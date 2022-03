Βομβαρδίστηκαν κατοικημένες περιοχές σε Λβιβ, Κίεβο - Προβλήματα και ελλείψεις τροφίμων έχουν οι Ρώσοι λέει η Βρετανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:14

Για 23η μέρα η ρωσική προέλαση δεν συνεχίζεται όπως ανέμεναν οι συνεργάτες του Βλαντίμιρ Πούτιν και για 23η μέρα βομβαρδίζονται οι ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις στις οποίες οι άμαχοι έχουν προσπαθήσει να βρουν καταφύγιο.

Τι έχει συμβεί στο έδαφος της Ουκρανίας

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα το πρωί εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), καταστρέφοντας την εγκατάσταση, ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σάντοβι. Όμως λίγη ώρα πριν τις 9 το πρωί, βομβαρδίστηκε κατοικημένη περιοχή μέσα στην πόλη.

Μέχρι τώρα η δυτική Ουκρανία ήταν πιο ήσυχη από την υπόλοιπη χώρα και χρησιμοποιήθηκε ως ασφαλές καταφύγιο, κόμβος για τους ανθρώπους που διαφεύγουν και οδός ανεφοδιασμού, τόσο για ανθρωπιστικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ελάχιστη πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει "ελάχιστη πρόοδο αυτή την εβδομάδα". Το τελευταίο πρωϊνό έφερε αναφορές πως οι ουκρανικές δυνάμεις γύρω από το Κίεβο και το Νικολάεφ "συνεχίζουν να ματαιώνουν τις ρωσικές προσπάθειες να περικυκλώσουν τις πόλεις".

Το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ, το Σούμι και η Μαριούπολη παραμένουν περικυκλωμένα από τις ρωσικές δυνάμεις και έχουν υποστεί σφοδρό βομβαρδισμό.

Υλικοτεχνικά προβλήματα και ελλείψεις τροφίμων

Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να αντιμετωπίζει υλικοτεχνικά προβλήματα κατά την "παραπαίουσα εισβολή του στην Ουκρανία", ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Στην τελευταία ενημέρωση πληροφοριών, το υπουργείο είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εμποδίζονταν να ανεφοδιάσουν "επελαύνοντα στρατεύματα ακόμη και με βασικά είδη, όπως τρόφιμα και καύσιμα", λόγω της αδυναμίας τους να ελέγξουν τον ουκρανικό εναέριο χώρο και τις προκλήσεις στο έδαφος.

Οι ρωσικές δυνάμεις ήταν απρόθυμες να κάνουν ελιγμούς σε ολόκληρη τη χώρα, είπε το υπουργείο, αλλά δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις γνώσεις του για τις στρατηγικές κινήσεις της Ρωσίας.

"Η απροθυμία για ελιγμούς μεταξύ των περιοχών, η έλλειψη ελέγχου του αέρα και οι περιορισμένες δυνατότητες γεφύρωσης εμποδίζουν τη Ρωσία να ανεφοδιάσει αποτελεσματικά τα εμπρός στρατεύματά της με βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και καύσιμα", ανέφερε το υπουργείο.

"Οι αδιάκοπες αντεπιθέσεις της Ουκρανίας αναγκάζουν τη Ρωσία να εκτρέψει μεγάλο αριθμό στρατευμάτων. Αυτό περιορίζει σοβαρά το επιθετικό δυναμικό της Ρωσίας".

Τι συμβαίνει στην ουκρανική επικράτεια

Κίεβο: Ο ουκρανικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις για να καθαρίσει προάστια του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο, το οποίο χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιφέρεια του Κιέβου προβληματική αλλά "ελέγξιμη", αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολη η επίτευξη "προόδου". Ο επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κιέβου Ολεξάντρ Πάβλιουκ είπε στην ουκρανική τηλεόραση αργά χθες βράδυ ότι οι δυνάμεις του συναντούν "εχθρική αντίσταση", σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Στιγμιότυπο λίγη ώρα μετά το χτύπημα στο Κίεβο

Ο δρόμος προς την πόλη Ζιτόμιρ (δυτικά) και οι πόλεις Μπούκα, Ιρπίν και Γκοστομέλ (βορειοδυτικά), στα όρια του Κιέβου, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως και η Μακάριβ (δυτικά).

