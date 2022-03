Βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο, Μαριούπολη, Οδησσό - Νέος συναγερμός στο Κίεβο

Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εξαπολύει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βέρεστσουκ να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι δυνάμεις της Ουκρανίας να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη, συνεχίζεται η ρωσική εισβολή για 26η μέρα, με εκατοντάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Στη διπλωματική σκακιέρα, Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών τη Δευτέρα και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις συζητήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου δεν έχουν ακόμη αποφέρει σημαντική πρόοδο και κάλεσε τις χώρες που μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να κάνουν το Κίεβο "πιο εποικοδομητικό" στις διαπραγματεύσεις.

Η Ρωσία δεν συζητά πραγματικά και σοβαρά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τόνισε σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο βρετανικό δίκτυο BBC.

Οι ΗΠΑ έχουν δει αυξημένη ρωσική ναυτική δραστηριότητα στη βόρεια Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι μέρος των βομβαρδισμών γύρω από την ουκρανική πόλη της Οδησσού προέρχεται από αυτά τα πολεμικά πλοία, αλλά ότι ακόμα δεν υπάρχει ένδειξη επικείμενης αμφίβιας επίθεσης εναντίον της Οδησσού.

Η Ρωσία έχει περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία στη βόρεια Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων αμφίβιων πλοίων, μαχητών επιφανείας, ναρκαλιευτικού και περιπολικών σκαφών, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ζίτομιρ: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό.



Κίεβο: Στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από βομβαρδισμούς σε εμπορικό κέντρο και πολλά σπίτια στην περιοχή Podilskyi. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη από το 20:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα έως τις 07:00 τοπική ώρα την Τετάρτη. Νέες ειρήνες αεροπορικής απειλής ήχησαν στις 16.13 ώρα Ελλάδας.

Missile strike on a military object in #Kiev this morning. pic.twitter.com/fQ8x8fstnM

Ρίβνε: Οι ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους κρουζ στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατού στην περιοχή Ρίβνε, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters.

Σούμι: Εξαιρετικά τοξική αμμωνία διαρρέει από το πρωί σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Νοβοσέλιτσα: Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Νοβοσέλιτσα να αναζητήσουν καταφύγιο από τη χημική ουσία, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οπωσδήποτε την έκθεσή τους σε αυτήν - εν μέσω των συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις.

Τσερνιχίβ: Το Τσερνίχιβ, στα βόρεια της χώρας, είναι περικυκλωμένο και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό.

Χάρκοβο: Το Χάρκοβο έχει δεχθεί σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έχει ακόμη περικυκλωθεί πλήρως, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Λουγκάνσκ: Σφοδροί βομβαρδισμοί και βολές πυροβολικού, έχουν καταστρέψει δεκάδες κτίρια. Τουλάχιστον δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.

Ντόνετσκ: Βομβαρδισμοί από τη ρωσική αεροπορία και το πυροβολικό με στόχο την Αβντίιβκα είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να σκοτωθεί και δύο να τραυματιστούν.

Μαριούπολη: Η δεινή κατάσταση στη Μαριούπολη συνεχίζεται , με περίπου 300.000 ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί χωρίς ρεύμα, φαγητό ή νερό εν μέσω έντονων βομβαρδισμών και εκτιμάται ότι το 90% των κτιρίων έχει καταστραφεί. Στο μεταξύ, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία ηγέτης των αποσχιστών του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρειαστεί περισσότερο από μια εβδομάδα για να τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο του η Μαριούπολη, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

#Mariupol city in south #Ukraine is burning pic.twitter.com/fjVWHuqaPp

Μπερντιάνσκ: Η Ρωσία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το λιμάνι, στα δυτικά της Μαριούπολης για να ξεφορτώσει πολεμικό υλικό.

#Russia has begun using the port of Berdyansk near Mariupol to unload military equipment pic.twitter.com/JQjZq3BBoE