Η Ουκρανία απέρριψε το ρωσικό τελεσίγραφο για τη Μαριούπολη - Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12.38

Δεν τίθεται επ’ ουδενί ζήτημα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν την πολιορκούμενη Μαριούπολη στον ρωσικό στρατό, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, η Ιρίνα Βέρεστσουκ.

"Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιασδήποτε παράδοσης, ή κατάθεσης των όπλων", είπε η κυρία Βέρεστσουκ, σύμφωνα με την Ουκράινσκα Πράβντα. "Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά", πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μίλησε για "εσκεμμένη χειραγώγηση" και "αληθινή απαγωγή ομήρων", πρόσθεσε αναφερόμενη στο ρωσικό τελεσίγραφο.

Χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απαίτησε με οκτασέλιδη επιστολή του οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη να "καταθέσουν τα όπλα" και "γραπτή απάντηση" στο τελεσίγραφό του πριν από σήμερα στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), για να σωθούν όπως είπε οι κάτοικοι και οι υποδομές του λιμανιού στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα.

"Ζητάμε από τις επίσημες αρχές του Κιέβου να δείξουν λογική και να ανακαλέσουν τις διαταγές που είχαν δώσει προηγουμένως, οι οποίες υποχρέωναν τους μαχητές να θυσιαστούν και να γίνουν ‘μάρτυρες της Μαριούπολης’", ανέφερε ο Ρώσος αντιστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

"Καταθέστε τα όπλα", τόνισε ο Ρώσος ανώτατος αξιωματικός. "Βρίσκεται σε εξέλιξη τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή (...). Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα θα έχουν εγγυημένη την απόλυτα ασφαλή αποχώρησή τους από τη Μαριούπολη".

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απηύθυνε μέσω Telegram νωρίτερα χθες μήνυμα στις αρχές της Μαριούπολης: "Έχετε μια ιστορική επιλογή (μπροστά σας) - είτε θα σταθείτε στο πλάι του λαού σας, ή θα πάτε με τους εγκληματίες".

"Οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να συμπεριφέρονται σαν τρομοκράτες", αντέτεινε η Ιρίνα Βέρεστσουκ μέσω Telegram. "Λένε ότι συμφωνούν (να ανοίξει) ανθρωπιστικός διάδρομος και το πρωί, βομβαρδίζουν τον χώρο από όπου γίνεται η εκκένωση. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Το σημαντικότερο για εμάς είναι να σώσουμε τη ζωή και την υγεία των πολιτών μας".

Πρόσθεσε ότι στην απάντησή της στη ρωσική πλευρά την κάλεσε "αντί να χάνει το χρόνο της γράφοντας οκτασέλιδες επιστολές απλά να ανοίξει τους διαδρόμους".

Η Μαριούπολη, κατά πλειονότητα ρωσόφωνη πόλη, συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους αυτής που το Κρεμλίνο αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" και εξαπέλυσε πριν από τρεισήμισι εβδομάδες. Πολιορκείται πρακτικά από την αρχή. Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουστσένκο, συνεργάτη του δημάρχου, πιστεύεται ότι έχον σκοτωθεί πάνω από 3.000 άμαχοι.

Στο μεταξύ, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία ηγέτης αποσχιστών στην ανατολική Ουκρανία δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρειαστεί περισσότερο από μια εβδομάδα για να τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο του η Μαριούπολη, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

"Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι σε δύο ή τρεις ημέρες ή ακόμη και σε μια εβδομάδα θα κλείσει το θέμα. Δυστυχώς, όχι, η πόλη είναι μεγάλη", δήλωσε ο Ντένις Πούσιλιν, επικεφαλής της λεγόμενης "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ".

Τουλάχιστον 10 από τα 44 εκατομμύρια πολίτες της Ουκρανίας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για να σωθούν από τον πόλεμο, εκτιμά ο ΟΗΕ. Τουλάχιστον 3,4 εκατ. πέρασαν τα σύνορα, υπολογίζει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Στη διπλωματική σκακιέρα, το Κρεμλίνο ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου δεν έχουν ακόμη αποφέρει σημαντική πρόοδο και κάλεσε τις χώρες που μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να κάνουν το Κίεβο πιο εποικοδομητικό στις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχει σημειωθεί ακόμη σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες για να υπάρξει βάση για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους κρουζ στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατού στην περιοχή Ρίβνε, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το Reuters.

