Ρωσία: Πληροφορίες για σύλληψη στρατηγού από τις μυστικές υπηρεσίες για διαρροή πληροφοριών

Ανώτερος αξιωματικός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων φέρεται να κρατείται από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας για διαρροή πληροφοριών σχετικά με την "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Η πληροφορία αναφέρεται στον στρατηγό Ρομάν Γκαβρίλοφ, υποδιοικητή της ρωσικής Εθνοφρουράς, που, όπως γράφουν οι Times, συχνά αποκαλείται ιδιωτικός στρατός του Πούτιν.

