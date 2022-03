Ουκρανία: "Παράθυρο" συμβιβασμού στις διαπραγματεύσεις - Ρωσικό "σφυροκόπημα" σε Κίεβο, Οδησσό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12.15

Ορισμένες διατυπώσεις για συμφωνίες με την Ουκρανία είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους με το ουδέτερο καθεστώς για το Κίεβο να εξετάζεται "σοβαρά", δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα, περιλαμβανομένης της χρήσης της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία και της ελευθερίας του λόγου, της ασφάλειας των πολιτών στην ανατολική Ουκρανία, και των δικαιωμάτων των ρωσόφωνων της Ουκρανίας.

"Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν είναι εύκολες", σημείωσε ο κ. Λαβρόφ, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει ελπίδα για συμβιβασμό.

"Καθοδηγούμαι από τις αξιολογήσεις που μας δίνουν οι διαπραγματευτές μας. Λένε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους. Ωστόσο, υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβασμού", κατέληξε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται πως οι συνομιλίες μεταξύ Κίεβου-Μόσχας θα συνεχιστούν σήμερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά τις χθεσινές διαπραγματεύσεις, το Κίεβο αξιώνει να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα. Από την πλευρά της η Μόσχα αξιώνει το Κίεβο να αναγνωρίσει ότι η χερσόνησος της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, είναι ρωσική και να αναγνωρίσει επίσης ως ανεξάρτητες κρατικές οντότητες τις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονμπάς.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκε να κάνει μια παραχώρηση στη Μόσχα, αφήνοντας να εννοηθεί πως το Κίεβο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την προσπάθεια η Ουκρανία να ενταχθεί στο NATO, κάτι που η Ρωσία θεωρεί casus belli. Όπως είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, οι θέσεις των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις ακούγονται πλέον πιο ρεαλιστικές.

Πύραυλοι Κρουζ έπληξαν το Κίεβο

Στο πεδίο, τέσσερις πύραυλοι "Κρουζ” έπληξαν τα βορειοδυτικά του Κιέβου τα ξημερώματα της Τετάρτης και ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 7 π.μ. την Πέμπτη.

Οι πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων συνεχίζονται και το πρωί της Τετάρτης. Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο δυτικό τμήμα του Κιέβου και πολλές στήλες πυκνού, μαύρου καπνού φάνηκαν στον ουρανό. Προς το παρόν οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει απολογισμό θυμάτων.

Σύμφωνα, με ουκρανικά ΜΜΕ, χτυπήθηκε 12ώροφο συγκρότημα κατοικιών στην κεντρική συνοικία Shevchenkivsky του Κιέβου. Από το χτύπημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ έγιναν 35 απεγκλωβισμοί.

Moment of projectile explosion in Kyiv's Shevchenkivskyi district #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/LtMefkCq67 — lato (@lato24_) March 16, 2022

❗️ As a result of overnight shelling, there was a collapse in an apartment building in #Kyiv.



According to preliminary information, two people were injured and 35 people were evacuated. Rescuers are still working at the site. pic.twitter.com/5LD9OztepA — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

"Σφυροκόπημα" στην Οδησσό, φόβοι για απόβαση

"Οι Ρώσοι κατακτητές άρχισαν να βομβαρδίζουν τις ουκρανικές ακτές στην περιοχή της Οδησσού από τα πλοία", δήλωσε τη νύχτα ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών, Αντόν Γκεραστσένκο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η πίεση της Ρωσίας στην περιοχή γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές, σε δύο περιοχές δυτικά της Οδησσού έγινε ρίψη 90 τουλάχιστον οβίδων, ενώ βομβαρδισμοί σημειώθηκαν από αέρα και θάλασσα.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δύο τουλάχιστον τραυματίες. Το Kyiv Independent αναφέρει επίσης ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βομβάρδισαν τις ουκρανικές ακτές στην περιφέρεια της Οδησσού.

**BREAKING**



Russian Landing Ships seen heading towards Odessa, today. Now on Naval News. This is fluid, but may update as we learn more. https://t.co/ZB1oAiOThd — H I Sutton (@CovertShores) March 15, 2022

Επιπλέον, εικόνες από δορυφόρους έδειξαν 14 πλοία του ρωσικού στόλου να πλέουν προς την πόλη της Οδησσού, ανάμεσά τους και ένα αποβατικό πλοίο 120 μέτρων, το Pyotr Morgunov. "Δεν μπορούμε πια να εγγυηθούμε την ασφάλεια κανενός", ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

Οι κάτοικοι φοβούνται απόβαση Ρώσων στρατιωτών, ενώ στη Θάλασσα της Αζοφικής παραμένουν ισχυρές δυνάμεις του Ρωσικού Στόλου.

