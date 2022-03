Ουκρανικό "όχι" στο ρωσικό τελεσίγραφο για Μαριούπολη - Βομβαρδισμοί στην Οδησσό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.03

Δεν τίθεται επ’ ουδενί ζήτημα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν την πολιορκούμενη Μαριούπολη στον ρωσικό στρατό, δήλωσε τη Δευτέρα το πρωί η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βέρεστσουκ.

"Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιασδήποτε παράδοσης, ή κατάθεσης των όπλων", είπε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας, σύμφωνα με την Ουκράινσκα Πράβντα. "Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά", πρόσθεσε.

Η κ. Βερεστσούκ έκανε λόγο για "εσκεμμένη χειραγώγηση" και "πραγματική απαγωγή ομήρων", πρόσθεσε, αναφερόμενη στο ρωσικό τελεσίγραφο.

Την Κυριακή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απαίτησε με οκτασέλιδη επιστολή του οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη να "καταθέσουν τα όπλα" και "γραπτή απάντηση" στο τελεσίγραφό του πριν από σήμερα στις 07:00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), προκειμένου "να σωθούν", όπως είπε, οι κάτοικοι και οι υποδομές του λιμανιού στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα.

"Ζητάμε από τις επίσημες αρχές του Κιέβου να δείξουν λογική και να ανακαλέσουν τις διαταγές που είχαν δώσει προηγουμένως, οι οποίες υποχρέωναν τους μαχητές να θυσιαστούν και να γίνουν "μάρτυρες της Μαριούπολης"", ανέφερε ο Ρώσος αντιστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

"Καταθέστε τα όπλα", τόνισε ο Ρώσος ανώτατος αξιωματικός. "Βρίσκεται σε εξέλιξη τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή (...). Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα θα έχουν εγγυημένη την απόλυτα ασφαλή αποχώρησή τους από τη Μαριούπολη".

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απηύθυνε μέσω Telegram νωρίτερα την Κυριακή μήνυμα στις αρχές της Μαριούπολης: "Έχετε μια ιστορική επιλογή (μπροστά σας) - είτε θα σταθείτε στο πλάι του λαού σας ή θα πάτε με τους εγκληματίες".

"Οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να συμπεριφέρονται σαν τρομοκράτες", αντέτεινε η Ιρίνα Βέρεστσουκ μέσω Telegram. "Λένε ότι συμφωνούν (να ανοίξει) ανθρωπιστικός διάδρομος και το πρωί βομβαρδίζουν τον χώρο από όπου γίνεται η εκκένωση. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Το σημαντικότερο για εμάς είναι να σώσουμε τη ζωή και την υγεία των πολιτών μας".

Πρόσθεσε ότι στην απάντησή της στη ρωσική πλευρά την κάλεσε "αντί να χάνει το χρόνο της γράφοντας οκτασέλιδες επιστολές, απλά να ανοίξει τους διαδρόμους".

Η Μαριούπολη, κατά πλειονότητα ρωσόφωνη πόλη, συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους εκείνου που το Κρεμλίνο αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", δηλαδή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την οποία άρχισε πριν από τρεισήμισι εβδομάδες. Πολιορκείται πρακτικά από την αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουστσένκο, συνεργάτη του δημάρχου της πόλης, πιστεύεται ότι εκεί έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.000 άμαχοι.

"Πάνω από μία εβδομάδα για κατάληψη της Μαριούπολης"

Στο μεταξύ, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία ηγέτης των αποσχιστών του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρειαστεί περισσότερο από μια εβδομάδα για να τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο του η Μαριούπολη, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

"Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι σε δύο ή τρεις ημέρες ή ακόμη και σε μια εβδομάδα θα κλείσει το θέμα. Δυστυχώς, όχι, η πόλη είναι μεγάλη", δήλωσε ο Ντένις Πούσιλιν, επικεφαλής της λεγόμενης "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ".

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέκσιι Ρεζνίκοφ δήλωσε ότι οι υπερασπιστές της Μαριούπολης διαδραμάτισαν "τεράστιο ρόλο στην καταστροφή των σχεδίων του εχθρού", ενώ παράλληλα αναγνώρισε ότι επικρατεί μια "δύσκολη κατάσταση" σε εθνικό επίπεδο.