Ποντίλ: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η υπηρεσία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτίριο.

Λβιβ: "Αρκετοί πύραυλοι έπληξαν εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών. Το κτίριο καταστράφηκε. Η λειτουργία του εργοστασίου είχε ανασταλεί προηγουμένως, έτσι δεν έχουμε θύματα μέχρι στιγμής", ανέφερε μέσω Facebook ο δήμαρχος Σαντόβι. Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η περιοχή χτυπήθηκε από τέσσερις πυραύλους Κρουζ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τον Εύξεινο Πόντο, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από εκεί.

Λουγκάνσκ: Αυτονομιστές ηγέτες στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας κατήγγειλαν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν με το πυροβολικό πέντε κοινότητες στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατίας τους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σούμι: Ο δήμαρχος της περιοχής στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με πιθανούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους που θα μπορούσαν να ανοίξουν την Παρασκευή στην περιοχή. Λεωφορεία και φορτηγά θα σταλούν στις πόλεις για να βοηθήσουν στη μεταφορά ανθρώπων - υπάρχουν έξι διαφορετικές διαδρομές, οι οποίες οδηγούν όλες στην Πολτάβα στην κεντρική Ουκρανία. Το Σούμι, το οποίο βρίσκεται κοντά στα ρωσικά σύνορα και στην πρώτη γραμμή, έχει υποστεί σφοδρό βομβαρδισμό, με διακοπή ρεύματος και νερού τις τελευταίες εβδομάδες.

Those four stuck Russian 4th Tank Division T-80U tanks in Sumy Oblast. https://t.co/aNk5bKB0rJ pic.twitter.com/zf2wqg0GEX — Rob Lee (@RALee85) March 17, 2022

Χάρκοβο: Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, αλλά οι τοπικές δυνάμεις κράτησαν και δεν υποχώρησαν.

Firefighting continues in one of the worldʼs largest markets.



📍Kharkiv#StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/FGInXQnajb — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 18, 2022

Μαριούπολη: Οι τοπικές αρχές λένε ότι η νοτιοανατολική πόλη της Μαριούπολης εξακολουθεί να δέχεται σφοδρή επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, αλλά περίπου 30.000 άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν. Επιζώντες λέγεται ότι βγαίνουν από τα ερείπια ενός θεάτρου στη Μαριούπολη που οι ουκρανικές αρχές λένε ότι βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία. Η Μαριούπολη χτυπιέται από 50 έως 100 βλήματα πυροβολικού καθημερινά, σύμφωνα με το συμβούλιο της πολιορκημένης ουκρανικής πόλης. "Περίπου το 80% του οικιστικού ιστού της πόλης έχει πληγεί, σχεδόν το 30% του οποίου δεν μπορεί να αποκατασταθεί".

"There are bombs all the time, the shells do not stop at all, you sit in the basement and bounce.”



Residents of the besieged city of Mariupol were evacuated Wednesday to the nearby village of Nikolskoe, controlled by the self-proclaimed Donetsk People's Republic. pic.twitter.com/pblf1cqO7k — The Associated Press (@AP) March 17, 2022

Τσερνίχιβ: Ο Αμερικανός που σκοτώθηκε στο Τσερνίχιβ την Πέμπτη ταυτοποιήθηκε ως ο Τζέιμς Γουίτνεϊ Χιλ της Μινεσότα. Ήταν μεταξύ πολλών ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν το ρωσικό πυροβολικό άνοιξε πυρ εναντίον αμάχων στην πόλη, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης. Στην τελευταία του ανάρτηση στο Facebook, ο Χιλ περιέγραψε τους εντεινόμενους βομβαρδισμούς γύρω από το μέρος όπου ζούσε στην Ουκρανία και είπε: "Δεν υπάρχει διέξοδος".

