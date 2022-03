Φορτισμένη ομιλία Ζελένσκι στη βουλή του Καναδά: "Θέλουμε να ζήσουμε!"

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τους Καναδούς βουλευτές να φανταστούν πώς θα αντιδρούσαν προσωπικά σε μια εισβολή στις πόλεις της ίδιας της χώρας σε μια ομιλία τους ενώπιον του κοινοβουλίου του Καναδά την Τρίτη: "Μπορείτε μόνο να φανταστείτε ότι στις 4:00 π.μ., αρχίζετε να ακούτε εκρήξεις βομβών, ισχυρές εκρήξεις; Μπορείτε να φανταστείτε να ακούτε εσείς, τα παιδιά σας, να ακούτε όλες αυτές τις ισχυρές εκρήξεις; Βομβαρδισμός στο αεροδρόμιο της Οτάβα; Δεκάδες άλλες πόλεις της υπέροχης χώρας σας — μπορείτε να το φανταστείτε;", είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλε-ομιλία του στη βουλή του Καναδά, όπου οι βουλευτές τον αποθέωσαν.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky received a lengthy standing ovation after his address to Canada’s parliament. See the moment parliament chanted in support of Ukraine: pic.twitter.com/uR8Dkv1AYr