ρωσικού όλμου στην πόλη, από την οποία σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Την αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού σε ορισμένες περιοχές επιβεβαίωσε την Τρίτη και ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, επισημαίνοντας ότι έχει ανακτήσει εδάφη που είχαν καταλάβει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο ουκρανικός στρατός "βρίσκεται τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επίθεση", είπε ο Τζον Κίρμπι στο CNN, σημειώνοντας ότι "καταδιώκει Ρώσους στρατιώτες και τους απωθεί από περιοχές όπου βρίσκονταν οι Ρώσοι πρωτύτερα".

"Γνωρίζουμε ότι έχουν πραγματοποιήσει αντεπιθέσεις (...) ειδικά τις τελευταίες ημέρες στο Μικολάιφ", μια πόλη-κλειδί στη νότια Ουκρανία, πρόσθεσε.

"Είδαμε (αυτά τα εδαφικά κέρδη) να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες" υπέρ της Ουκρανίας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. "Είναι μια πραγματική απόδειξη της ικανότητάς τους να πολεμούν σύμφωνα με τα σχέδιά τους, να προσαρμοστούν και, πάλι, να προσπαθήσουν να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις", συμπλήρωσε.

Οι τελευταίες "δεν διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους με τον συντονισμό που θα περίμενε κανείς από έναν σύγχρονο στρατό", ισχυρίστηκε ο Κίρμπι.

"Οι διοικητές τους δεν επικοινωνούν πάντα, δεν υπάρχει πάντα συντονισμός μεταξύ αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων", είπε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

"Είδαμε εντάσεις μεταξύ των αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων για το πώς υποστήριζαν η μία την άλλη, καλά ή με δυσκολία", και το ίδιο ισχύει και για το ναυτικό, συνέχισε. "Έχουν προβλήματα με τη διοίκηση και τον έλεγχο" των στρατιωτών.

"Πολύ συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να συνομιλήσουν μεταξύ τους και αυτό οδηγεί στη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένες περιπτώσεις", είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Και επιπλέον, "τους τελειώνουν τα καύσιμα, τους τελειώνουν τα τρόφιμα".

"Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δει (σ.σ πρόσφατα) καμία πραγματική σημαντική πρόοδο από τους Ρώσους, εκτός από τον νότο", όπου οι δυνάμεις βρίσκονται πιο κοντά στη βάση οπισθοφυλακής τους στην Κριμαία, πρόσθεσε. "Οπότε, ναι, έχουν πρόβλημα", υποστήριξε.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Μπορισπίλ, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπορισπίλ, προέτρεψε την Τρίτη τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη αν μπορούν λόγω των μαχών που διεξάγονται σε κοντινή απόσταση.

"Δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεστε στην πόλη τώρα, καθώς ήδη διεξάγονται μάχες στην περιοχή γύρω από αυτήν. Καλώ τον άμαχο πληθυσμό να φερθεί έξυπνα, να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό μας κέντρο και να εγκαταλείψει την πόλη μόλις παρουσιαστεί ευκαιρία", είπε δήμαρχος της πόλης, Βολοντίμιρ Μπορισένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Χάρκοβο: Σχεδόν χίλια κτίρια έχουν καταστραφεί στο Χάρκοβο εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών, όπως ανακοίνωσε η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας σύμφωνα με το BBC. Τα περισσότερα από αυτά είναι κτίρια κατοικιών, ανέφερε η υπηρεσία. Ο επικεφαλής του Χάρκοβο, Oleh Syniehubov, δήλωσε ότι η πόλη βομβαρδίστηκε 84 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν ανελέητα το Χάρκοβο, το οποίο απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, για περισσότερες από τρεις εβδομάδες. Τουλάχιστον 500 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην πόλη, σύμφωνα με τους Ουκρναούς αξιωματούχους.

Ντονέτσκ: Η πόλη Αβντίιβκα, πολύ κοντά στο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ήταν στόχος μιας ρωσικής επίθεσης χθες βράδυ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και 19 να τραυματιστούν, δήλωσε σήμερα η Λιουντμίλα Ντενίσοβα, επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό Κοινοβούλιο.

"Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν", δήλωσε η Ουκρανή αξιωματούχος στο κανάλι της στο Telegram, λέγοντας πως η Αβντιίβκα υπήρξε "ο στόχος πυρών πυροβολικού και (ρωσικών) αεροπορικών βομβαρδισμών, που κατέστρεψαν πλήρως το χωριό".

Η Αβντίίβκα, όπου ζουν σε περίοδο ειρήνης 30.000 κάτοικοι, βρίσκεται βορειοδυτικά του Ντονέτσκ, βιομηχανικού κέντρου της ανατολικής Ουκρανίας που τελεί από το 2014 υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.

Στο Λισικάνσκ, 150 χλμ. βορειοανατολικά του Ντονέτσκ, άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, τρεις τραυματίστηκαν και οκτώ διασώθηκαν από τα ερείπια έπειτα από ένα άλλο πλήγμα του ρωσικού στρατού, συνέχισε.

Σε ένα άλλο μήνυμα στο κανάλι της στο Telegram που δημοσιοποιήθηκε αργότερα το πρωί, η Λιουντμίλα Ντενίσοβα δήλωσε πως ένα ρωσικό άρμα μάχης εξαπέλυσε πυρά στην περιοχή του Χάρκοβου, στην ανατολική Ουκρανία, σε ένα αυτοκίνητο που μετέφερε μια οικογένεια με δύο παιδιά.

