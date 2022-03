Ρωσικά πυρά οδήγησαν στο θάνατο 56 ηλικιωμένων στην περιοχή Κρεμίνα του Λουγκάνσκ, καταγγέλλει το Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:54

Toν κίνδυνο για νέο μπαράζ επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις από τους Ρώσους επισημαίνει με ανακοίνωση του στο twitter, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χαρακτηριστικά, επισημαίνει πως "είναι πιθανό η Ρωσία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη βαριά δύναμη πυρός της για την υποστήριξη επιθέσεων σε αστικές περιοχές, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τις δικές της ήδη σημαντικές απώλειες, με κόστος περαιτέρω απώλειες αμάχων".

Παράλληλα, η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας καταγγέλλει πως 56 άτομα σκοτώθηκαν όταν ένα ρωσικό τανκ άνοιξε πυρ.

''56 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Kreminna του Λουγκάνσκ, όταν οι κατακτητές πυροβόλησαν από ένα τανκ προς γηροκομείο. Οι Ρώσοι πυροβόλησαν εναντίον του. Κυνικά και σκόπιμα. Απλά ρύθμισαν το τανκ, το έβαλαν μπροστά από το κτίριο και άνοιξαν πυρ'', αναφέρεται σε tweet της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δηλαδή το λογαριασμό twitter της ουκρανικής Υπηρεσίας Ειδικών Επικοινωνιών, οι επιζώντες, 15 άτομα, ''απήχθησαν από τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη στο Svatove στο περιφερειακό γηριατρικό οικοτροφείο''.

[2/2] Those who lived to their old age in the house - 56 people - died on the spot. The survivors, 15 people, were abducted by the occupiers and taken to the occupied territory in #Svatove to the regional geriatric boarding school#StopPutin #StopRussia #russianinvasion