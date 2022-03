Ουκρανία: Ισοπεδωμένη η Μαριούπουλη - Νέα "χτυπήματα" στο Κίεβο εν μέσω διπλωματικού χάσματος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.50

Ισοπεδωμένη πόλη η πολιορκημένη Μαριούπολη αφού το 90% των κτιρίων της έχει καταστραφεί από τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν τον κλοίο γύρω από μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Το Κίεβο ΄"χτυπήθηκε" τουλάχιστον τρεις φορές το βράδυ της Πέμπτης, ενώ στην Οδησσό ο ρωσικός στόλος είναι ορατός από την ξηρά και οι φόβοι για μια απόβαση εντείνονται. Στο διπλωματικό πεδίο, δεν υπήρξε γεφύρωμα στο χάσμα Κίεβου-Μόσχας κατά τις σημερινές συνομιλίες.

Μαριούπολη: Ανθρωπιστική κρίση σε μια "πόλη-φάντασμα"

Η πόλη "καταστρέφεται από τον ουρανό" έγραψε στο Twitter η Ουκρανή βουλεύτρια Lesia Vasylenko και επανέλαβε την έκκληση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τα δυτικά κράτη να επιβάλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη χώρα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειας από ομάδες διάσωσης να εντοπίσουν επιζώντες από την επίθεση σε ένα θέατρο στη Μαριούπολη, όπου περίπου 1.000 άμαχοι κρύβονταν σε καταφύγιο για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 130 επιζώντες από τα συντρίμμια του θεάτρου.

Why Russians need Mariupol so much#Mariupol is the most important #Ukrainian port on the Sea of #Azov. In addition, by capturing the city, #Russia will receive a land corridor to the annexed #Crimea, which it has been dreaming of for a long time.

1/3 pic.twitter.com/G2h2RBCjEb — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Δορυφορικές φωτογραφίες, που είχαν ληφθεί λίγες ημέρες πριν από τον βομβαρδισμό, δείχνουν γραμμένες με λευκά γράμματα τη λέξη "παιδιά” στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο. Ενώ βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Ουκρανούς, δείχνει το θέατρο να είναι κατάμεστο με γυναίκες και παιδιά. Οι τοπικές Αρχές καταγγέλλουν ότι οι Ρώσοι βομβάρδισαν και δημοτική πισίνα, όπου επίσης είχαν καταφύγει γυναικόπαιδα. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Μαριούπολη και δια θαλάσσης.

"Η μόνη λέξη που περιγράφει αυτό που συνέβη είναι "γενοκτονία". Γενοκτονία του έθνους μας, του ουκρανικού λαού” δήλωσε ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βάντιμ Μποϊτσένκο.

Οι Ρώσοι αρνούνται ότι βομβάρδισαν το θέατρο και αποδίδουν την επίθεση στους εθνικιστές του Τάγματος Αζόφ.

Χάρτης του Sky News δείχνει τις ρωσικές επιθέσεις στη Μαριούπολη

Για την κατάσταση στη Μαριούπολη μίλησε και ο Έλληνας πρόξενος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Κώστα Ονισένκο και αναρτήθηκε στο facebook, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι "έζησα την πόλη ζωντανή, με τα μαγαζιά της, τους ανθρώπους της, τώρα αφήνω μια πόλη κατεστραμμένη".

"Κάθε μέρα ήταν και χειρότερη. Το να ακούς τις μάχες απο μακριά, λες εντάξει είναι μακριά. Κάθε μέρα που πλησίαζε γινόταν όλο πιο κοντά αυτός ο ήχος. Η πόλη καταλάβαμε ότι ήταν αποκλεισμένη", συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως τόνισε "χτυπήθηκε πολύς άμαχος πληθυσμός και δομές, και όταν λέω χτυπήθηκε, εννοώ δεν έμεινε τίποτα". "Δεν βλέπω τον λόγο να επιστρέψει κάποιος σε αυτήν την πόλη", σημείωσε.

"Είναι μια τραγωδία. Από τις πρώτες 3 με 4 μέρες της πολιορκίας χάθηκαν όλες οι υποδομές. Ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τηλεπικοινωνίες και φυσικά δεν υπήρχε ανεφοδιασμός, καύσιμα, τρόφιμα", είπε, για να προσθέσει πως "γινόμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης".

