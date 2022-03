Ουκρανία: 35ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο, μετά την αύξηση των βομβαρδισμών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.43

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα επιβληθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο από τις 20.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την Τρίτη έως τις 07.00 την Πέμπτη, μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν αρκετές πολυκατοικίες από τις ρωσικές δυνάμεις που εδρεύουν έξω από την πόλη, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλιτσκό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

"Απαγορεύεται η μετακίνηση στην πόλη χωρίς ειδική άδεια, εκτός από το να πάει κάποιος σε καταφύγια", δήλωσε ο Κλιτσκό. "Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Το Κίεβο, το οποίο είναι σήμερα το σύμβολο και η επιχειρησιακή βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης, δεν θα παραδοθεί από εμάς".

Ρωσικά πυρά έπληξαν νωρίτερα σήμερα το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι πρώτες πληροφορίες που έδωσαν κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

Πλήγμα σε δεκαπενταώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά.

"Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου", κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι του κτιρίου.

Svyatoshinsky district of #Kyiv. Two residential multi-storey buildings were damaged. Rescuers are working at the site.



This is reported by the People's Deputy of #Ukraine Oleksiy #Goncharenko. pic.twitter.com/eqG4xQSTRP