Αντιμετωπίζοντας τόση μεγάλη ρωσική δύναμη πυρός στη Μαριούπολη, ανέφερε ο Ρέζνικοφ στο Facebook, "σώθηκαν τόσες δεκάδες χιλιάδες ζωές σε ολόκληρη την Ουκρανία. Σήμερα η Μαριούπολη σώζει το Κίεβο, το Ντνίπρο και την Οδησσό. Όλοι πρέπει να το καταλάβουν αυτό".

Τουλάχιστον 10 από τα 44 εκατομμύρια πολίτες της Ουκρανίας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για να σωθούν από τον πόλεμο, εκτιμά ο ΟΗΕ. Τουλάχιστον 3,4 εκατ. πέρασαν τα σύνορα, υπολογίζει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Διπλωματία

Η Ρωσία δεν συζητά πραγματικά και σοβαρά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τόνισε σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο βρετανικό δίκτυο BBC.

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι ανέφερε ότι στόχος των "ειρηνευτικών συνομιλιών" είναι να παγιδευτεί η Δύση ώστε να πιστέψει ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω κυρώσεις κατά του καθεστώτος Πούτιν.

"Χρησιμοποιούν συστηματικά αυτές τις διαπραγματεύσεις για να αποσπούν την προσοχή από όσα γίνονται στο πεδίο της μάχης", πρόσθεσε.

"Δεν γίνεται να αναζητάς λύση ειρήνευσης και την ίδια ώρα να βομβαρδίζεις πόλεις σε μεγάλη κλίμακα", τόνισε ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος.

Στη διπλωματική σκακιέρα, Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών τη Δευτέρα και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις συζητήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου δεν έχουν ακόμη αποφέρει σημαντική πρόοδο και κάλεσε τις χώρες που μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να κάνουν το Κίεβο "πιο εποικοδομητικό" στις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη, ο εκπρόσωπος της ρωσικής Προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχει σημειωθεί ακόμη σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες προκειμένου να υπάρξει βάση για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή Ρίβνε

Οι ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους κρουζ στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατού στην περιοχή Ρίβνε, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters.

"Πύραυλοι κρουζ υψηλής ακρίβειας που εκτοξεύτηκαν από αέρος έπληξαν ένα κέντρο εκπαίδευσης ξένων μισθοφόρων και ουκρανικών εθνικιστικών σχηματισμών", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Διαρροή αμμωνίας σε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Σούμι

Το Τσερνίχιβ και το Σούμι, στα βόρεια της χώρας, είναι περικυκλωμένα και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο. Εξαιρετικά τοξική αμμωνία διαρρέει από το πρωί σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Νοβοσέλιτσα να αναζητήσουν καταφύγιο από τη χημική ουσία, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οπωσδήποτε την έκθεσή τους σε αυτήν - εν μέσω των συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, περιφερειάρχης στο Σούμι, είπε ότι πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της Sumykhimprom, η οποία παράγει χημικά λιπάσματα διαφόρων τύπων. Η αμμωνία, ουσία με ιδιαίτερα έντονη οσμή, είναι ελαφρύτερη από το οξυγόνο.

Ο κ. Ζιβίτσκι δεν διευκρίνισε πώς προκλήθηκε η διαρροή. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε από την πλευρά του χθες ότι "Ουκρανοί εθνικιστές" είχαν "παγιδεύσει" εγκαταστάσεις αποθήκευσης αμμωνίας και χλωρίου της βιομηχανίας Σουμιχιμπρόμ με εκρηκτικά, με σκοπό "να προκαλέσουν μαζική δηλητηρίαση" σε περίπτωση εισόδου ρωσικών μονάδων στην πόλη.

Η Σούμι, 350 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, πόλη περίπου 250.000 κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, δεν απειλείται άμεσα από την αμμωνία προς το παρόν λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων, κατά τον ίδιο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να εξακριβωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε πρόσφατα τις αρχές της Ουκρανίας ότι καταρτίζουν σχέδια προκειμένου να διαπράξουν επίθεση με χημικά όπλα εναντίον αμάχων και να κατηγορήσουν τη Ρωσία. Δυτικές χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, επέστρεψαν την κατηγορία, ερίζοντας ότι η Ρωσία ψεύδεται και ότι εκείνη έχει σκοπό να κάνει χρήση χημικών όπλων και να την αποδώσει στους Ουκρανούς.

