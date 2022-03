Ρωσία: Αξιωματούχος του Πούτιν παραδέχεται ότι η επέλαση στην Ουκρανία έχει καθυστερήσει

Ενας από τους πιστότερους ανθρώπους του Πούτιν, ο αρχηγός της Εθνοφρουράς Βίκτορ Ζολότοφ, παραδέχθηκε ότι η ρωσική "στρατιωτική επιχείρηση" στην Ουκρανία δεν εξελίσσεται όσο γρήγορα ήθελε το Κρεμλίνο, στην πρώτη μέχρι στιγμής επίσημη δημόσια παραδοχή ότι η ρωσική επίθεση δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τα επιχειρησιακά πλάνα του Κρεμλίνου.

Μιλώντας κατά την διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας του πατριάρχη Κύριλλου, ο Βίκτορ Ζολότοφ απέδωσε την αργή εξέλιξη των ρωσικών επιχειρήσεων στη δράση "ακροδεξιών ουκρανικών δυνάμεων" που "κρύβονται" πίσω από πολίτες, επαναλαμβάνοντας την συνήθη κατηγορία που υιοθετούν οι επίσημες αρχές στην Ρωσία.

Οι παρατηρήσεις του έρχονται σε αντίθεση με την εκτίμηση που έκανε την Παρασκευή ο υπουργός Αμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου, ο οποίος διαβεβαίωσε τον Πούτιν ότι "όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το πλάνο".

"Θα ήθελα να πω ότι ναι, δεν πηγαίνουν όλα όσο γρήγορα θα θέλαμε", δήλωσε ο Ζολότοφ, κάποτε υπεύθυνος προσωπικής ασφαλείας του Πούτιν. Οι δηλώσεις του αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνοφρουράς.

"...Αλλά κατευθυνόμαστε προς τον στόχο μας βήμα-βήμα και η νίκη θα είναι δική μας και το εικόνισμα αυτό (προφανώς αναφέρεται σε εικόνισμα της εκκλησίας) θα προστατεύσει τον ρωσικό στρατό και θα επιταχύνει την νίκη μας".

While the Kremlin claims the "operation" in #Ukraine is going according to plan, Viktor Zolotov, head of #Russia's National Guard, slips on camera, saying "not everything is going as fast as it was desired" (proceeds to explain it with Nazis using human shields). pic.twitter.com/WXNuzS3WkO