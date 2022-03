Ουκρανία: "Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε κονβόι αμάχων έξω από το Κίεβο - 7 νεκροί"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.55

Ρωσική επίθεση σε κονβόι αμάχων στα περίχωρα του Κιέβου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Κίεβο, ρωσικά πυρά έπληξαν αυτοκινητοπομπή που απομάκρυνε γυναίκες και παιδιά από το χωριό Περεμόχα στην περιοχή του Κιέβου.

"Μετά την επίθεση, οι κατακτητές ανάγκασαν το υπόλοιπο κονβόι να επιστρέψει στην Περεμόχα και δεν αφήνουν τους αμάχους να βγουν από το χωριό", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία πληροφοριών, προσθέτοντας ότι ο συνολικός αριθμός των τραυματιών είναι άγνωστος.

Σημειώνεται πως τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει μεχρι στιγμής 579 θανάτους και 1.0002 τραυματισμούς από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των θυμάτων είναι και 42 παιδιά. Οι τραυματισμένοι ανήλικοι ανέρχονται σε 54.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι επιθέσεις στο Κίεβο, με σκληρές μάχες στα βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος όγκος των ρωσικών δυνάμεων απέχει πλέον μόλις 25 χιλιόμετρα από την πόλη.

Μια μεγάλη ρωσική στρατιωτική φάλαγγα διασκορπίστηκε μερικώς βόρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε πως τα χτυπήματα και οι απειλές των αεροπορικών επιθέσεων συνεχίζονται κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εκκένωσης της πόλης. Για παρόμοια κατάσταση μίλησε και ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

"Η ανθρωπιστική βοήθεια κινείται προς τη Μαριούπολη, θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξή της αποστολής. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, υπάρχουν συνεχείς βομβαρδισμοί", δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ, Pavlo Kyrylenko. "Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη".

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τα ανατολικά προάστια της Μαριούπολης, ενισχύοντας την ένοπλη πίεση στο στρατηγικό λιμάνι. Η κατάληψη της Μαριούπολης και άλλων λιμανιών στην Αζοφική Θάλασσα θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία, τον οποίο κατέλαβε από την Ουκρανία το 2014.

Η πόλη Βολνοβάχα, στην ανατολική Ουκρανία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά τη ρωσική εισβολή, όμως οι μάχες συνεχίζονται εκεί, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι ρωσικές δυνάμεις να την περικυκλώσουν, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο.

