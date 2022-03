Ουκρανός διαπραγματευτής: "Περίπλοκες οι συνομιλίες, έχουμε διαφορετικές θέσεις"

O σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, κάλεσε "όσους ΔΕΝ είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις να μην διαδίδουν ψέματα σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο".

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Ποντόλιακ ανέφερε: "Οι διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες. Οι θέσεις των πλευρών διαφορετικές. Για εμάς τα θεμελιώδη ζητήματα είναι απαραβίαστα".

I would like to softly recommend the "active commentators of the negotiation process” who are NOT inside: Don't spread your lies in a country that is at war. Negotiations are complicated. The positions of the parties are different. For us, fundamental issues are inviolable.