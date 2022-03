Ισοπεδώνεται η Μαριούπουλη - Ακόμη 1.000 Τσετσένοι μαχητές οδεύουν στην Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.00

Εώς και το 90% των κτιρίων της πολιορκημένης Μαριούπολης έχει καταστραφεί από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τους καθημερινούς βομβαρδισμούς τους στην πόλη, αναφέρουν οι αρχές της πόλης, την ίδια ώρα που ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ προαναγγέλλει πως Τσετσένοι μαχητές θα εισβάλουν στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη.

Όπως έγραψε ο Καντίροφ στο Telegram, ο βουλευτής της Κρατικής Δούμα Άνταμ Ντελιμχάνοφ μένει στην εμπόλεμη ζώνη και προετοιμάζει προσωπικά την επιχείρηση εισβολής στο εργοστάσιο. "Ένας μεγάλος αριθμός μαχητών από εθνικιστικά τάγματα εγκαταστάθηκε στο έδαφος του εργοστασίου μετά τη διάρρηξη των θέσεών τους στη Μαριούπολη", σημείωσε ο Καντίροφ.

"Οι ειδικές δυνάμεις της Τσετσενίας έλαβαν εντολή να καθαρίσουν συστηματικά το Azovstal και να προκαλέσουν όσο το δυνατόν λιγότερες ζημιές στο προσωπικό. Η απελευθέρωση αυτής της εγκατάστασης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους εθνικιστές, καθώς θα χάσουν τόσο ένα στρατηγικά σημαντικό αντικείμενο όσο και άνδρες", κατέληξε ο Καντίροφ, σύμφωνα με τη ρωσική Pravda.

Ο Τσετσένος ηγέτης σε άλλο μήνυμά του στο Telegram ανέφερε ότι "1.000" Τσετσένοι εθελοντές βρίσκονται καθ' οδόν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Όπως είπε, ο συνεργάτης του, Απτί Αλαουντίνοφ, είναι "επικεφαλής χιλίων εθελοντών από τη Δημοκρατία της Τσετσενίας" που βρίσκονται "καθ' οδόν για να συμμετάσχουν στην ειδική επιχείρηση για την αποναζιστικοποίηση και αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας".

Όσον αφορά την κατάσταση στη Μαριούπολη, η Lesia Vasylenko, Ουκρανή βουλευτής, έγραψε στο Twitter ότι η πόλη "καταστρέφεται από τον ουρανό" και επανέλαβε την έκκληση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τα δυτικά κράτη να επιβάλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη χώρα.

Η αναφορά αυτή έρχεται εν μέσω της προσπάθειας από ομάδες διάσωσης να εντοπίσουν επιζώντες από την επίθεση σε ένα θέατρο στη Μαριούπολη, όπου περίπου 1.000 άμαχοι κρύβονταν σε καταφύγιο για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς, οι οποίοι συνεχίζονται στην περιφέρεια της πόλης. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 130 επιζώντες από τα συντρίμμια του θεάτρου.

Why Russians need Mariupol so much#Mariupol is the most important #Ukrainian port on the Sea of #Azov. In addition, by capturing the city, #Russia will receive a land corridor to the annexed #Crimea, which it has been dreaming of for a long time.

1/3 pic.twitter.com/G2h2RBCjEb