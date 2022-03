Κίνα: Συνετρίβη αεροσκάφος με 132 επιβαίνοντες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.39

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας της Κίνας επιβεβαίωσε ότι ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines συνετρίβη, με 132 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 123 επιβάτες και 9 μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με το CNBC.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκτσού και συνετρίβη στην περιοχή του Γκουανγκσί, προκαλώντας πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή.

Η πιο πρόσφατη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στην Κίνα ήταν το 2010, όταν 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πτήση Embraer E-190 της Henan Airlines.

Η σωστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3