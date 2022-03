Ουκρανία: "Παύση στις διαπραγματεύσεις για τεχνική επεξεργασία - Συνεχίζονται αύριο" λέει το Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:52

Οι συνομιλίες μεταξύ Κίεβου και Μόσχας θα συνεχιστούν την Τρίτη, όπως έκανε γνωστό μέσω Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ. "Τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη επεξεργασία στις υποομάδες εργασίας και αποσαφήνιση επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται", ανέφερε χαρακτηριστικά.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για "πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις" σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, τονίζοντας πως οι Ρώσοι θέλουν να καταστρέψουν την Ουκρανία.

Ο Oυκρανός πρόεδρος σημείωσε πως όσοι μάχονται "φέρνουν πιο κοντά τη στιγμή της νίκης" για να προσθέσει πως "οι Ρώσοι θέλουν να καταστρέψουν την Ουκρανία", ενώ το Κίεβο θέλει μια "έντιμη ειρήνη".

"Η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι δύσκολη αλλά συνεχίζεται", ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Αναρτώντας μια φωτογραφία από τις συνομιλίες, που πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ποντόλιακ ανέφερε: "Οι πλευρές εκφράζουν ενεργά τις συγκεκριμένες θέσεις τους. Υπάρχει επικοινωνία αν και είναι δύσκολη. Ο λόγος για τη διαφωνία είναι τα πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα".

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες είναι ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Πόντολιακ που ανέφερε ότι ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα εστιάσει στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, στην απόσυρση στρατευμάτων και στις εγγυήσεις ασφάλειας.

"Διαπραγματεύσεις. 4ος γύρος. Για την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Σκληρή συζήτηση. Παρόλο που η Ρωσία συνειδητοποιεί την ανοησία των επιθετικών της ενεργειών, εξακολουθεί να έχει την αυταπάτη ότι 19 ημέρες βίας εναντίον 🇺🇦 ειρηνικών πόλεων είναι η σωστή στρατηγική", έγραψε στο Twitter.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να "κάνουν τα πάντα" προκειμένου να κλειστεί "συνάντηση" του ιδίου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική κρατική τηλεόραση χθες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει πράγματι συνάντηση των προέδρων Πούτιν και Ζελένσκι.

Βομβαρδίστηκε πολυκατοικία στα περίχωρα του Κίεβου

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι ακόμη τραυματίστηκαν όταν οβίδα έπληξε κτίριο κατοικιών στο Κίεβο σήμερα το πρωί, την ώρα που μαίνονται μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα την οποία επιθυμούν να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, στον λογαριασμό της στο Telegram η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι ένα οκταώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόν στο βόρειο Κίεβο έγινε στόχος πιθανόν "του πυροβολικού", με αποτελέσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, την οποία έχει θέσει υπό έλεγχο η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου της ουκρανικής πρωτεύουσας."θραύσματα πυραύλων έπεσαν στον δρόμο στον τομέα Κουρενίφκα", στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, "προκαλώντας έναν θάνατο και έξι τραυματισμούς", ανέφερε ο δήμος της πόλης στο Telegram.

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο που επλήγη στην περιοχή Ομπόλον στο βόρειο τμήμα του Κιέβου, ανέφερε ο δήμος της πρωτεύουσας.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Στο μεταξύ, ένας από τους πιστότερους ανθρώπους του Πούτιν, ο αρχηγός της Εθνοφρουράς Βίκτορ Ζολότοφ, παραδέχθηκε ότι η ρωσική "στρατιωτική επιχείρηση" στην Ουκρανία δεν εξελίσσεται όσο γρήγορα ήθελε το Κρεμλίνο, στην πρώτη μέχρι στιγμής επίσημη δημόσια παραδοχή ότι η ρωσική επίθεση δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τα επιχειρησιακά πλάνα του Κρεμλίνου.

Ukrenergo: Οι Ρώσοι έπληξαν γραμμή υψηλής τάσης στο Τσερνόμπιλ

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τον ρωσικό στρατό για την νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, βόρεια του Κίεβου, ο οποίος έχει καταληφθεί από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής.

Οι ουκρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει χθες την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού, που χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για την διατήρηση των συνθηκών ασφαλείας στους χώρους αποθήκευσης των ραδιενεργών αποβλήτων.

Αναμένονται νέες ρωσικές επιθέσεις - Βομβαρδίστηκε το εργοστάσιο των Antonov

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εδραιώσουν τις θέσεις τους στις περιοχές που έχουν καταλάβει, να διατηρήσουν τον ρυθμό της επίθεσής τους και προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, δυόμισι εβδομάδες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία.

"Ο εχθρός συγκεντρώσει σχηματισμούς και μετακινεί στρατηγικά αποθέματα στα σύνορά μας", ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο εκτιμώντας πως πρέπει να αναμένονται νέες επιθέσεις στο Χάρκοβο, στη Σούμι και στο Μπρόβαρι, προάστιο του Κιέβου.

