Oυκρανός διαπραγματευτής: Αύριο η συνέχεια των διαπραγματεύσεων

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ολοκληρώθηκαν για τη Δευτέρα και θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη, ανέφερε ένας από τους διαπραγματευτές του Κίεβου στο twitter.

"Υπήρξε παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη επεξεργασία στις υποομάδες εργασίας και αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται", έγραψε ο ουκρανός διαπραγματευτής Mykhailo Podolyak.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...