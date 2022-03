Μπορέλ: Έτοιμο το κείμενο για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν - Σταματούν οι συνομιλίες

Ένα τελικό κείμενο σχετικά με την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 μεταξύ του Ιράν και των παγκόσμιων δυνάμεων είναι "ουσιαστικά έτοιμο και στο τραπέζι", αλλά χρειάζεται μια παύση στις συνομιλίες λόγω "εξωτερικών παραγόντων", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ όπως μεταδίδει το Reuters.

"Ως o βασικός συντονιστής θα συνεχίσω, μαζί με την ομάδα μου, να είμαι σε επαφή με όλους τους συμμετέχοντες στη διεθνή συμφωνία του 2015 (JCPOA) και τις ΗΠΑ για να ξεπεραστεί η τρέχουσα κατάσταση και να κλείσουμε τη συμφωνία", αναφέρει ο Μπορέλ στον λογαριασμό του στο Twitter.

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.



A final text is essentially ready and on the table.



As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.