Εντελώς αντίθετα μηνύματα από Τουρκία και ΗΠΑ μετά το τηλεφώνημα Μπάιντεν - Ερντογάν

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέδωσαν εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις ως προς μια τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανάγνωση από το γραφείο του Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος προέτρεψε τον Μπάιντεν να άρει τις "άδικες" κυρώσεις των στην αμυντική βιομηχανία της χώρας του και επέμεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγκρίνουν το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει 40 νέα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα στόλο της.

Η Τουρκία πλέον βασίζεται στα γηρασμένα F-16 αφού απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα μαχητικών F-35 επόμενης γενιάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 για την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400. Οι προσπάθειες της Άγκυρας να ανανεώσει τα υπάρχοντα F-16 της περιπλέκονται έκτοτε από τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας για την αγορά των S-400.

Μια δήλωση από το γραφείο του Μπάιντεν μετά την κλήση δεν έκανε καμία αναφορά στις κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία ή στο ζήτημα των F-16. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέφερε ο Λευκός Οίκος: "Επιπλέον, οι πρόεδροι συζήτησαν ευκαιρίες για ενίσχυση των διμερών δεσμών", προστίθεται.

Ο απολογισμός του ίδιου του Μπάιντεν για τις συνομιλίες τόνισε με παρόμοιο τρόπο την ανάγκη για δράση κατά της Ρωσίας:

"Μίλησα σήμερα με τον @RTERdogan για να συντονίσουμε τις απαντήσεις μας στην απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συζητήσαμε τη σημασία των συνεχιζόμενων διεθνών προσπαθειών για να λογοδοτήσει η Μόσχα για την επιθετικότητά της και να στηρίξουμε τον ουκρανικό λαό καθώς αντιμετωπίζει αυτήν την κρίση".

I spoke today with @RTErdogan to coordinate our responses to Russia’s unprovoked attack on Ukraine. We discussed the importance of continued international efforts to hold Moscow accountable for its aggression and to support the Ukrainian people as they confront this crisis.