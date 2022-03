Ουκρανός διαπραγματευτής για συνομιλίες με Μόσχα: "Θα είναι σκληρή συζήτηση"

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 4ος γύρος συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας από τις 10:30 ώρα Κιέβου (και Ελλάδας) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών θα επικεντρωθεί στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, στην απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, ένας από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Οι θέσεις μας δεν έχουν αλλάξει: η ειρήνη, η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απόσυρση όλων των ρωσικών στρατευμάτων και μόνον έπειτα από αυτό θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τις σχέσεις μας γειτονίας και για τις πολιτικές μας διαφορές", σημειώνει ο Ποντόλιακ σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter.

"Διαπραγματεύσεις. 4ος γύρος. Για την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Σκληρή συζήτηση. Παρόλο που η Ρωσία συνειδητοποιεί την ανοησία των επιθετικών της ενεργειών, εξακολουθεί να έχει την αυταπάτη ότι 19 ημέρες βίας εναντίον 🇺🇦 ειρηνικών πόλεων είναι η σωστή στρατηγική", έγραψε στο Twitter.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu