Σχεδόν 10.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, λέει ρωσική εφημερίδα - Επιθέσεις σε Ρίβνε, Ντνίπρο, Ντόνετσκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:32

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε συμβιβασμός συμφωνηθεί με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου θα χρειαστεί να εγκριθεί από τους Ουκρανούς σε δημοψήφισμα. "Το έχω ξεκαθαρίσει σε όλες τις διαπραγματευτικές ομάδες", τόνισε ο Ζελένσκι. "Ο λαός θα πρέπει να μιλήσει και αντιδράσει σε οποιαδήποτε μορφή συμβιβασμού. Και ποιοι θα είναι αυτοί (οι συμβιβασμοί) είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας", είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ουκρανική δημόσια τηλεόραση. Ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν σε δημοψήφισμα ενδεχομένως να αφορούν εδάφη υπό κατοχή από τις ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται από άλλες χώρες στην Ουκρανία αντί για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, συμπλήρωσε.

Η ρωσική εισβολή παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακινητοποιημένη σε όλες τις γραμμές προέλασής της, με τα στρατεύματα να μην έχουν προχωρήσει περαιτέρω προς το Κίεβο από την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ. Οι Ρώσοι έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 1.100 πυραύλους, αλλά μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια "προβλήματα αποθέματος", είπε ο αξιωματούχος. Κάποιοι πύραυλοι απέτυχαν να εκτοξευθούν, κάποιοι απέτυχαν να εκραγούν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ή να αντικρούσουν τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι χρησιμοποίησε υπερηχητικό πύραυλο, είπε ο αξιωματούχος.



Η "πρόοδος" των Ρώσων σε διάστημα μιας εβδομάδας

Στη διπλωματική σκακιέρα, Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών τη Δευτέρα και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις συζητήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας σύμφωνα με το Reuters. Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου δεν έχουν ακόμη αποφέρει σημαντική πρόοδο και κάλεσε τις χώρες που μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να κάνουν το Κίεβο "πιο εποικοδομητικό" στις διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία δεν συζητά πραγματικά και σοβαρά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τόνισε σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο βρετανικό δίκτυο BBC.

Οι Ρώσοι παραδέχονται τρομερές απώλειες

Η Komsomolskaya Pravda, η ταμπλόιντ του Κρεμλίνου, λέει ότι σύμφωνα με τους αριθμούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, 9.861 Ρώσοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία και 16.153 τραυματίστηκαν. Το τελευταίο επίσημο ρωσικό νούμερο της KIA, στις 2 Μαρτίου, ήταν 498. Συναρπαστικό που κάποιος δημοσίευσε τον αριθμό που διέρρευσε.

Σχεδόν χίλιοι άμαχοι νεκροί

Το γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 2.421 θύματα μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία --925 σκοτώθηκαν και 1.496 τραυματίστηκαν-- μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ής Μαρτίου.

"Η κλίμακα του ανθρώπινου πόνου και του αναγκαστικού εκτοπισμού λόγω του πολέμου ξεπερνά κατά πολύ κάθε σχεδιασμό για το χειρότερο σενάριο", δήλωσε ο Αντόνιο Βιτορίνο, Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ. Πρόσθεσε ότι ομάδες του Οργανισμού παρείχαν βοήθεια σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά η πρόσβαση σε όσους βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν σοβαρά παραμένει ανέφικτη.

Τι συμβαίνει στις ουκρανικές πόλεις

Ζίτομιρ: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό.



Κίεβο: Στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από βομβαρδισμούς σε εμπορικό κέντρο και πολλά σπίτια στην περιοχή Podilskyi. Η Ρωσία είπε ότι το εμπορικό κέντρο είχε μετατραπεί από τους Ουκρανούς σε αποθήκη πυρομαχικών. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη από το 20:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα έως τις 07:00 τοπική ώρα την Τετάρτη. Νέες ειρήνες αεροπορικής απειλής ήχησαν στις 16.13 ώρα Ελλάδας ο τρόμος επανήλθε στις 23:32 με νέες σειρήνες.

Missile strike on a military object in #Kiev this morning. pic.twitter.com/fQ8x8fstnM — White Swan (@SDyorin) March 16, 2022

Ρίβνε: Τέσσερις πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εκτοξεύθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, με τους τρεις να καταρρίπτονται από την ουκρανική αεράμυνα.

Σούμι: Εξαιρετικά τοξική αμμωνία διαρρέει από το πρωί σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Νοβοσέλιτσα: Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Νοβοσέλιτσα να αναζητήσουν καταφύγιο από τη χημική ουσία, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οπωσδήποτε την έκθεσή τους σε αυτήν - εν μέσω των συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις.

Τσερνιχίβ: Το Τσερνίχιβ, στα βόρεια της χώρας, είναι περικυκλωμένο και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό.

Ντνίπρο: Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν με όλμους το χωριό Σιροκόφσκι στο Ντνιπροπετρόφσκ.

