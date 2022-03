Για πρώτη φορά οι Ρώσοι χτυπούν δυτικά γύρω από το Λβιβ - Ζητά μαχητές από τη Μέση Ανατολή ο Πούτιν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:43

Συνεχίζεται για 16η ημέρα ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μετά το χτεσινό αδιέξοδο στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ και Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, χθες στην Αττάλεια, στην τριμερή συνάντηση που είχαν με τον Τούρκο ομόλογό τους Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο ρωσικός στρατός ανανέωσε τις προσπάθειές του για προέλαση και από το πρωί της Παρασκευής έχει θέσει ως στόχο νέες ουκρανικές πόλεις τις οποίες βομβαρδίζει και προσπαθεί να περικυκλώσει.

Μεταξύ αυτών και το Κίεβο που έχει μετατραπεί σε πραγματικό φρούριο καθώς οι υπερασπιστές της πόλης αναμένουν ανά πάσα στιγμή προσπάθεια εισβολής του ρωσικού στρατού. Ήδη, τα ρωσικά άρματα μάχης βρίσκονται προ των πυλών του Κιέβου και από εχθές διεξάγονται σφοδρές μάχες στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, την οποία οι Ρώσοι απειλούν να περικυκλώσουν αφού έφθασαν ήδη στα βόρεια και δυτικά προάστιά της.

Από την άλλη στο Χάρκοβο ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, ανακοίνωσε ότι 330 άνθρωποι ήταν στο νοσοκομείο τη στιγμή εκείνη, κάποιοι εκ των οποίων ήταν σε αναπηρικά αμαξίδια ή αδυνατούσαν να μετακινηθούν, και ότι 73 είχαν απομακρυνθεί. Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει εξακριβωθεί, δήλωσε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας με νέα ανακοίνωσή του αποκάλυψε ότι σύμφωνα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι επιχειρήσεις στις πληττόμενες περιοχές είναι κλειστές και οι εξαγωγές μετάλλων έχουν σταματήσει, οι ζημίες ως απότοκος της ρωσικής εισβολής ανέρχονται στο αστρονομικό ποσό των 119 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την ώρα που πληθαίνουν οι αναφορές και οι αποκαλύψεις για το ότι ο Ερντογάν έχει διευκολύνει (αν όχι στείλει) μισθοφόρους από το Ναγκόρνο Καραμπάχ στην Ουκρανία, σε παρόμοια κίνηση και μάλιστα με δημόσια τοποθέτηση προχωρά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε σήμερα εντολή στον στρατό του να διευκολύνει την αποστολή "εθελοντών" μαχητών στην Ουκρανία σε απάντηση στο ότι στέλνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, "μισθοφόροι" από τη Δύση.

Ο υπουργός Άμυνας Σερκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι υπάρχουν περίπου 16.000 εθελοντές στη Μέση Ανατολή που είναι έτοιμοι να πάνε να πολεμήσουν μαζί με τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία δυνάμεις.

Ντνίπρο: Περιοχές όπου ζουν άμαχοι στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, επλήγησαν από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, νωρίς το πρωί βομβαρδίστηκαν "παιδικός σταθμός", "πολυκατοικία", καθώς και διώροφη "βιοτεχνία υποδημάτων", που έχει πάρει φωτιά. "Ένας άνθρωπος είναι νεκρός".

Βολνοβάχα: Οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες κατέλαβαν την ουκρανική πόλη Βολνοβάχα που βρίσκεται βόρεια της Μαριούπολης, μια πόλη-λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα που πολιορκείται εδώ και ημέρες από τον ρωσικό στρατό, μετέδωσε το πρακτορείο RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Η Βολνοβάχα θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς αποτελεί τη βόρεια πύλη εισόδου προς τη Μαριούπολη.

Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία έχει χάσει κάθε επικοινωνία με τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι είπε ότι η πυρηνική εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών γνωρίζει τις αναφορές ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στην τοποθεσία και αναζητά επιβεβαίωση.

Κίεβο: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες προχωρούν αργά και έχουν αναπτυχθεί εκ νέου στα δάση, καθώς συνεχίζουν να προελαύνουν αργά προς την πρωτεύουσα. Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Πέμπτη δείχνουν δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων να καίγονται στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία αεροπορική βάση Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, ένα βορειοδυτικό προάστιο του Κιέβου. Ένα παχύ μαύρο νέφος καπνού φαίνεται να αναδύεται από τις δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονται στο νότιο άκρο της αεροπορικής βάσης.