Η οικογένεια είχε φωνάξει πως ήταν άμαχοι και είχε υψώσει λευκή σημαία, χωρίς αποτέλεσμα, όπως είπε. Οι γονείς και η εννιάχρονη κόρη τους σκοτώθηκαν και ένας 17χρονος έφηβος τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

Βίντεο - το οποίο επαληθεύτηκε από το BBC - δείχνει θερμοβαρικούς πυραύλους, να εκτοξεύονται στην Ουκρανία.

Το βίντεο, από τη Λαϊκή Πολιτοφυλακή της αυτοανακηρυχθείσας "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ", δείχνει τις ρουκέτες να εκτοξεύονται από έναν ρωσικής κατασκευής εκτοξευτή πυραύλων TOS-1A.

Τα θερμοβαρικά όπλα είναι αμφιλεγόμενα επειδή είναι πολύ πιο καταστροφικά από τα συμβατικά εκρηκτικά παρόμοιου μεγέθους και έχουν τρομερές επιπτώσεις σε όποιον βρεθεί στην ακτίνα έκρηξής τους.

Ο Ουκρανός υπουργός Υγείας Βίκτορ Λιάσκο δήλωσε την Τρίτη ότι 10 νοσοκομεία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από την εισβολή της Ρωσίας, ενώ άλλα δεν μπορούν να εφοδιαστούν με φάρμακα και προμήθειες λόγω των μαχών που διεξάγονται σε κοντινή απόσταση.

Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, είπε ότι τα τεστ κορονοϊού πραγματοποιούνται μόνο σε περιοχές όπου δεν γίνονται μάχες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις δηλώσεις του.

Η προσκείμενη στο Κρεμλίνο εφημερίδα Κομσομόλσκαγια Πράβντα δημοσίευσε στην ηλεκτρονική της έκδοση την Κυριακή, για μερικές ώρες, ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό των απωλειών του πολέμου στην Ουκρανία στις τάξεις του ρωσικού στρατού — προτού τον διαγράψει.

Το προχθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείτο το υπουργείο Άμυνας, αναφερόταν σε 9.861 νεκρούς Ρώσους στρατιωτικούς από την έναρξη του πολέμου.

Πρόκειται για αριθμό πολλαπλάσιο των 498 πεσόντων, του μοναδικού επίσημου απολογισμού που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Μόσχα.

Ωστόσο το επίμαχο απόσπασμα του κειμένου της εφημερίδας διαγράφτηκε μερικές ώρες αργότερα. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμιά εξήγηση από τη διεύθυνση σύνταξής της.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης διερωτώνται για τον απολογισμό και το εάν ήταν ακριβής. Ορισμένα επισήμαναν ότι την Κυριακή δεν ανακοινώθηκε κανένας απολογισμός στην καθημερινή ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας.

Δημοσιογράφος της Wall Street Journal σχολίασε χαρακτηριστικά μέσω Twitter πως είτε ο ιστότοπος της Κομσομόλσκαγια Πράβντα υπέστη πειρατεία, ή η εφημερίδα είχε την πληροφορία αυτή από δικές της πηγές στο υπουργείο και τη δημοσίευσε.

Εάν ο αριθμός που δημοσιεύτηκε είναι ακριβής, σημαίνει ότι οι απώλειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά βαριές, ακόμη περισσότερο διότι τις υπέστη μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Συγκριτικά, στον πόλεμο του Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980 ο στρατός της πάλαι ποτέ σοβιετικής ένωσης έχασε κάπου 15.000 στρατιώτες σε περίοδο εννέα ετών.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε την Κυριακή ότι αφότου άρχισε την 24η Φεβρουαρίου η εισβολή στη χώρα του έχουν σκοτωθεί κάπου 14.000 Ρώσοι στρατιωτικοί.

Ούτε ο αριθμός που δημοσίευσε η ρωσική εφημερίδα, ούτε ο αριθμός που έδωσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Το Κρεμλίνο παρακολουθεί πολύ στενά την κάλυψη στα ΜΜΕ του πολέμου, στον οποίο αναφέρεται με τον όρο "ειδική στρατιωτική επιχείρηση".

Δημοσιογράφος της εφημερίδας Komsomolskaya Pravda δήλωσε ότι η ρωσική εφημερίδα "έπεσε θύμα χάκερς" αναρτώντας δημοσίευμα, το οποίο σβήστηκε αμέσως, σύμφωνα με το οποίο οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία ανέρχονται σε 9.861 και οι τραυματίες σε 16.153, με πηγή στοιχεία του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Ο διαπιστευμένος στο Κρεμλίνο δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γκαμόφ δήλωσε ότι το δημοσίευμα είναι "πλαστό". Ο Γκαμόφ έδωσε αυτήν την εξήγηση κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος, όμως, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει το περιστατικό.

Διαδήλωση πολιτών της Χερσώνας, πόλης της νότιας Ουκρανίας που κατέχουν οι ρωσικές δηλώσεις, διαλύθηκε χθες Δευτέρα με πυρά αυτομάτων όπλων, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα· ουκρανοί αξιωματούχοι μίλησαν για τουλάχιστον έναν τραυματία.

"Στη Χερσώνα, οι δυνάμεις κατοχής πυροβόλησαν εναντίον κόσμου που βγήκε να διαδηλώσει ειρηνικά, χωρίς όπλα. Για την ελευθερία, για την ελευθερία μας", είπε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σήμερα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

In Kherson, Russian war criminals opened fire at unarmed people who peacefully protested against invaders. You can see a wounded pensioner. This is the ugly face of Russia, a disgrace to humankind. We must stop Russia! Sanction them, isolate them, hold war criminals to account. pic.twitter.com/WeItSykD3q