Μαριούπολη: Παραμένουν όμηροι 400 άτομα σε νοσοκομείο

Το ουκρανικό επιτελείο θεωρεί κρίσιμη την κατάσταση στη Μαριούπολη, πολιορκούμενο λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στην Αζοφική Θάλασσα. Ο ρωσικός στρατός αποπειράται τον αποκλεισμό της Μαριούπολης στο δυτικό και στο ανατολικό της όριο, πάντως υφίσταται "μεγάλες απώλειες", σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Οι κάτοικοι της Μαριούπολης παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, ενώ δεν έχουν τρεχούμενο νερό, ηλεκτροδότηση και θέρμανση.

Ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι περίπου 20.000 άμαχοι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αποχωρήσουν από τη Μαριούπολη με ιδιωτικά οχήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις Ουκρανών αξιωματοχων, τουλάχιστον 200.000 έχουν άμεση ανάγκη να απομακρυνθούν.

"Ανοιχτό" παραμένει το ερώτημα αν θα ανοίξει σήμερα "ανθρωπιστικός διάδρομος" στη Μαριούπολη για την απομάκρυνση περισσότερων αμάχων από την πολιορκημένη πόλη-λιμάνι στην νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο νοσοκομείου, το οποίο κατέλαβαν χθες, Τρίτη, στην Μαριούπολη και 400 μέλη του προσωπικού και ασθενείς κρατούνται όμηροι σε αυτό, σημείωσε η Βερεστσούκ σε σημερινό βίντεο με δηλώσεις της.

Τα ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ από θέσεις του πυροβολικού στο έδαφος του νοσοκομείου, υπογράμμισε.

Βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο

Στο Χάρκοβο οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους και δύο συγκροτήματα κατοικιών να καταστρέφονται ολοσχερώς. "Ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών στα πολυώροφα κτίρια στην περιοχή Nemyshlyansky του Χάρκοβο, πολλά διαμερίσματα σε δύο κτίρια κατοικιών καταστράφηκαν", ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας σε ενημέρωση σήμερα το πρωί.

Ένα σχολείο επίσης φέρεται να δέχτηκε επίθεση γύρω στις 3 τα ξημερώματα με μέρος του κτιρίου να καταστρέφεται. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην περιφέρεια του Χάρκοβο ανακοίνωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 500 κάτοικοι της πόλης έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Damage in #Kharkiv after another night of heavy Russian strikes on the citypic.twitter.com/IDaW8DSOdH — marqs (@MarQs__) March 16, 2022

Την ίδια ώρα στη περιοχή της Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν προχωρήσει ούτε στη Ζαπορίζια ούτε στο Νικολάεφ.

Local company- and battalion-level attacks by #Russian forces northwest of #Kyiv on March 14-15 likely indicate the largest-scale offensive operations that Russian forces attempting to encircle Kyiv can support at this time. https://t.co/OcViMLUIYZ pic.twitter.com/yXUeOJTU1d — ISW (@TheStudyofWar) March 15, 2022

Στο μεταξύ, πάντως, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την τελευταία του έκθεση πληροφοριών για την κατάσταση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις "αγωνίζονται να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που θέτει το έδαφος της Ουκρανίας" και έχουν σταματήσει την προέλασή τους.

Χτυπήθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Στο μεταξύ η πόλη Ζαπορίζια, η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει από την ρωσική επίθεση και αποτελεί καταφύγιο των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την Μαριούπολη, βρέθηκε σήμερα στο στόχαστρο, κυρίως ένας από τους σιδηροδρομικούς της σταθμούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

"Εγκαταστάσεις αμάχων της Ζαπορίζια βομβαρδίστηκαν για πρώτη φορά", ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Στάρουκ.

"Ρουκέτες έπεσαν στη ζώνη του σταθμού Ζαπορίζια-2. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κανένας δεν σκοτώθηκε", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι άλλη ρουκέτα έπεσε στον βοτανικό κήπο.

Η Ζαπορίζια είναι ο προορισμός του ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της Μαριούπολης που θέλουν να εγκαταλείψουν την πόλη τους.

Η πόλη αυτή βρίσκεται επίσης κοντά σε πυρηνικό σταθμό που βομβαρδίστηκε στις 4 Μαρτίου και έχει καταληφθεί έκτοτε από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο πληθυσμός της Ζαπορίζια στερείται νερού και τροφής, έχοντας κρυφτεί σε καταφύγια για μέρες.

Αντεπιτίθενται οι ουκρανικές δυνάμεις, λέει ο Ποντόλιακ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν αντεπιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων "σε διάφορες επιχειρησιακές περιοχές", ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα με μήνυμά του στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

"Αυτό αλλάζει ριζικά τη διάταξη των πλευρών", πρόσθεσε χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

Ουκρανικό ΓΕΣ: Η Ρωσία έχασε το 40% των δυνάμεων που εισέβαλαν

Ο ρωσικός στρατός έχει χάσει περίπου το 40% των μονάδων που έστειλε στην Ουκρανία αφότου ξεκίνησε την εισβολή την 24η Φεβρουαρίου, υποστήριξε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου, οι μονάδες αυτές είτε εξολοθρεύτηκαν εντελώς ή έχασαν τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους.

Δεν δίνονται συγκεκριμένοι αριθμοί στην ανακοίνωση. Το περιεχόμενό της είναι αδύνατον να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.