Ουκρανία: Αιματοχυσία σε κονβόι αμάχων καταγγέλλει το Κίεβο - Ρωσικά τανκς στην ανατολική Μαριούπολη

Η στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας κατήγγειλε τους Ρώσους για αιματοχυσία σε κονβόι αμάχων που επιχείρησε να απομακρυνθεί από χωριό στα περίχωρα του Κίεβου, την ώρα που η Μόσχα προειδοποιεί ότι ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρό της αποστολές στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση. Δραματική είναι η κατάσταση στην Μαριούπολη όπου οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τα ανατολικά προάστια, ενώ σφίγγει ο κλοιός από τα βορειοδυτικά του Κιέβου.

Ειδικότερα, ρωσική επίθεση σε κονβόι αμάχων στα περίχωρα του Κιέβου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, ρωσικά πυρά έπληξαν αυτοκινητοπομπή που απομάκρυνε γυναίκες και παιδιά από το χωριό Περεμόχα στην περιοχή του Κιέβου.

"Οι Ρώσοι πυροβόλησαν εναντίον ενός κομβόι γυναικών και παιδιών στην περιφέρεια του Κιέβου, που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή μέσω ενός διαδρόμου εγκεκριμένου εκ των προτέρων. Ο απολογισμός αυτής της βάναυσης ενέργειας είναι 7 νεκροί. Ένας μεταξύ αυτών είναι ένα παιδί", αναφέρεται σε ανάρτησή στο Facebook.

"Μετά την επίθεση, οι κατακτητές ανάγκασαν το υπόλοιπο κονβόι να επιστρέψει στην Περεμόχα και δεν αφήνουν τους αμάχους να βγουν από το χωριό", συνεχίζει η Υπηρεσία Πληροφοριών, προσθέτοντας ότι ο συνολικός αριθμός των τραυματιών είναι άγνωστος.

"Η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις διέπεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο", επισημαίνει ακόμα, τονίζοντας πως ως εκ τούτου "σκόπιμες επιθέσεις ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου".

⚡️Ukraine's defense ministry: Russian forces shoot at evacuating civilians, kill 7.



The attack took place on March 11 as a column of women and children was leaving the village Peremoha in Kyiv Oblast, using the approved corridor.



Seven people were killed, including a child. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

Σημειώνεται πως τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει μεχρι στιγμής 579 θανάτους και 1.0002 τραυματισμούς από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των θυμάτων είναι και 42 παιδιά. Οι τραυματισμένοι ανήλικοι ανέρχονται σε 54.

Στο στόχαστρο των Ρώσων οι αποστολές όπλων της Δύσης

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ για τη μεταφορά οπλισμού στην Ουκρανία απηύθυνε η Μόσχα, με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ, να λέει ότι οι αυτοκινητοπομπές με ξένα όπλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν "νόμιμους στόχους".

Όπως μεταδίδει το CNN, o κ. Ριάμπκοφ ανέφερε ότι "προειδοποιήσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η τροφοδότηση της Ουκρανίας με όπλα από μια σειρά χωρών που ενορχηστρώνεται από εκείνες δεν είναι απλώς μια επικίνδυνη κίνηση, αλλά είναι αυτές ακριβώς οι ενέργειες που μετατρέπουν τα κομβόι αυτά σε νόμιμους στόχους".

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα στην Ουκρανία και ότι είναι "καταστροφική" σε ορισμένες πόλεις, κατηγορώντας γι' αυτό τους Ουκρανούς μαχητές, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

"Η κατάσταση στην Ουκρανία, δυστυχώς, συνεχίζει να επιδεινώνεται γρήγορα και, σε ορισμένες πόλεις, έχει πάρει καταστροφικές διαστάσεις", δήλωσε ο στρατηγός Μιχαήλ Μιζίντσοφ, επικεφαλής του Ρωσικού Κέντρου Ελέγχου Εθνικής Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σφίγγει ο κλοιός βορειοδυτικά του Κίεβου

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι επιθέσεις στο Κίεβο, με σκληρές μάχες στα βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος όγκος των ρωσικών δυνάμεων απέχει πλέον μόλις 25 χιλιόμετρα από την πόλη.

Μια μεγάλη ρωσική στρατιωτική φάλαγγα διασκορπίστηκε μερικώς βόρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε πως τα χτυπήματα και οι απειλές των αεροπορικών επιθέσεων συνεχίζονται κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εκκένωσης της πόλης. Για παρόμοια κατάσταση μίλησε και ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

"Η ανθρωπιστική βοήθεια κινείται προς τη Μαριούπολη, θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξή της αποστολής. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, υπάρχουν συνεχείς βομβαρδισμοί", δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ, Pavlo Kyrylenko. "Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη".

Οι Ρώσοι κατέλαβαν την ανατολική Μαριούπολη

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τα ανατολικά προάστια της Μαριούπολης, ενισχύοντας την ένοπλη πίεση στο στρατηγικό λιμάνι. Η κατάληψη της Μαριούπολης και άλλων λιμανιών στην Αζοφική Θάλασσα θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία, τον οποίο κατέλαβε από την Ουκρανία το 2014.