Ρωσική αυτοκινητοπομπή: Νέες δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν την Πέμπτη δείχνουν ότι η ρωσική στρατιωτική αυτοκινητοπομπή βορειοδυτικά του Κιέβου, η οποία εκτεινόταν σε περισσότερα από 40 μίλια (64 χιλιόμετρα) έχει "σε μεγάλο βαθμό διασκορπιστεί και αναδιαταχθεί", σύμφωνα με τη Maxar Technologies.

Χάρκοβο: Στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων βρέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης το Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας στο Χάρκοβο, όπου βρίσκεται ένας πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας, όπως δήλωσε ουκρανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντιδραστήρας είναι απενεργοποιημένος, ενώ το κτήριο υπέστη ζημιές από την επίθεση. Λίγα λεπτά νωρίτερα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο κοινοβουλευτικές πηγές από την Ουκρανία, μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενώνα που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Ο δήμαρχος της πόλης, γύρω στις 11.30 της Παρασκευής δήλωσε ότι η πόλη βρίσκεται υπό "ασταμάτητο βομβαρδισμό".

Τσερνιχίβ: Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν και περικυκλώνουν το Τσερνιχίβ, την ώρα που συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί σε κάθε σημείο της πόλης. Στην πόλη, περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, το σούπερ μάρκετ Epicenter καταστράφηκε από πυρκαγιά, όπως δείχνουν οι εικόνες. Τα απανθρακωμένα ερείπια του κτιρίου διακρίνονται — αλλά δεν υπάρχει στέγη.

Οι αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας διέκοψαν την παροχή νερού της πόλης, λένε οι αρχές. Η εταιρεία ύδρευσης Chernihivvodokanal ανάρτησε στο Facebook σήμερα το πρωί ότι επισκευάζει το σύστημα. "Κατά τις νυχτερινές απεργίες διακόπηκε το δίκτυο ύδρευσης...λόγω διαρροών έχει διακοπεί η ύδρευση της πόλης", αναφέρεται στην ανάρτηση. "Ξεκινάμε την παροχή νερού στην πόλη. Αυτή είναι μια μακρά διαδικασία: 3-4 ώρες", πρόσθεσε.

Ντονμπάς: Πάνω από τριάντα άμαχοι έχουν σκοτωθεί στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, δήλωσε αξιωματούχος της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ο Ραντιόν Μιρόσνικ, αξιωματούχος των αυτονομιστών αρχών, είπε πως έχουν χάσει τη ζωή τους 34 άμαχοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι σχεδόν 180 μέσα σε 22 ημέρες, κάνοντας λόγο για "κλιμάκωση" των επιθέσεων των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων στο Λουγκάνσκ και στο Ντανιέτσκ.

Ζαπορίζια: Όλοι οι ουκρανικοί πυρηνικοί σταθμοί λειτουργούν σταθερά, αλλά το προσωπικό του εργοστασίου της Ζαπορίζια που καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζει ψυχολογική πίεση, δήλωσε την Παρασκευή η ουκρανική κρατική πυρηνική εταιρεία Energoatom. Τα επίπεδα ραδιενέργειας σε όλα τα εργοστάσια δεν είχαν αλλάξει, είπε. "Οι υπάλληλοι του σταθμού δέχονται ισχυρή ψυχολογική πίεση από τους κατακτητές, όλο το προσωπικό κατά την άφιξη στον σταθμό ελέγχεται προσεκτικά από ένοπλους τρομοκράτες", ανέφερε, αναφερόμενος στις ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια.

Ένα αεροδρόμιο και ένα εργοστάσιο κινητήρων αεροσκαφών στοχοποιήθηκαν στο Λουτσκ στα βορειοδυτικά. Ο δήμαρχος Λουτσκ επιβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης. Απολογισμός αυτής της επίθεσης είναι δύο Ουκρανοί στρατιώτες νεκροί και έξι τραυματίες. Εκρήξεις έχουν επίσης αναφερθεί στο Ιβάνο-Φρανκίφσκ, στα νοτιοδυτικά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε τα χτυπήματα στο Λούτσκ και στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αξιωματούχοι άμυνας της Μόσχα είπαν ότι οι "υψηλής ακρίβειας, μακράς εμβέλειας επιθέσεις τους" έπληξαν δύο στρατιωτικά αεροδρόμια στις πόλεις στη δυτική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τον ρωσικό στρατό ότι εμπόδισε την απομάκρυνση αμάχων από τις πολιορκούμενες πόλεις Μαριούπολη και Βολνοβάχα (νοτιοανατολικά) και ότι εξαπέλυσε "επίθεση" στην προβλεπόμενη τροχιά ανθρωπιστικού διαδρόμου.

RAW: The situation was dire in Ukraine's Mariupol, as civilians remained trapped without water or power amid heavy bombardment by Russian forces.



Shelling continued despite an attempted cease-fire to allow people to escape fighting. pic.twitter.com/Sxmc71Gqan