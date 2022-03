ΕΕ: Πιθανή συμμετοχή Μπάιντεν στη σύνοδο κορυφής των "27" στις 24 Μαρτίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συμμετάσχει "κατά πάσα πιθανότητα" στη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες στις 24 Μαρτίου με αντικείμενο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Πηγές είπαν στο Reuters τη Δευτέρα ότι ο Μπάιντεν αναμένεται να συμμετάσχει με τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 23 Μαρτίου για να συζητήσουν τον πόλεμο που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα.

Τα κεντρικά γραφεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ βρίσκονται στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 24 Μαρτίου για να συζητήσουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έγραψε ο επικεφαλής της συμμαχίας στο Twitter.

"Συγκάλεσα μια έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις 24 Μαρτίου στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ", έγραψε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. "Θα ασχοληθούμε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς και με την ισχυρή υποστήριξή μας προς την Ουκρανία και την περαιτέρω ενίσχυση της αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουν να είναι μαζί", αναφέρει.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.