Το επιτελείο κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές, κάτι που αντίκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως σημείωσε.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Επίσης βομβαρδίστηκε το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov έξω από από το Κίεβο.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εννέα στο κέντρο της πόλης Ντονέτσκ.

Επτά νοσοκομεία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αφότου άρχισε η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Υγείας Βίκτορ Λιάσκο.

Τα νοσοκομεία αυτά θα πρέπει να ανοικοδομηθούν εκ θεμελίων, έχουν ισοπεδωθεί εξαιτίας βομβαρδισμών, είπε ο κ. Λιάσκο χθες Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Άλλες εκατό και πλέον εγκαταστάσεις υγείας υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του πολέμου.

Στις τάξεις του υγειονομικού προσωπικού, ο απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους έξι νεκρούς και τους 12 τραυματίες, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό.

Στην περιφέρεια Λουγκάνσκ (ανατολικά), οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην προέλαση προς το Σεβεροντονιέτσκ. Στις πόλεις Τοπόλσκε και Σπακίβκα, στην περιφέρεια του Χάρκοβο, υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν, σύμφωνα πάντα με το ουκρανικό επιτελείο. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ανοίγουν 10 ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι θα επιχειρήσει σήμερα να απομακρύνει εγκλωβισμένους αμάχους μέσω 10 ανθρωπιστικών διαδρόμων που θα ανοίξουν.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ είπε ότι αυτές οι διαδρομές θα χρησιμοποιηθούν για μετακινήσεις από πόλεις κοντά στο Κίεβο και την ανατολική περιοχή του Λουχάνσκ.

Η κα Βερεστσούκ είπε ότι η Ουκρανία θα προσπαθήσει "για άλλη μια φορά" να απομακρύνει μια ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή από την πολιορκημένη νότια πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης.

Σημειώνεται πως με τον πόλεμο να έχει μπει στην τρίτη εβδομάδα, ο αριθμός των προσφύγων που φεύγουν για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή έχει φθάσει ήδη τα 2,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί μέσα στην Ουκρανία, με πολλούς να φθάνουν στις δυτικές επαρχίες, περιλαμβανομένων πόλεων όπως το Λβιβ.

Συνεχίζεται η πολιορκία της Μαριούπολης - 2.500 άμαχοι νεκροί

Από την άλλη ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ολέκσι Αρεστόβιτς δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία διεξήγαγαν ενεργά συνομιλίες την Κυριακή, με την κατάσταση γύρω από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης να ανησυχεί ιδιαίτερα τις ουκρανικές αρχές.

Ο Αρεστόβιτς δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει αρκετά στρατεύματα στη Μαριούπολη για να αποτρέψει την κατάληψή της περικυκλώνοντας τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο κ. Αρεστόβιτς ανέφερε πως περισσότεροι από 2.500 κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν σκοτωθεί από τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή. Ο ίδιος είπε ότι επικαλείται στοιχεία από τις δημοτικές αρχές της Μαριούπολης και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι χθες Κυριακή εμπόδισαν την ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει στην περικυκλωμένη πόλη.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, τη Δευτέρα 160 ιδιωτικά αυτοκίνητα μπόρεσαν να εγκαταλείψουν την πόλη, με κατεύθυνση την κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Μπερντιάνσκ.

Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων ζήτησε εκ νέου ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξίωσε εκ νέου το πρωί της Δευτέρας να προχωρήσει το NATO στην επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να δει "ρωσικές ρουκέτες" να πέφτουν στο έδαφος των κρατών-μελών του.

"Αν δεν αποκλείσετε τον εναέριο χώρο μας, θα είναι απλά ζήτημα χρόνου, οι ρωσικές ρουκέτες θα πέσουν στο δικό σας έδαφος, στο έδαφος του NATO, στα σπίτια πολιτών (κρατών-μελών) του NATO", υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

Η νέα έκκληση Ζελένσκι ήρθε μία ημέρα μετά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σε ουκρανική βάση εκπαίδευσης περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, κράτος-μέλος του NATO και της ΕΕ, κοντά στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά).

Σύμφωνα με το Κίεβο, ο ρωσικός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 35 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 134.

"Τριάντα πύραυλοι μόνο στην περιοχή της Λβιβ", είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. "Δεν συμβαίνει τίποτα εκεί που να μπορεί να απειλήσει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και μόλις 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα του NATO".

"Την περασμένη χρονιά, είχα προειδοποιήσει ξεκάθαρα τους ηγέτες του NATO ότι εάν δεν λάμβαναν σκληρά προληπτικά μέτρα σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα ξεκίναγε πόλεμο", συνέχισε.

Στο μεταξύ, η Βρετανία δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει την παροχή αμυντικών όπλων στην Ουκρανία. "Οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε μια ουκρανική βάση κοντά στα πολωνικά σύνορα είναι βαθιά ανησυχητικές, αλλά δεν θα αποτρέψουν τη Βρετανία από το να συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία αμυντικά όπλα", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.