Βρετανία: Ο κύριος όγκος των ρωσικών δυνάμεων απέχει περισσότερο από 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις που προέλαυναν προς το Κίεβο από τα βορειοανατολικά έχουν σταματήσει και ο κύριος όγκος των δυνάμεών τους παραμένει σε απόσταση μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης, ανέφερε σήμερα η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

"Οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται βόρεια του Κιέβου", ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. "Δυνάμεις που προελαύνουν από την κατεύθυνση του Χοστόμελ προς τα βορειοδυτικά έχουν αποκρουστεί από τη σθεναρή ουκρανική αντίσταση".

Παράλληλα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε τη Δευτέρα απαγόρευση κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 20.00 τη Δευτέρα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) έως τις 07.00 της Τετάρτης.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι τα καταστήματα, τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων δεν θα ανοίξουν την Τρίτη. Τμήματα της πόλης έχουν δεχθεί επανειλημμένα πυρά από τις ρωσικές δυνάμεις. "Ζητώ από όλους να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε καταφύγια όταν σημάνει ο συναγερμός", είπε.

Στο μεταξύ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να περικυκλώσουν το Κίεβο, όπου τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό εμπορικού κέντρου κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία.

❗️ Rescuers pulled a man out from under the rubble in #Kyiv. pic.twitter.com/ORGRxxK09Q — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

Σοροί θυμάτων κείτονταν ακόμη τη Δευτέρα το πρωί μπροστά από το εμπορικό κέντρο Retroville, στο βορειοδυτικό Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, ενώ πυροσβέστες και στρατιωτικοί έψαχναν στα συντρίμμια για θύματα.

Aftermath of the attack in Kyiv. pic.twitter.com/cJTjZp0BqC — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 21, 2022

Το πολύ ισχυρό πλήγμα κατέστρεψε οχήματα και άφησε στον χώρο στάθμευσης του εμπορικού κέντρου έναν κρατήρα εύρους αρκετών μέτρων μπροστά από το δεκαώροφο κτίριο από το οποίο εξακολουθούν να βγαίνουν καπνοί.

❗️ Rescuers pulled a man out from under the rubble in #Kyiv. pic.twitter.com/ORGRxxK09Q — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

"Εχθρικά πυρά" προκάλεσαν πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του εμπορικού κέντρου που βρίσκεται στην περιοχή Ποντίλσκι, σύμφωνα με διευκρίνιση που είχαν δώσει νωρίτερα στη δημοσιότητα τα ουκρανικά σωστικά συνεργεία σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Video of a shell hitting a shopping center. The explosion was incredibly strong, the wave blew out the windows in the neighboring houses. pic.twitter.com/Qe5ztF1vLc — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022

Ολόκληρο το νότιο τμήμα του μεγάλου εμπορικού κέντρου καταστράφηκε, όπως και ιδιωτικό γυμναστήριο που βρισκόταν στον χώρο του πάρκινγκ, διαπίστωσε ρεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατεστραμμένο εμπορικό κέντρο στην περιοχή Ποντίλσκι του Κιέβου μετά από βομβαρδισμό

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως "εχθρικά πυρά" προκάλεσαν πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του εμπορικού κέντρου στη συνοικία Ποντίλσκι.

Κατεστραμμένο εμπορικό κέντρο στην περιοχή Ποντίλσκι του Κιέβου μετά από βομβαρδισμό

Έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που κατέγραψαν την πρώτη, τεράστια έκρηξη που προκάλεσε σύννεφο καπνού σε σχήμα μανιταριού, ακολουθούμενη από σειρά εκρήξεων μικρότερης ισχύος.

Άλλα πλάνα εικονίζουν πυροσβέστες να βγάζουν έναν από τα συντρίμμια, καλυμμένο από σκόνη.

Περίοικοι, κάτοικοι γειτονικού κτιρίου τα παράθυρα του οποίου διαλύθηκαν από την έκρηξη, είπαν πως είχαν δει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων κοντά στο εμπορικό κέντρο μερικές ημέρες νωρίτερα, χωρίς να δώσουν άλλες λεπτομέρειες.

