Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

Οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την Παρασκευή.

"Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ με την πλήρη ισχύ ενός ενωμένου ΝΑΤΟ", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter. "Αλλά δεν θα διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μια άμεση αντιπαράθεση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας θα σήμαινε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο".

Ο Μπάιντεν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων για άμεση εμπλοκή με τη Ρωσία είναι εκτός συζήτησης.

I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO.



But we will not fight a war against Russia in Ukraine.



A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent.