Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ανακοίνωσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ότι οι ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 ανθρώπους που στέκονταν στην ουρά για να προμηθευτούν ψωμί στην πόλη Τσερνίχιβ της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει η αμερικανική πρεσβεία, "τέτοιες φρικτές επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές για να διασφαλίσουμε την απόδοση ευθυνών για πιθανά εγκλήματα θηριωδίας στην Ουκρανία".

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.