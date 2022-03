Ουκρανία: Ρωσικό τελεσίγραφο για παράδοση της Μαριούπολης μέχρι νωρίς το πρωί της Δευτέρας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:32

Τελεσίγραφο στην Ουκρανία να αποφασίσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας την παράδοση της Μαριούπολης έδωσε το βράδυ της Κυριακής το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ρωσία κάλεσε την Κυριακή τις ουκρανικές δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα στην ανατολική πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης, όπου η Μόσχα σημειώνει ότι εκτυλίσσεται μια "τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή”.

"Καταθέστε τα όπλα σας”, ανέφερε ο γενικός συνταγματάρχης Μιχαήλ Μιζίντσεφ, διευθυντής του Ρωσικού Εθνικού Κέντρου Αμυντικής Διαχείρισης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το υπουργείο Άμυνας.

"Έχει συντελεστεί τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή”, είπε ο Μιζίντσεφ. "Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους θα έχουν εγγυημένη, ασφαλή δίοδο εξόδου από τη Μαριούπολη”, πρόσθεσε.

Ο Μιζίντσεφ τόνισε ότι το τελεσίγραφο της Μόσχας προς το Κίεβο για την παράδοση της Μαριούπολης λήγει στις 05.00 ώρα Μόσχας (04.00 ώρα Ελλάδος), προσθέτοντας ότι αν παραδοθεί θα ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι από τη πόλη στις 10:00 ώρα Μόσχας (07:00 GMT) στις 21 Μαρτίου.

Τόνισε ακόμη ότι η Μόσχα δεν χρησιμοποιεί βαρέα όπλα στη Μαριούπολη και ότι η Ρωσία έχει απομακρύνει 59.304 ανθρώπους από την πόλη αλλά παραμένουν 130.000 άμαχοι στην πόλη που χρησιμοποιούνται ως όμηροι. Σημείωσε ακόμη ότι η Ρωσία έχει απομακρύνει συνολικά από την Ουκρανία 330.686 ανθρώπους από την έναρξη της "επιχείρησης".

Τέλος, ο Μιζίντσεφ τόνισε, χωρίς ωστόσο να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι Ουκρανοί "ληστές", "νεοναζί" και εθνικιστές προέβησαν σε δολοφονικό "ξεφάντωμα" στην πόλη προκαλώντας "απόλυτο τρόμο".

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε το βράδυ της Κυριακής η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρίνα Βερεστσούκ, συνολικά 7.295 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από πόλεις της Ουκρανίας μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τέσσερις από τους επτά προγραμματισμένους ανθρωπιστικούς διαδρόμους να λειτουργούν.

Όπως τόνισε, 3.985 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης με κατεύθυνση στην πόλη Ζαπορίζια. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ουκρανική κυβέρνηση σχεδιάζει να στείλει σχεδόν 50 λεωφορεία στη Μαριούπολη τη Δευτέρα με στόχο την απομάκρυνση και άλλο κατοίκων της πολύπαθης πόλης.



"Τρόμος που θα μείνει στην μνήμη για τους επόμενους αιώνες" είναι η πολιορκία της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλαντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι τοπικές αρχές της ρημαγμένης ουκρανικής πόλης καταγγέλλουν ότι χιλιάδες κάτοικοι έχουν αρπαγεί από τις ρωσικές δυνάμεις και μεταφερθεί στην Ρωσία.

"Την τελευταία εβδομάδα, πολλές χιλιάδες κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν αρπαγεί και μεταφερθεί βιαίως σε ρωσικό έδαφος", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο κανάλι του στο Telegram

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων έχουν μεταδώσει ότι λεωφορεία μετέφεραν πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που η Μόσχα αποκαλεί πρόσφυγες από την Μαριούπολη τις τελευταίες ημέρες.

Περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Μαριούπολη από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Κίεβο, .

Οι επιζώντες έχουν καταφύγει σε υπόγεια και αντιμετωπίζουν πλήθος ελλείψεων. Κάτοικοι που διέφυγαν από την Μαριούπολη μιλούν για πτώματα που κείτονται επί μέρες στους δρόμους, για την πείνα, την δίψα και το δριμύ ψύχος.

Η Μαριούπολη έχει για το Κρεμλίνο στρατηγική σημασία αφού η κατάληψή της θα επιτρέψει την εδαφική συνέχεια ανάμεσα στην προσαρτημένη από την Μόσχα ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας και το Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, αποκλείοντας παράλληλα την Ουκρανία από την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης της πόλης Πάβλο Κιριλένκο, συνεχίζουν να μαίνονται οι μάχες στην πόλη.

