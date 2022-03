Ταϊβάν: Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια

Η κεντρική τράπεζα της Ταϊβάν αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, μετά από την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια εξαιτίας του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού παγκοσμίως.

Η Central Bank of the Republic of China αύξησε το discount rate κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,375% από το 1,125%.

Επίσης αύξησε το επιτόκιο εγγυημένου δανείου στο 1,75% από το 1,50% και αύξησε το επιτόκιο μη εγγυημένου δανείου στο 3,625% από το 3,375%.

Η κεντρική τράπεζα της Ταϊβάν απέδωσε την απόφαση της να αυξήσει τα επιτόκια για να αμβλύνει τις αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και στην πρόσφατη ανάκαμψη του τοπικού τομέα υπηρεσιών.

Επίσης, προσάρμοσε ελαφρώς την πρόβλεψη της για ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2022 σε 4,05% από την προηγούμενη εκτίμηση για 4,03%.