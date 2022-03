Απότομη διακοπή της μετάδοσης "πανηγυρικής" ομιλίας Πούτιν από την ρωσική τηλεόραση - "Τεχνική αστοχία", λέει το Κρεμλίνο

Η ρωσική κρατική τηλεόραση διέκοψε απότομα τη μετάδοση της ομιλίας του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν στο κατάμεστο Στάσιο Λουζνίκι της Μόσχας, σε εκδήλωση για τα οκτώ χρόνια από την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Την διακοπείσα ομιλία του Πούτιν αντικατέστησαν "πατριωτικά τραγούδια", όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s