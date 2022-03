Ξεκίνησαν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας - 35ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:56

Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ, που έδωσε και μια εικόνα για την ατζέντα των θεμάτων που θα τεθούν σήμερα στο τραπέζι.

"Οι διαβουλεύσεις για τα κύρια ζητήματα διαπραγματεύσεων ξεκίνησαν εκ νέου. Θέματα γενικής φύσεως, κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων από το έδαφος της χώρας", έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ποντόλιακ.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…

Πρόκειται για τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε εχθές, Δευτέρα, και διακόπηκε για να συνεχιστεί σήμερα.

Η ρωσική αντιπροσωπεία δήλωσε άλλωσε εχθές ότι οι συνομιλίες διεξάγονται πλέον "καθημερινά", όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

"Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι", δήλωσε νωρίτερα σήμερα σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι είτε θα υπάρξει συμφωνία στις συνομιλίες με τη Ρωσία είτε νέα ρωσική επίθεση.

"Βρισκόμαστε σε έναν σταυροδρόμι. Είτε θα συμφωνήσουμε στις τρέχουσες συνομιλίες είτε οι Ρώσοι θα κάνουν μια δεύτερη απόπειρα (επίθεσης) και τότε θα υπάρξουν ξανά συνομιλίες", δήλωσε σήμερα ο Ολέκσι Αρεστόβιτς.

Ο ίδιος δήλωσε χθες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πιθανό να έχει τελειώσει στις αρχές του Μαΐου, όταν θα εξαντληθούν οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η Ρωσία για να συνεχίσει την επίθεσή της.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, στις οποίες δεν συμμετέχει ο κ. Αρεστόβιτς, ελάχιστα απτά αποτελέσματα έχουν φέρει πέρα από τη συμφωνία για την οργάνωση των λεγόμενων ανθρωπιστικών διάδρομων, που επιτρέπουν στους άμαχους να φύγουν από πολιορκημένες ουκρανικές πόλεις.

Ο κ. Αρεστόβιτς εκτίμησε πως η χρονική στιγμή που η σύρραξη θα τελειώσει θα εξαρτηθεί από το πόσους πόρους είναι διατεθειμένο να ρίξει το Κρεμλίνο στην εκστρατεία αυτή.

"Νομίζω πως όχι αργότερα από τον Μάιο, τις αρχές Μαΐου, θα έχουμε ειρηνευτική συμφωνία, ίσως πολύ νωρίτερα, θα δούμε", είπε ο σύμβουλος της προεδρίας.

Ακόμη και αφού υπογραφτεί ειρηνευτική συμφωνία, είναι πιθανό να συνεχιστούν εχθροπραξίες σε μικρότερη κλίμακα για άλλον έναν χρόνο, είπε ο κ. Αρεστόβιτς. Το Κίεβο απαιτεί όλα τα ρωσικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από την ουκρανική επικράτεια.

Εν τω μεταξύ την Τρίτη, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο χωρών της Βόρειας Ευρώπης Joint Expeditionary Force την οποία διοργάνωσε η Βρετανία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκ παραδέχθηκε ότι δεν γίνεται να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για βοήθεια.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία κατανοεί ότι δεν είναι ανοιχτή η πόρτα για ένταξη στο ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου προτείνει έναν τρόπο για προστατεύσει μόνη της τα εδάφη της, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

"Εάν δεν μπορούμε να περάσουμε από ανοιχτές πόρτες, τότε πρέπει να συνεργαστούμε με θεσμούς που μπορούμε, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν, θα μας προστατεύσουν... και θα παράσχουν εγγυήσεις", ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παραδοχή που άρει μια από τις κύριες ανησυχίες που εξέφρασε ως δικαιολογια η Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία, που ήταν η ένταξη της χώρας στην βορειοατλαντική Συμμαχία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε από τη μεριά του νωρίτερα ότι είναι πολύ νωρίς να κάνει προβλέψεις για την πιθανή έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

"Το έργο είναι δύσκολο και στην παρούσα κατάσταση το γεγονός και μόνο ότι συνεχίζονται είναι πιθανόν θετικό", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. "Δεν θέλουμε να κάνουμε προβλέψεις. Περιμένουμε αποτελέσματα".

Η Ρωσία, δήλωσε ο Πεσκόφ, είναι απογοητευμένη που δεν υπήρξε καμία δημόσια δήλωση από αξιωματούχους της Δύσης για το γεγονός ότι σκοτώθηκαν 20 και πλέον άνθρωποι στην ελεγχόμενη από αποσχιστές πόλη του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία κατηγόρησε χθες, Δευτέρα, την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε επίθεση με πύραυλο εναντίον της πόλης. Η Ουκρανία το αρνήθηκε και δήλωσε ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν ρωσικός.

Εν τω μεταξύ, η βόρεια ουκρανική περιφέρεια Τσερνίχιβ εξέδωσε προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία την Τρίτη, προτρέποντας τους πολίτες να κατευθυνθούν σε καταφύγια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Δεν είναι σαφές αν άλλες περιοχές έχουν εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις για νέες αεροπορικές επιδρομές από τις ρωσικές δυνάμεις.

"Προσοχή! Αεροπορική επιδρομή σε ΟΛΗ την Ουκρανία! Βρείτε καταφύγιο!", ανέφερε η προειδοποίηση, η οποία κοινοποιήθηκε σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Εν τω μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας θα επιβληθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο από τις 20.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την Τρίτη έως τις 07.00 την Πέμπτη, μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν αρκετές πολυκατοικίες από τις ρωσικές δυνάμεις που εδρεύουν έξω από την πόλη, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλιτσκό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

"Απαγορεύεται η μετακίνηση στην πόλη χωρίς ειδική άδεια, εκτός από το να πάει κάποιος σε καταφύγια", δήλωσε ο Κλιτσκό. "Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Το Κίεβο, το οποίο είναι σήμερα το σύμβολο και η επιχειρησιακή βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης, δεν θα παραδοθεί από εμάς".

Ρωσικά πυρά έπληξαν νωρίτερα σήμερα το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Ο δήμαρχος του Κιέβου έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δεν σταματούν να κλιμακώνονται. Ωστόσο, κατά τη σύνοδο της JEF μίλησε για πέντε νεκρούς στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Πλήγμα σε δεκαεξαώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά.

"Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου", κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι του κτιρίου.

Svyatoshinsky district of #Kyiv. Two residential multi-storey buildings were damaged. Rescuers are working at the site.



This is reported by the People's Deputy of #Ukraine Oleksiy #Goncharenko. pic.twitter.com/eqG4xQSTRP