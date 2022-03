Οι πρωθυπουργοί Πολωνίας, Σλοβενίας, Τσεχίας έφτασαν στο Κίεβο - Οι Ρώσοι κρατούν αιχμαλώτους σε νοσοκομείο στη Μαριούπολη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:52

Οι πρωθυπουργοί της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας έχουν προγραμματιστεί να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βλοντομίρ Ζελένσκι στο Κίεβο σήμερα το απόγευμα. Οι τρεις πρωθυπουργοί ταξίδεψαν στην ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο σήμερα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, αναφέρει το Reuters. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέσκι δημοσίευσε φωτογραφίες του και των πρωθυπουργών της Σλοβενίας, Πετρ Φιάλα και Γιάνεζ Γιάνσα της Τσεχίας στο Κίεβο, όπου "γράφεται ιστορία".

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f