Η αρχική έκρηξη στο εμπορικό κέντρο αντήχησε σε όλη την πρωτεύουσα, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οδησσός: Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία για επίθεση σε κατοικίες

Οι αρχές της Οδησσού κατηγόρησαν τις ρωσικές δυνάμεις ότι πραγματοποίησαν επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα της ουκρανικής πόλης νωρίς τη Δευτέρα, στην πρώτη τέτοιου είδους επίθεση στην πόλη.

Το δημοτικό συμβούλιο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα, αν και το χτύπημα προκάλεσε πυρκαγιά. "Πρόκειται για κατοικίες όπου ζουν ειρηνικοί άνθρωποι", ανέφερε ο δήμαρχος Gennadiy Trukhanov.

Στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, καταγράφηκε αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών χθες Κυριακή, δήλωσε νωρίτερα αξιωματικός των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων.

"Επικρατεί ηρεμία πάντως, δεν έγιναν επιθέσεις", δήλωσε ο αξιωματικός αυτός, ο Μαξίμ Μαρτσένκο, στην εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα.

Η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον των εχθρικών UAVs και "μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ορισμένα καταρρίφθηκαν", πρόσθεσε.

Είναι αδύνατο οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Οδησσός, "το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας", έχει παραμείνει -συγκριτικά- αλώβητη αφότου άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

Χερσώνα: Η πόλη της Χερσώνα βρίσκεται υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, αλλά παρατηρούνται συνεχείς διαμαρτυρίες πολιτών, ενώ υπήρξαν περαιτέρω διαμαρτυρίες το Σαββατοκύριακο στη νοτιοανατολική πόλη Ενερχόνταρ μετά τη σύλληψη του αντιδημάρχου.

Χάρκοβο: Το Χάρκοβο έχει δεχθεί σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έχει ακόμη περικυκλωθεί πλήρως, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Βρετανία: Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν ακόμη να παρακάμψουν το Μικολάιφ

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ρωσικές δυνάμεις που προωθούνται από την Κριμαία προσπαθούν ακόμη να παρακάμψουν το Μικολάιφ, καθώς προσπαθούν να κινηθούν δυτικά προς την Οδησσό, προσθέτοντας ότι αυτές οι δυνάμεις σημείωσαν μικρή πρόοδο την περασμένη εβδομάδα.

"Ο αποκλεισμός των ουκρανικών ακτών είναι πιθανόν να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, εμποδίζοντας ζωτικής σημασίας προμήθειες να φθάσουν στον ουκρανικό πληθυσμό", ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Twitter.

Energoatom: Κίνδυνος αύξησης επιπέδων ραδιενέργειας στο Τσερνόμπιλ

Η ουκρανική κρατική εταιρεία Energoatom προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ κινδυνεύουν να αυξηθούν, επειδή το σύστημα παρακολούθησης της ραδιενέργειας και η υπηρεσία πυρόσβεσης δεν λειτουργούν.

Εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, το σύστημα παρακολούθησης των επιπέδων ακτινοβολίας στη λεγόμενη ζώνη αποκλεισμού των 30 χιλιομέτρων στα δάση γύρω από το εργοστάσιο δεν λειτουργεί επί του παρόντος, αναφέρει η Energoatom σε ανακοίνωσή τη.

"Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ραδιενεργού ρύπανσης του περιβάλλοντος της ζώνης αποκλεισμού, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επαρκή αντιμετώπιση των απειλών", αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει: "Τα επίπεδα ακτινοβολίας στη ζώνη αποκλεισμού και πέραν αυτής, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και άλλων χωρών, θα μπορούσαν να επιδεινωθούν σημαντικά"

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άρχισε χθες Κυριακή να αλλάζει το προσωπικό βάρδιας στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Η Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας άλλαξε τακτική, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό

Η ρωσική Πολεμική Αεροπορία άλλαξε τακτική στον ουκρανικό πόλεμο μετά τις απώλειες που υπέστη μέχρι τώρα, κρίνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

"Σε 25 ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έχουν υποστεί πολύ βαριές απώλειες στη γη και στον αέρα — έχουν χάσει 96 αεροπλάνα, 118 ελικόπτερα και δεκάδες πυραύλους Κρουζ και UAVs", τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είπε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο Γιούρι Ιγνάτ, χθες Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με την Ουκράινσκα Πράβντα.

