Ουκρανία: Πύραυλοι "Κρουζ" έπληξαν το Κίεβο, βομβαρδισμοί στην Οδησσό - Νέες διαπραγματεύσεις σήμερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 9.00

Τέσσερις πύραυλοι "Κρουζ” έπληξαν τα βορειοδυτικά του Κιέβου τα ξημερώματα της Τετάρτης και ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 7 π.μ. την Πέμπτη.

Οι πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων συνεχίζονται και το πρωί της Τετάρτης. Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο δυτικό τμήμα του Κιέβου και πολλές στήλες πυκνού, μαύρου καπνού φάνηκαν στον ουρανό. Προς το παρόν οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει απολογισμό θυμάτων.

Σύμφωνα, με ουκρανικά ΜΜΕ, χτυπήθηκε 12ώροφο συγκρότημα κατοικιών στην κεντρική συνοικία Shevchenkivsky του Κιέβου.

"Οι Ρώσοι κατακτητές άρχισαν να βομβαρδίζουν τις ουκρανικές ακτές στην περιοχή της Οδησσού από τα πλοία", δήλωσε τη νύχτα ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών, Αντόν Γκεραστσένκο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η πίεση της Ρωσίας στην περιοχή γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές, σε δύο περιοχές δυτικά της Οδησσού έγινε ρίψη 90 τουλάχιστον οβίδων, ενώ βομβαρδισμοί σημειώθηκαν από αέρα και θάλασσα.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δύο τουλάχιστον τραυματίες. Το Kyiv Independent αναφέρει επίσης ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βομβάρδισαν τις ουκρανικές ακτές στην περιφέρεια της Οδησσού.

**BREAKING** Russian Landing Ships seen heading towards Odessa, today. Now on Naval News. This is fluid, but may update as we learn more. https://t.co/ZB1oAiOThd

Επιπλέον, εικόνες από δορυφόρους έδειξαν 14 πλοία του ρωσικού στόλου να πλέουν προς την πόλη της Οδησσού, ανάμεσά τους και ένα αποβατικό πλοίο 120 μέτρων, το Pyotr Morgunov. "Δεν μπορούμε πια να εγγυηθούμε την ασφάλεια κανενός", ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

Οι κάτοικοι φοβούνται απόβαση Ρώσων στρατιωτών, ενώ στη Θάλασσα της Αζοφικής παραμένουν ισχυρές δυνάμεις του Ρωσικού Στόλου.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Πόντολιακ δήλωσε χθες βράδυ ότι οι συνομιλίες μεταξύ Κίεβου-Μόσχας θα συνεχιστούν σήμερα.

Το Κίεβο αξιώνει να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα. Από την πλευρά της η Μόσχα αξιώνει το Κίεβο να αναγνωρίσει ότι η χερσόνησος της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, είναι ρωσική και να αναγνωρίσει επίσης ως ανεξάρτητες κρατικές οντότητες τις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονμπάς.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι αυτός που χαρακτήρισε επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας θα φέρει στη Μόσχα ντροπή, ανέχεια και πολυετή απομόνωση.

Ωστόσο φάνηκε να κάνει μια παραχώρηση στη Μόσχα, αφήνοντας να εννοηθεί πως το Κίεβο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την προσπάθεια η Ουκρανία να ενταχθεί στο NATO, κάτι που η Ρωσία θεωρεί casus belli.

Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου που δημοσιοποιήθηκε έπειτα από συνδιάλεξη του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο ρώσος πρόεδρος έκρινε πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο "να δεσμευτεί για να βρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις".

Το ουκρανικό επιτελείο θεωρεί κρίσιμη την κατάσταση στη Μαριούπολη, πολιορκούμενο λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στην Αζοφική Θάλασσα. Ο ρωσικός στρατός αποπειράται τον αποκλεισμό της Μαριούπολης στο δυτικό και στο ανατολικό της όριο, πάντως υφίσταται "μεγάλες απώλειες", σύμφωνα με αυτό.

Κατά τις ουκρανικές αρχές, περίπου 20.000 κάτοικοι της πόλης μπόρεσαν να φύγουν χθες. Ωστόσο οχηματοπομπή με εφόδια που προορίζονται για τη Μαριούπολη συνεχίζει να εμποδίζεται, κατήγγειλε ξανά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο Χάρκοβο οι ρωσικές δυνάμεις αν και έχουν ελλείψεις σε πυρομαχικά επιχειρούν να το περικυκλώσουν. Την ίδια ώρα στη περιοχή της Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν προχωρήσει ούτε στη Ζαπορίζια ούτε στο Νικολάεφ.

Local company- and battalion-level attacks by #Russian forces northwest of #Kyiv on March 14-15 likely indicate the largest-scale offensive operations that Russian forces attempting to encircle Kyiv can support at this time. https://t.co/OcViMLUIYZ pic.twitter.com/yXUeOJTU1d