"Πύραυλοι κρουζ υψηλής ακρίβειας που εκτοξεύτηκαν από αέρος έπληξαν ένα κέντρο εκπαίδευσης ξένων μισθοφόρων και ουκρανικών εθνικιστικών σχηματισμών", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Εξαιρετικά τοξική αμμωνία διαρρέει από το πρωί σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Νοβοσέλιτσα να αναζητήσουν καταφύγιο από τη χημική ουσία, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οπωσδήποτε την έκθεσή τους σε αυτήν — εν μέσω των συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, περιφερειάρχης στο Σούμι, είπε ότι πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της Sumykhimprom, η οποία παράγει χημικά λιπάσματα διαφόρων τύπων. Η αμμωνία, ουσία με ιδιαίτερα έντονη οσμή, είναι ελαφρύτερη από το οξυγόνο.

Ο κ. Ζιβίτσκι δεν διευκρίνισε πώς προκλήθηκε η διαρροή. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε από την πλευρά του χθες πως "ουκρανοί εθνικιστές" είχαν "παγιδεύσει" εγκαταστάσεις αποθήκευσης αμμωνίας και χλωρίου της βιομηχανίας Σουμιχιμπρόμ με εκρηκτικά με σκοπό "να προκαλέσουν μαζική δηλητηρίαση" σε περίπτωση εισόδου ρωσικών μονάδων στην πόλη.

Η Σούμι, 350 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, πόλη περίπου 250.000 κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, δεν απειλείται άμεσα από την αμμωνία προς το παρόν λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων, κατά τον ίδιο.

Είναι αδύνατο να επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε πρόσφατα τις αρχές της Ουκρανίας ότι καταρτίζουν σχέδια προκειμένου να διαπράξουν επίθεση με χημικά όπλα εναντίον αμάχων και να κατηγορήσουν τη Ρωσία. Δυτικές χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, επέστρεψαν την κατηγορία, ερίζοντας ότι η Ρωσία ψεύδεται και ότι εκείνη έχει σκοπό να κάνει χρήση χημικών όπλων.

Οι ρωσικές δυνάμεις που προελαύνουν προς το Κίεβο από τα βορειοανατολικά έχουν σταματήσει και ο κύριος όγκος των δυνάμεών τους παραμένει σε απόσταση μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης, ανέφερε σήμερα η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

"Οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται βόρεια του Κιέβου", ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. "Δυνάμεις που προελαύνουν από την κατεύθυνση του Χοστόμελ προς τα βορειοδυτικά έχουν αποκρουστεί από τη σθεναρή ουκρανική αντίσταση".

Παράλληλα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε τη Δευτέρα απαγόρευση κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 20.00 τη Δευτέρα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) έως τις 07.00 της Τετάρτης.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι τα καταστήματα, τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων δεν θα ανοίξουν την Τρίτη. Τμήματα της πόλης έχουν δεχθεί επανειλημμένα πυρά από τις ρωσικές δυνάμεις. "Ζητώ από όλους να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε καταφύγια όταν σημάνει ο συναγερμός", είπε.

Στο μεταξύ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να περικυκλώσουν το Κίεβο, όπου τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό εμπορικού κέντρου κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία.

Σοροί θυμάτων κείτονταν ακόμη σήμερα το πρωί μπροστά από το εμπορικό κέντρο Retroville, στο βορειοδυτικό Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, ενώ πυροσβέστες και στρατιωτικοί έψαχναν στα συντρίμμια για θύματα.

Το πολύ ισχυρό πλήγμα κατέστρεψε οχήματα και άφησε στον χώρο στάθμευσης του εμπορικού κέντρου έναν κρατήρα εύρους αρκετών μέτρων μπροστά από το δεκαώροφο κτίριο από το οποίο εξακολουθούν να βγαίνουν καπνοί.

"Εχθρικά πυρά" προκάλεσαν πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του εμπορικού κέντρου που βρίσκεται στην περιοχή Ποντίλσκι, σύμφωνα με διευκρίνιση που είχαν δώσει νωρίτερα στη δημοσιότητα τα ουκρανικά σωστικά συνεργεία σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Video of a shell hitting a shopping center. The explosion was incredibly strong, the wave blew out the windows in the neighboring houses. pic.twitter.com/Qe5ztF1vLc