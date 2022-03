Ζελένσκι: Αναμένω πρόοδο για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ μέσα στους επόμενους μήνες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:16

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συνομίλησε σήμερα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ότι η Ουκρανία αναμένει πρόοδο όσον αφορά την αίτησή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους επόμενους μήνες.

"Είχα ουσιαστική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής", ανέφερε ο Zelenskiy στο Twitter. "Η γνώμη της ΕΚ σχετικά με την αίτηση της UA (Ουκρανίας) για ένταξη στην ΕΕ θα προετοιμαστεί εντός λίγων μηνών. Η κυβέρνηση των ΗΑ και το ΕΚ έχουν λάβει οδηγίες. Προχωράμε από κοινού προς τον στρατηγικό μας στόχο", έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.