Ρωσικά τανκ με το γνωστό "Ζ" στο πλάι κινούνται πλέον σε κεντρικές οδούς, στα προάστια της Μαριούπολης. Δημοσιογράφος του Associated Press είδε τανκς να ανοίγουν πυρ κατά πολυκατοικίας εννέα ορόφων και ήταν μεταξύ των ατόμων μιας ομάδας ιατρών που δέχθηκαν πυρά ελεύθερων σκοπευτών την Παρασκευή.

Βίντεο στο Twitter δείχνει οβίδες να εκρήγνυνται καθώς χτυπούν πολυκατοικία, στη Μαριούπολη και να ξεσπάει μεγάλη πυρκαγιά.

Footage of a Russian tank in Mariupol that shows it indiscriminately firing at apartments today.#Ukraine #Russia #Mariupol

pic.twitter.com/ggHbsdtt7w — Intel Rogue (@IntelRogue) March 12, 2022

Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα το πρωί δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε αστικές υποδομές και σε πολυκατοικίες σε όλη τη Μαριούπολη.

Η Maxar Technologies ανακοίνωσε ότι φαίνονται πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της πόλης-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και δεκάδες πολυώροφες πολυκατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις φωτογραφίες αυτές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Μαριούπολη πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στη χώρα του, αλλά η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ισοπεδώθηκε η Βολνοβάχα

Η πόλη Βολνοβάχα, στην ανατολική Ουκρανία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά τη ρωσική εισβολή, όμως οι μάχες συνεχίζονται εκεί, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι ρωσικές δυνάμεις να την περικυκλώσουν, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο.

This is the view in the eastern Ukraine town of Volnovakha — a local hospital in ruins, buildings destroyed, and personal belongings turned into debris that litters the streets. pic.twitter.com/895H1xzQyW — CBS News (@CBSNews) March 12, 2022

Inside the almost completely destroyed town of Volnovakha, Ukraine. Moscow said its separatist allies in the southeast had captured the town, north of Mariupol. More photos: https://t.co/QCdkVauG9N 📷 Alexander Ermochenko pic.twitter.com/2iVaoo0p9l — Reuters Pictures (@reuterspictures) March 12, 2022

Χτυπήματα κοντά στην Οδησσό, σε Χάρκοβο, Ντονμπάς, Βασίλκιβ

Η πόλη-λιμάνι Νικολάεφ, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, κοντά στην Οδησσό, σφυροκοπήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με τους βομβαρδισμούς να πλήττουν, μεταξύ άλλων, ένα κέντρο φροντίδας καρκινοπαθών και ένα οφθαλμολογικό νοσοκομείο, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τη στιγμή των πληγμάτων, κανένας ασθενής, ούτε υγειονομικός, δεν βρίσκονταν στο κέντρο κατά του καρκίνου. Όμως, στο οφθαλμολογικό νοσοκομείο υπήρχαν ασθενείς, ο αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί.

Ένα τζαμί που φιλοξενούσε αμάχους, μεταξύ των οποίων Τούρκοι, βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη, όπου χιλιάδες άνθρωποι πολιορκούνται εδώ και ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουκρανία αναμένει ένα νέο κύμα επιθέσεων σ του Χάρκοβου και του Ντονμπάς μετά την επιβράδυνση της ρωσικής επίθεσης, δήλωσε το Σάββατο ο Ολέσκι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του επιτελάρχη του Ουκρανού προέδρου.

Ρωσικές επιθέσεις με ρουκέτες, επίσης, κατέστρεψαν μια ουκρανική αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Βασίλκιβ στην περιοχή του Κιέβου το πρωί του Σαββάτου, ανέφερε το Interfax Ukraine επικαλούμενο τον τοπικό δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Reuters.

Ζελένσκι: Νεκροί περισσότεροι από 12.000 Ρώσοι στρατιώτες

Σύμφωνα με όσα είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσεκι, συνολικά 7.144 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εμπόλεμες ζώνες, αριθμός που είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα 24ωρα.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αρνείται να επιτρέψει σε αμάχους να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας, διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο θα προσπαθήσει ξανά σήμερα να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στις περιοχές αυτές.

Υποστήριξε ότι οι εισβολείς, αντιμέτωποι με τη σθεναρή αντίσταση σε όλη την Ουκρανία, επιδίδονται σε αποτρόπαιες πράξεις - ανάλογες με εκείνες των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους, όπως χαρακτηριστικά είπε -- στηλιτεύοντας την απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, περισσότεροι από 12.000 ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής στη χώρα του. Χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, αιχμαλωτιστεί ή παραδοθεί, συμπλήρωσε.+

Ρωσικό ΥΠΑΜ: Η επίθεση συνεχίζεται σε ευρύ μέτωπο

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ ανακοίνωσε πως τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής 3.491 ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές.

Οι ρωσικές δυνάμεις "συνεχίζουν την επίθεση στην Ουκρανία σε ένα ευρύ μέτωπο", τόνισε ο Κονασένκοφ.