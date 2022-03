Μ. Βρετανία: Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων έχει αναχαιτιστεί

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την τελευταία του έκθεση πληροφοριών για την κατάσταση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις "αγωνίζονται να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που θέτει το έδαφος της Ουκρανίας" και έχουν σταματήσει την προέλασή τους.

Αναλυτικά, η έκθεση αναφέρει:

"Οι ρωσικές δυνάμεις αγωνίζονται να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που θέτει το έδαφος της Ουκρανίας. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένες με το οδικό δίκτυο της Ουκρανίας και έχουν δείξει απροθυμία να κάνουν ελιγμούς εκτός δρόμου. Η καταστροφή γεφυρών από τις ουκρανικές δυνάμεις έπαιξε επίσης βασικό ρόλο στην αναχαίτιση της προέλασης της Ρωσίας.

Η συνεχιζόμενη αποτυχία της Ρωσίας να αποκτήσει τον έλεγχο του αέρα έχει περιορίσει δραστικά την ικανότητά της να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους αεροπορικούς ελιγμούς, περιορίζοντας περαιτέρω τις επιλογές τους.

Οι τακτικές των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν εκμεταλλευτεί επιδέξια την έλλειψη ελιγμών της Ρωσίας, εμποδίζοντας τη ρωσική προέλαση και προκαλώντας μεγάλες απώλειες στις δυνάμεις εισβολής".