In this video from #Chernihiv city, shared by the #Ukraine Service of Emergencies, a rescue team retrieves from the rubbles bodies of the entire family killed by the Russian Army bombardment: three children (ages 3, 3, 12) and their parents. pic.twitter.com/DQgNMNx9VP — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 18, 2022

Νικολάεφ: Στη νότια πόλη Βοζνεσένσκ στην περιοχή Νικολάεφ, μια αποθήκη οπλισμού φέρεται να χτυπήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς, αναφέρει το Ukraine 24 επικαλούμενο τον δήμαρχο της πόλης.

Η ρωσική πρόοδος στα νότια και νοτιοανατολικά της Ουκρανίας

Ζελένσκι: οι δυνάμεις μας διατηρούν τον έλεγχο περιοχών-κλειδιών

Οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν των έλεγχο αρκετών περιοχών-κλειδιών της χώρας που συνεχίζουν να προσπαθούν να κυριεύσουν οι ρωσικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τρεις εβδομάδες και πλέον μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας.

Τα ουκρανικά στρατεύματα αντέδρασαν σε κάθε επιχείρηση των ρωσικών μονάδων, είπε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου μηνύματός του που μεταφορτώθηκε την πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Διαβεβαίωσε τους κατοίκους πόλεων όπως η Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), Χάρκοβο (ανατολικά) και Τσερνιχίβ (βόρεια), που πολιορκούνται από τα ρωσικά στρατεύματα, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν θα τους εγκαταλείψουν.

Από τον στρατό ως την εκκλησία, οι πάντες κάνουν ό,τι μπορούν για τον ουκρανικό λαό, συνέχισε ο κ. Ζελένσκι, διατρανώνοντας "θα είσαστε ελεύθεροι".

Στο διάγγελμά του ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη "νέα και αποτελεσματική" βοήθεια που ανήγγειλε.

Μ. Ποντόλιακ: "Δ΄ύσκολες οι διαπραγματεύσεις, έχουμε διαφορετικές θέσεις"

Στη διπλωματική σκακιέρα οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίστηκαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, οι αντιπροσωπείες θα εστίαζαν σε στρατιωτικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι σημερινές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν γύρω στις 7.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, κάλεσε "όσους ΔΕΝ είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις να μην διαδίδουν ψέματα σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο".

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Ποντόλιακ ανέφερε: "Οι διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες. Οι θέσεις των πλευρών διαφορετικές. Για εμάς τα θεμελιώδη ζητήματα είναι απαραβίαστα".

I would like to softly recommend the "active commentators of the negotiation process” who are NOT inside: Don't spread your lies in a country that is at war. Negotiations are complicated. The positions of the parties are different. For us, fundamental issues are inviolable.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

Κίεβο και Μόσχα αντιμετωπίζουν με πολύ σοβαρό τρόπο τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο παραμένει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών δήλωσαν την Πέμπτη αξιωματούχοι της Δύσης, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση συμβιβασμού.

Παρότι και οι δύο πλευρές επεσήμαναν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι υπήρξε κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ο Πούτιν έδειξε ελάχιστα σημάδια υπαναχώρησης στην τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση, όπου έκανε λόγο για "προδότες και αποβράσματα” στη Ρωσία που βοήθησαν τη Δύση, προσθέτοντας ότι ο ρωσικός λαός θα τους "φτύσει”.

"Και οι δύο πλευρές παίρνουν (τις συνομιλίες) στα σοβαρά, αλλά υπάρχει ένα πολύ, πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των θέσεών τους”, δήλωσε δυτικός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία διοχετεύει κολοσσιαία ενέργεια σε συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία που θα μπορούσε να σταματήσει γρήγορα τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση εκεί. Η ρωσική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά όλο το εικοσιτετράωρο, αλλά δεν υπάρχει ζήλος από την πλευρά της Ουκρανίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