Βομβαρδισμένο σπίτι στο χωριό Σιροκόφσκι

Χάρκοβο: Το Χάρκοβο έχει δεχθεί σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έχει ακόμη περικυκλωθεί πλήρως, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

#Kharkiv: A #Russian shell explodes next to people who are standing in line at the supermarket. pic.twitter.com/QIZkgV4ZLa — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

Λουγκάνσκ: Σφοδροί βομβαρδισμοί και βολές πυροβολικού, έχουν καταστρέψει δεκάδες κτίρια. Τουλάχιστον δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.

Ντόνετσκ: Στους πέντε οι νεκροί και 19 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς από τη ρωσική αεροπορία και το πυροβολικό με στόχο την Αβντιγίβκα. Δύο τραυματίες στο χωριό Οχερέτινο και τρεις τραυματίες στο Ποκρόφσκ.

Μαριούπολη: Η δεινή κατάσταση στη Μαριούπολη συνεχίζεται , με περίπου 300.000 ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί χωρίς ρεύμα, φαγητό ή νερό εν μέσω έντονων βομβαρδισμών και εκτιμάται ότι το 90% των κτιρίων έχει καταστραφεί. Στο μεταξύ, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία ηγέτης των αποσχιστών του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρειαστεί περισσότερο από μια εβδομάδα για να τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο του η Μαριούπολη, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Μαριούπολη περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις

Μπερντιάνσκ: Η Ρωσία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το λιμάνι, στα δυτικά της Μαριούπολης για να ξεφορτώσει πολεμικό υλικό.

#Russia has begun using the port of Berdyansk near Mariupol to unload military equipment pic.twitter.com/JQjZq3BBoE — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 21, 2022

Μελιτόπολη: Τρεις δημοσιογράφοι, μαζί με έναν συνταξιούχο εκδότη εφημερίδας και την οικογένειά του, απήχθησαν το πρωί της Δευτέρας από τις ρωσικές δυνάμεις και κρατήθηκαν για αρκετές ώρες πριν αφεθούν ελεύθεροι, σύμφωνα με την εθνική ένωση δημοσιογράφων της Ουκρανίας.

Ζαπορίζια: Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ζαπορίζια υποστήριξε σήμερα ότι τα λεωφορεία που απομάκρυναν αμάχους από τις περιοχές του μετώπου βομβαρδίστηκαν και τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν, σε ξεχωριστά επεισόδια. "Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο" ανέφερε ο Αλεξάντρ Στάρουχ σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Ο κυβερνήτης επέρριψε την ευθύνη στις ρωσικές δυνάμεις.

Χερσώνα: Η πόλη της Χερσώνα βρίσκεται υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, αλλά παρατηρούνται συνεχείς διαμαρτυρίες πολιτών, ενώ υπήρξαν περαιτέρω διαμαρτυρίες το Σαββατοκύριακο στη νοτιοανατολική πόλη Ενερχόνταρ μετά τη σύλληψη του αντιδημάρχου.

Νικολάεφ: Οι ρωσικές δυνάμεις που προωθούνται από την Κριμαία προσπαθούν ακόμη να παρακάμψουν το Μικολάιφ, καθώς προσπαθούν να κινηθούν δυτικά προς την Οδησσό, προσθέτοντας ότι αυτές οι δυνάμεις σημείωσαν μικρή πρόοδο την περασμένη εβδομάδα. Τρεις νεκροί από βομβαρδισμό σε κατοικημένη κατοικία στο χωριό Κοστιαντίνιβκα.

Οδησσός: Οι αρχές στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, την Οδησσό, λένε ότι οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα βομβάρδισαν ορισμένα κτίρια κατοικιών στα περίχωρα της πόλης. Είναι η πρώτη φορά που χτυπήθηκαν κτίρια εκεί. Εκπρόσωπος της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα. Από τα ρωσικά πλοία που "εμφανίζονται χτυπούν και εξαφανίζονται" όπως λένε οι κάτοικοι της Οδησσού, καταστράφηκαν σπίτια μέχρι και στην τέταρτη σειρά πίσω από τον παραλιακό δρόμο της πόλης.

Οι ρωσικές κινήσεις στα νότια της Ουκρανίας

Ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη δημιουργία οκτώ ανθρωπιστικών διαδρόμων για την εκκένωση των αμάχων από τις πολιορκημένες πόλεις τη Δευτέρα, αλλά η πόλη της Μαριούπολης δεν βρίσκεται μεταξύ αυτών, δήλωσε η Βέρεστσουκ σύμφωνα με το Reuters.

Η ίδια δήλωσε ότι οι προσπάθειες να φθάσουν στη Μαριούπολη ανθρωπιστικές προμήθειες συνεχίζουν να αποτυγχάνουν.

Δέκα εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή πριν από λιγότερο από έναν μήνα, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της υπηρεσίας προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας, ο οποίος υπολογίστηκε σε 44 εκατομμύρια από την Παγκόσμια Τράπεζα το 2020.

Από αυτούς που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, η πλειονότητα -- 6,48 εκατομμύρια έως τις 16 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης την Παρασκευή -- έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά από την έναρξη της σύγκρουσης στις 24 Φεβρουαρίου.

Άλλοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Ρωσία και η Λευκορωσία.