Την ίδια ώρα, ο ανταποκριτής του Guardian στην Ουκρανία μεταδίδει πως οι παγιδευμένοι κάτοικοι της Μαριούπολης ξεμένουν από πόσιμο νερό και αναγκάζονται να βρίσκουν εναλλακτικές πηγές. Σε φωτογραφία που δημοσιεύει, ο δημοσιογράφος του Guardian δείχνει πώς οι κάτοικοι λιώνουν το χιόνι σε φωτιές για να γεμίσουν κουτιά χυμού με το νερό που προκύπτει.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 30.000 άμαχοι έχουν εγκαταλείψει την Μαριούπολη μέχρι στιγμής, και οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκουν καταφύγιο στην πόλη.

Ακόμη 1.000 Τσετσένοι μαχητές οδεύουν στην Ουκρανία

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ προανήγγειλε σήμερα πως Τσετσένοι μαχητές θα εισβάλουν στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη.

Όπως έγραψε ο Καντίροφ στο Telegram, ο βουλευτής της Κρατικής Δούμα Άνταμ Ντελιμχάνοφ μένει στην εμπόλεμη ζώνη και προετοιμάζει προσωπικά την επιχείρηση εισβολής στο εργοστάσιο. "Ένας μεγάλος αριθμός μαχητών από εθνικιστικά τάγματα εγκαταστάθηκε στο έδαφος του εργοστασίου μετά τη διάρρηξη των θέσεών τους στη Μαριούπολη", σημείωσε ο Καντίροφ.

"Οι ειδικές δυνάμεις της Τσετσενίας έλαβαν εντολή να καθαρίσουν συστηματικά το Azovstal και να προκαλέσουν όσο το δυνατόν λιγότερες ζημιές στο προσωπικό. Η απελευθέρωση αυτής της εγκατάστασης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους εθνικιστές, καθώς θα χάσουν τόσο ένα στρατηγικά σημαντικό αντικείμενο όσο και άνδρες", κατέληξε ο Καντίροφ, σύμφωνα με τη ρωσική Pravda.

Ο Τσετσένος ηγέτης σε άλλο μήνυμά του στο Telegram ανέφερε ότι "1.000" Τσετσένοι εθελοντές βρίσκονται καθ' οδόν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Όπως είπε, ο συνεργάτης του, Απτί Αλαουντίνοφ, είναι "επικεφαλής χιλίων εθελοντών από τη Δημοκρατία της Τσετσενίας" που βρίσκονται "καθ' οδόν για να συμμετάσχουν στην ειδική επιχείρηση για την αποναζιστικοποίηση και αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας".

Νέοι βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Οι επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και στα περίχωρά της συνεχίζονται. Νωρίς το βράδυ ένα παιδί σκοτώθηκε από βομβαρδισμό σε χωριό κοντά στο Κίεβο. Πυραυλική επίθεση και κοντά στο Ιρπίν, όπου μια αποθήκη έπιασε φωτιά και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από νέο "χτύπημα".

Το BBC αναφέρει ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τις προσπάθειες να περικυκλώσουν το Κίεβο και να αποκόψουν την πρόσβαση στην ουκρανική πρωτεύουσα, αν και μεγάλες περιοχές, κυρίως στα βόρεια, παραμένουν υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. Εκπρόσωποι του ουκρανικού στρατού σημειώνουν επίσης ότι έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους να κρατήσουν το ρωσικό πυροβολικό εκτός ακτίνας βολής προς το κέντρο του Κιέβου.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν "σταματήσει σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα μέτωπα", αναφέρει το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σε νέα αξιολόγησή του. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι ρωσικές δυνάμεις "έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα τις τελευταίες ημέρες και συνεχίζουν να υφίστανται μεγάλες απώλειες", δείγμα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανασυντάσσονται από τα πλήγματα που έχουν δεχθεί κατά τις τρεις εβδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ορατός ο ρωσικός στόλος στα ανοιχτά της Οδησσού

Παράλληλα, ορατός πλέον είναι ο ρωσικός στόλος από την ξηρά στα ανοιχτά της Οδησσού. Τις τελευταίες μέρες η Οδησσός και οι γύρω περιοχές βομβαρδίζονται δια θαλάσσης και κλιμακώνεται η ανησυχία για μια αποβατική επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή.