Παιδιά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορφανά, που ήταν εγκλωβισμένα σε σανατόριο της Μαριούπολης, ουκρανικό λιμάνι που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, μεταφέρθηκαν σε μία από τις δύο πρωτεύουσες των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα οικείοι τους στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνολικά 19 παιδιά και έφηβοι, ηλικίας από 4 έως 17 ετών, έζησαν για περίπου δύο εβδομάδες στα παγωμένα υπόγεια αυτού του σανατόριου, που ειδικεύεται στη θεραπεία πνευμονικών παθήσεων, ενώ ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν όχι μακριά από το κτίριο αυτό.

Κατοικώντας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σε πόλεις που βρίσκονται όχι μακριά από τη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τα παιδιά είχαν σταλεί σε αυτό το σανατόριο πριν αρχίσει η ρωσική επίθεση στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Όλγα Λοπάτκινα, η κηδεμόνας έξι παιδιών μεταξύ αυτών, είχε ζητήσει την απομάκρυνσή τους από εκεί και τη μεταφορά τους στην Ευρώπη όπου έχει καταφύγει η ίδια αυτή τη στιγμή.

Όμως σήμερα, ένα από αυτά της τηλεφώνησε για να της πει ότι μεταφέρθηκαν στο Ντονέτσκ, την πρωτεύουσα μιας "δημοκρατίας" ανταρτών που επί του παρόντος τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, είπε η ίδια, διευκρινίζοντας ότι τα παιδιά έχουν εγκατασταθεί σε ένα νοσοκομείο εκεί.

"Δεν ξέρω πώς να τα πάρω πίσω τώρα", είπε η Λοπάτκινα, προσθέτοντας ότι η συνομιλία ήταν σύντομη και κανένας ενήλικας δεν επικοινώνησε μαζί της για να της ενημερώσει πού μένουν τώρα τα παιδιά.

Ο Αλεξέι Βολοστσούκ, συγγενής ενός υπαλλήλου του σανατόριου που είχε καταφύγει εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα προτού μπορέσει να φύγει από τη Μαριούπολη, είπε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εμπόδισαν τη μεταφορά των παιδιών προς τη Ζαπορίζια, πόλη που ελέγχεται από τα ουκρανικά στρατεύματα.

Όπως δήλωσε, ένας τοπικός εκλεγμένος αξιωματούχος μετέβη εκεί για να μεταφέρει τα παιδιά με ασθενοφόρο μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου, αλλά κατά τη διάρκεια επιθεώρησης σε σημείο ελέγχου στο Μπερντιάνσκ, οι Ρώσοι στρατιώτες αποφάσισαν να στείλουν τα παιδιά στο Ντονέτσκ επειδή κατάγονται από αυτήν την περιοχή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με το σανατόριο γιατί όλες οι επικοινωνίες έχουν ουσιαστικά κοπεί στη Μαριούπολη.

Τα περισσότερα από τα παιδιά προέρχονταν από ορφανοτροφεία που βρίσκονται στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αλλά από το τμήμα της που διέφευγε από τον έλεγχο των αυτονομιστών της "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ" (DNR).

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα για την καταπολέμηση της φυματίωσης, Stop TB, με έδρα τη Γενεύη, εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη αυτών των παιδιών, ενώ η εκτελεστική του διευθύντρια είπε ότι ήταν "σε απόγνωση" βλέποντας τις δυσκολίες της απομάκρυνσής τους από τις εμπόλεμες ζώνες.

Toν κίνδυνο για νέο μπαράζ επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις από τους Ρώσους επισημαίνει με ανακοίνωση του στο twitter, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χαρακτηριστικά, επισημαίνει πως "είναι πιθανό η Ρωσία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη βαριά δύναμη πυρός της για την υποστήριξη επιθέσεων σε αστικές περιοχές, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τις δικές της ήδη σημαντικές απώλειες, με κόστος περαιτέρω απώλειες αμάχων".

Παράλληλα, η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας καταγγέλλει πως 56 άτομα σκοτώθηκαν όταν ένα ρωσικό τανκ άνοιξε πυρ.

''56 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Kreminna του Λουγκάνσκ, όταν οι κατακτητές πυροβόλησαν από ένα τανκ προς γηροκομείο. Οι Ρώσοι πυροβόλησαν εναντίον του. Κυνικά και σκόπιμα. Απλά ρύθμισαν το τανκ, το έβαλαν μπροστά από το κτίριο και άνοιξαν πυρ'', αναφέρεται σε tweet της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δηλαδή το λογαριασμό twitter της ουκρανικής Υπηρεσίας Ειδικών Επικοινωνιών, οι επιζώντες, 15 άτομα, ''απήχθησαν από τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη στο Svatove στο περιφερειακό γηριατρικό οικοτροφείο''.

