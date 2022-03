O Λαβρόφ ανέβηκε στο αεροπλάνο για να πάει στην Κίνα αλλά γύρισε πίσω, γράφει η Bild

Ρεπορτάζ για ένα μυστηριώδες ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ με προορισμό την Κίνα, εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία, δημοσίευσε η εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επιβιβάστηκε την Πέμπτη 10 Μαρτίου σε αεροπλάνο προκειμένου να μεταβεί στο Πεκίνο αλλά στα μισά της διαδρομής το αεροπλάνο του έκανε μεταβολή και επέστρεψε στη Μόσχα.

Lavrov was halfway to Beijing last night when his plane turned around abruptly and returned to Moscow ⁦@BILD⁩ reports. Unclear if Putin called him back or Chinese side got cold feet https://t.co/f9cCJBVSfY