Υπό τον φόβο αυτό, οι ακτές της Οδησσού έχουν ναρκοθετηθεί για να εμποδίσουν την απόβαση των Ρώσων.

Τουλάχιστον 27 νεκροί από ρωσικά πυρά στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους απο πυρά του ρωσικού πυροβολικού στην πολιορκημένη περιοχή Χάρκοβο, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

"Ρώσοι στρατιώτες έριξαν πυρά πυροβολικού στην πόλη Μερέφα στην περιοχή Χάρκοβο γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Ένα σχολείο και ένα πολιτιστικό κέντρο καταστράφηκαν. 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση", έγραψε σε ανάρτηση της στο Facebook η περιφερειακή εισαγγελία.

Η πόλη Μερέφα βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Χάρκοβο. "Η εκκαθάριση ερειπίων βρίσκεται σε εξέλιξη", σύμφωνα με την εισαγγελία, η οποία ανήρτησε δύο φωτογραφίες κτιρίων που καταστράφηκαν από εκρήξεις.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από την εκτόξευση βομβών διασποράς στο χωριό Κοζάχα Λοπάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρκοβο, δήλωσε ο δήμαρχος ενός γειτονικού χωριού στο Facebook.

"Οι δυνάμεις κατοχής βομβάρδισαν τον σταθμό, καταστήματα, φαρμακεία και άλλα πολιτικά κτίρια στο κέντρο του χωριού", διευκρίνισε διευκρινίζοντας ότι η στρατιωτική υποδομή δεν έχει υποστεί ζημιές.

Μ. Ποντόλιακ: "Δ΄ύσκολες οι διαπραγματεύσεις, έχουμε διαφορετικές θέσεις"

Στη διπλωματική σκακιέρα οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίστηκαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, οι αντιπροσωπείες θα εστίαζαν σε στρατιωτικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι σημερινές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν γύρω στις 7.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, κάλεσε "όσους ΔΕΝ είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις να μην διαδίδουν ψέματα σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο".

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Ποντόλιακ ανέφερε: "Οι διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες. Οι θέσεις των πλευρών διαφορετικές. Για εμάς τα θεμελιώδη ζητήματα είναι απαραβίαστα".

I would like to softly recommend the "active commentators of the negotiation process” who are NOT inside: Don't spread your lies in a country that is at war. Negotiations are complicated. The positions of the parties are different. For us, fundamental issues are inviolable. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

Κίεβο και Μόσχα αντιμετωπίζουν με πολύ σοβαρό τρόπο τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο παραμένει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών δήλωσαν την Πέμπτη αξιωματούχοι της Δύσης, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση συμβιβασμού.

Παρότι και οι δύο πλευρές επεσήμαναν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι υπήρξε κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ο Πούτιν έδειξε ελάχιστα σημάδια υπαναχώρησης στην τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση, όπου έκανε λόγο για "προδότες και αποβράσματα” στη Ρωσία που βοήθησαν τη Δύση, προσθέτοντας ότι ο ρωσικός λαός θα τους "φτύσει”.

"Και οι δύο πλευρές παίρνουν (τις συνομιλίες) στα σοβαρά, αλλά υπάρχει ένα πολύ, πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των θέσεών τους”, δήλωσε δυτικός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία διοχετεύει κολοσσιαία ενέργεια σε συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία που θα μπορούσε να σταματήσει γρήγορα τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση εκεί. Η ρωσική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά όλο το εικοσιτετράωρο, αλλά δεν υπάρχει ζήλος από την πλευρά της Ουκρανίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

Όμως, στον αντίποδα, με δηλώσεις του ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Αλέξι Αρεστόβιτς δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει αλλάξει τη θέση του ότι τα σύνορα της Ουκρανίας πρέπει να αναγνωριστούν όπως ήταν όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση το 1991.

Σε ομιλία του σήμερα στη γερμανική βουλή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέχισε τους ιστορικούς παραλληλισμούς όπως και κατά την ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο και δήλωσε ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε άλλες δηλώσεις, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρεζνίκοφ είπε στους Ευρωπαίους βουλευτές την Τετάρτη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τη Λευκορωσία ως υλικοτεχνικό κόμβο για τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας και τους κάλεσε να αναγνωρίσουν τον Πούτιν ως "εγκληματία πολέμου".