Αντιδρώντας στις απώλειες αυτές, η νέα τακτική της Ρωσίας τις τελευταίες δύο ημέρες είναι να χρησιμοποιεί περισσότερα UAVs σε αναγνωριστικό ρόλο και για να επαληθεύει τα αποτελέσματα των πυραυλικών επιθέσεων που εξαπολύει, κατά τον ίδιο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Πέντε πλοία γεμάτα με σιτάρι "εξαφανίστηκαν" από ουκρανικό λιμάνι - Οι Ρώσοι ελλιμένισαν στο Μπερντιάνσκ πλοίο ανεφοδιασμού

Πέντε φορτηγά πλοία γεμάτα με σιτάρι έχουν "εξαφανιστεί" από το ουκρανικό λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα, σύμφωνα με την ειδησειογραφική ιστοσελίδα Ukrainska Pravda.

Τελευταία φορά εθεάθησαν να ρυμουλκούνται από ρωσικά ρυμουλκά και να μεταφέρονται σε άγνωστα σημεία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Η είδηση ωστόσο δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί ανεξάρτητα.

Το Μπερντιάνγκ έχει πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων και δεν απέχει πολύ από την περικυκλωμένη πόλη της Μαριούπολης.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι ελλιμένισαν ένα μεγάλο πλοίο γενικής υποστήριξης, το Orsk, στο κατεχόμενο ουκρανικό λιμάνι Μπερντιάνσκ, 70 χλμ. νοτιοδυτικά της πολιορκούμενης πόλης - λιμάνι Μαριούπολης στην Αζοφική Θάλασσα.

Στο πλαίσιο αυτού που η Μόσχα αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" που ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα μήνα, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών ακτών στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς και ένα μέρος της Μαύρης Θάλασσας, εκτός από τη Μαριούπολη, η οποία αρνείται να παραδοθεί.

"Είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσουμε τις δυνατότητες χρήσης αυτού του λιμανιού", ανέφερε ο ιστότοπος της εφημερίδας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Zvezda (Star).

"Τώρα η νότια πλευρά της ειδικής επιχείρησης μπορεί να λάβει ό,τι είναι απαραίτητο ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού και πυρομαχικών".

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Zvezda, 10 τέτοια πλοία συμμετέχουν στην επιχείρηση. Είπε ότι το καθένα μπορεί να μεταφέρει έως και 20 άρματα μάχης ή 40 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Οι Ρώσοι διέλυσαν με πυρά διαδήλωση Ουκρανών κατά της κατοχής στη Χερσώνα

Ρώσοι στρατιώτες διέλυσαν με χρήση πυρών διαδήλωση Ουκρανών ενάντια στην ρωσική κατοχή στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλωτές σε πλατεία της πόλης να τρέχουν, τη στιγμή που ακούγεται ήχος πυρών από αυτόματο όπλο. Φέρεται επίσης να έγινε χρήση βομβίδων κρότου - λάμψης από πλευράς του κατοχικού στρατού. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για "τραυματίες".

Στην Χερσώνα διεξάγονται συχνές διαδηλώσεις ενάντια στην παρουσία του ρωσικού στρατού από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και η πόλη κατελήφθη.

‼️#Russian invaders opened fire on the residents of #Kherson, who went to the protest pic.twitter.com/HZsxUeW15W — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

Κλειστά όλα τα ουκρανικά λιμάνια για εμπορικά πλοία

Όλα τα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα παραμένουν προσωρινά κλειστά για τα πλοία που επιθυμούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας.

Σκοτώθηκε επιζήσας του Ολοκαυτώματος στο Χάρκοβο

Η διοίκηση του Κέντρου Μνήμης του ναζιστικού στρατοπέδου του Μπούχενβαλντ, στη Γερμανία, ανακοίνωσε ότι 96χρονος άνδρας, ο οποίος είχε επιβιώσει του εγκλεισμού του σε διάφορα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχασε τη ζωή του κατά τον βομβαρδισμό, από τον ρωσικό στρατό, της οικίας του στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με συγγενείς του.

Ο Μπόρις Ρομαντσένκο "δρούσε ενεργά για τη διατήρηση της μνήμης των εγκλημάτων του ναζισμού και ήταν αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Buchenwald-Dora, αναφέρει το γερμανικό ίδρυμα, σε νήμα tweets του.