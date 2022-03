"Εγγυήτριες δυνάμεις" θέλει το Κίεβο

Στοιχεία για τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα δίνει ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Σε tweet του αναφέρει ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το "ουκρανικό μοντέλο εγγυήσεων ασφαλείας", δηλαδή "αυστηρή συμφωνία με εγγυήτριες χώρες που θα έχουν σαφή νομική δέσμευση να αποτρέπουν ενεργά επιθετικές ενέργειες σε βάρος της Ουκρανίας".

Δείτε την ανάρτηση του κ. Ποντόλιακ:

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦.

