Αντεπίθεση των Ουκρανών στα προάστια του Κιέβου, σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο - Ισχυρές εκρήξεις στη Λβιβ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08:44

Ο ουκρανικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις για να καθαρίσει προάστια του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο.

Ο επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κιέβου Ολεξάντρ Πάβλιουκ είπε στην ουκρανική τηλεόραση αργά χθες βράδυ ότι οι δυνάμεις του συναντούν "εχθρική αντίσταση", σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Οι Ρώσοι μετακινούν μονάδες τους, πρόσθεσε ο ίδιος, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες διότι πρόκειται για επιχείρηση σε εξέλιξη.

Χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιφέρεια του Κιέβου προβληματική αλλά "ελέγξιμη", αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολη η επίτευξη "προόδου".

Πάντα κατά τον Ολεξάντρ Πάβλιουκ, ο δρόμος προς την πόλη Ζιτόμιρ (δυτικά) και οι πόλεις Μπούκα, Ιρπίν και Γκοστομέλ (βορειοδυτικά), στα όρια του Κιέβου, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως και η Μακάριβ (δυτικά).

Αναφέρονται πλήγματα πυροβολικού βόρεια της πρωτεύουσας, συμπλήρωσε.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24 μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα σύντομο βίντεο στο οποίο εικονίζεται να υψώνεται πυκνό σύννεφο καπνού στον ορίζοντα.

Ρωσικοί "πύραυλοι" έπληξαν σήμερα τη συνοικία του αεροδρομίου της Λβιβ (δυτικά), μεγάλης ουκρανικής πόλης κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της Αντρίι Σάντοβι.

"Πύραυλοι έπληξαν τη συνοικία του αεροδρομίου της Λβιβ", ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Facebook, διαβεβαιώνοντας ότι δεν χτυπήθηκε το ίδιο το αεροδρόμιο.

Οι αρχές αποτιμούν την κατάσταση και θα δώσουν αργότερα νεότερα, πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν των έλεγχο αρκετών περιοχών-κλειδιών της χώρας που συνεχίζουν να προσπαθούν να κυριεύσουν οι ρωσικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τρεις εβδομάδες και πλέον μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας.

Τα ουκρανικά στρατεύματα αντέδρασαν σε κάθε επιχείρηση των ρωσικών μονάδων, είπε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου μηνύματός του που μεταφορτώθηκε την πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Διαβεβαίωσε τους κατοίκους πόλεων όπως η Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), Χάρκοβο (ανατολικά) και Τσερνιχίβ (βόρεια), που πολιορκούνται από τα ρωσικά στρατεύματα, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν θα τους εγκαταλείψουν.

Από τον στρατό ως την εκκλησία, οι πάντες κάνουν ό,τι μπορούν για τον ουκρανικό λαό, συνέχισε ο κ. Ζελένσκι, διατρανώνοντας "θα είσαστε ελεύθεροι".

Στο διάγγελμά του ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη "νέα και αποτελεσματική" βοήθεια που ανήγγειλε.

Ακόμη, υποσχέθηκε στους επιχειρηματίες μείωση της γραφειοκρατίας και άτοκα δάνεια, εν μέσω του πολέμου.

Στο μεταξύ, ο ουκρανός κοινοβουλευτικός Σερχίι Ταρούτα ανέφερε νωρίς σήμερα μέσω Facebook ότι στο θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά βομβαρδίστηκε από ρωσικό αεροσκάφος, κάτι που η Μόσχα διαψεύδει, μιλώντας για ενέργεια εθνικιστών του τάγματος Αζόφ, είχαν καταφύγει ακόμη περισσότεροι άμαχοι από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα. Υποστήριξε ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 1.300 άνθρωποι, επικαλούμενος μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα και διασώθηκαν.

Ως τώρα, οι αρχές στην πόλη έκαναν λόγο για κάπου 1.000 ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο στο θέατρο.

Σύμφωνα με την ουκρανή βουλευτίνα Όλγα Στεφανίσινα, περίπου 130 άμαχοι διασώθηκαν χθες. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει απροσδιόριστος, πρόσθεσε μέσω Facebook.

Αυτονομιστές ηγέτες στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας κατήγγειλαν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν με το πυροβολικό πέντε κοινότητες στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατίας τους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Εργοστάσιο σιδηροκράματος υπέστη ζημιές και η ηλεκτροδότησή του έχει κοπεί, είπε εκπρόσωπος της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Δεκαοκτώ σπίτια και βρεφονηπιακός σταθμός επίσης υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα, πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Στη διπλωματική σκακιέρα οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίστηκαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, οι αντιπροσωπείες θα εστίαζαν σε στρατιωτικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι σημερινές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν γύρω στις 7.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, κάλεσε "όσους ΔΕΝ είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις να μην διαδίδουν ψέματα σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο".

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Ποντόλιακ ανέφερε: "Οι διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες. Οι θέσεις των πλευρών διαφορετικές. Για εμάς τα θεμελιώδη ζητήματα είναι απαραβίαστα".

