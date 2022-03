Η Epic Games δωρίζει μέρος των κερδών της από το Fortnite για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Η Epic Games ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει όλα τα έσοδά της κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου από το δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι Fortnite για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο κολοσσός των βιντεοπαιχνιδιών ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή ότι η ιδιοκτήτρια του Xbox, Microsoft, θα κάνει επίσης το ίδιο, και τα έσοδα θα διατεθούν στην Direct Relief, καθώς και τρεις υπηρεσίες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

Η προσφορά της Epic Games αφορά όλα τα έσοδα από αγορές στην εφαρμογή Fortnite με αληθινά χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων V-Buck και των δώρων Battle Passes.

Η Ουκρανία, όπως σημειώνει το BBC, είναι εδώ και πολύ καιρό ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους ανάπτυξης παιχνιδιών στην Ευρώπη και πολλές εταιρείες του κλάδου έχουν ανακοινώσει την υποστήριξή τους προς τη χώρα.

Η Activision Blizzard -γνωστή για την ανάπτυξη των παιχνιδιών Call of Duty, Overwatch και World of Warcraft- σταμάτησε τις πωλήσεις της στη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, η εκδότρια του Elden Ring Bandai Namco ανακοίνωσε ότι δωρίζει σχεδόν 848.000 δολάρια στον οργανισμό Save the Children, για την υποστήριξη της Ουκρανίας.